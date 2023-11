Levantarse un día de vacaciones y que en Benidorm esté lloviendo no es lo más habitual. De hecho, una de las frases más utilizadas para describir al municipio es "donde el sol pasa 300 días al año". Así que con ese tirón de que no llueve, el Patronato de Turismo de la Costa Blanca y Hosbec han presentado una campaña viral para promocionar el destino como un lugar donde no necesitas paraguas.

La iniciativa se ha hecho pública en la World Travel Market (WTM), la Feria de Turismo de Londres, bajo el lema "Lost umbrellas, donde puedes olvidar tu paraguas". El objetivo es la desestacionalización del destino Benidorm y explicar a los británicos precisamente eso, que durante sus vacaciones no necesitarán coger un paraguas porque "nunca" llueve. El mensaje de los días que hace de sol al año es uno de los elegidos en esta edición por varios destinos como Alicante ciudad que promociona en Londres sus 320 días de sol. Benidorm ya eligió hace tiempo poner en valor su buen clima con esos 300 días. El turismo británico sigue al alza en Benidorm: 634.000 viajeros hasta septiembre La campaña, desarrollada por Grupo CYMA, consta de dos partes: un teaser para generar expectativa, en el que se ven varios paraguas olvidados en distintos puntos de Benidorm. A continuación, se lanza el anuncio con 'la resolución': paraguas olvidados por los visitantes británicos en la ciudad turística, que llegan al almacén de 'Lost Umbrellas', donde son reparados y enviados de vuelta al Reino Unido, para devolverlos a sus calles donde, sin duda, tendrán mayor utilidad. El turismo británico crecerá por encima del 10% en 2024 en la Comunidad La presentación de la campaña, grabada el Londres, contó con el anuncio y se definieron los objetivos de la misma ante la prensa británica con la presencia del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón; la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Nuria Montes; así como del presidente de la Diputación de Alicante y alcalde de Benidorm, Toni Pérez; y otras personalidades. La Costa Blanca busca nuevos perfiles de viajeros británicos interesados en el turismo interior o cultural En la feria de Londres, se se distribuyeron paraguas con el lema de la campaña entre algunos de los visitantes británicos que había en la feria en el estand de Comunidad Valenciana. Acciones online La acción online llevada a cabo ha tenido como objetivo la viralización de la campaña Lost Umbrellas entre el público objetivo ubicado en Reino Unido. Para ello, se ha implementado una estrategia integral para maximizar la visibilidad del vídeo. Las 5 primeras ciudades que han registrado un mayor número de visualizaciones son Londres, Birmingham, Glasgow, Manchester y Liverpool. A los pocos días del lanzamiento ya se habían registrado más de 130.000 visualizaciones