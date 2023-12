Luz verde al proyecto básico y de ejecución del nuevo Instituto de Educación Secundaria de Calp por un importe de 12,3 millones de euros. La sesión plenaria daba el visto bueno en el Pleno ordinario de diciembre ha debatido la propuesta llevada por el equipo de gobierno cuyo borrador de este proyecto ya fue presentado hace unos meses a la comunidad escolar y se estableció un periodo para realizar aportaciones.

La propuesta ha salido adelante con los votos favorables de todos los concejales tanto los del equipo de gobierno, Somos Calpe, PSPV y Compromís y los del Partido Popular y Defendamos Calpe. Una vez aprobado el proyecto en el Pleno, que cuenta con un coste total de 12.313.569,84 euros, desde el Ayuntamiento se pretende agilizar todos los plazos para que el segundo instituto sea una realidad cuanto antes.

El nuevo centro se construirá sobre una parcela municipal de 16.251,16 m² del polígono de Gargasindi y contará con una superficie útil construida de 9.344 m² y 8.365 m² más de superficie al aire libre con pistas deportivas, zona de juegos y huerto escolar. Esta obra se encuentra dentro del Pla Edificant de la Generalitat Valenciana.

Las intervenciones han comenzado con la valoración de la concejala de Educación, Mariola Mulet, ha destacado que este es "un pasito pequeño dentro de un proyecto que ha sido muy largo y complicado, pero que hasta que no sea una realidad no estaremos contentos del todo". Mulet ha aprovechado para agradecer la paciencia de las familias y de la comunidad educativa del centro escolar porque "son muchos años los que llevan trabajando en condiciones poco eficientes y esperamos que este nuevo IES sea una realidad muy pronto".

El portavoz de Defendemos Calpe, Francisco José Quiles, ha comenzado su intervención anunciando el sentido favorable de su voto ante una propuesta de la que ha destacado ha sido "muy importante". "Nos gustaría aprovechar la oportunidad para solicitar que se nos informe de si la finalización de las obras finalmente se producirá en el año 2027 o en el 2028 y para saber si el Ayuntamiento tiene algún plan para reducir la saturación que se produce en las aulas prefabricadas. Resaltar también que los nuevos accesos al centro seguramente dejarán mucho que desear para la cantidad de alumnos que irán a ese centro y que puede quedarse corto".

Por su parte, la portavoz PP, Pilar Cabrera, ha señalado la importancia que tiene para todo el municipio y sobre todo para sus jóvenes que salga adelante un proyecto tan relevante para el municipio. Cabrera ha aprovechado para resaltar el trabajo que se hizo por su parte, y por la de otros compañeros del PP, durante la anterior legislatura cuando era la responsable de Educación para sacar adelante este centro. "Damos nuestro voto a favor porque no puede ser de otra manera, es algo muy importante para el municipio, pero no queremos olvidar los retos que tenemos por delante como la necesidad de construir un quinto colegio de primaria que pueda dar desahogo a los ya existentes. Nos hubiera gustado que este proyecto hubiera tenido la oportunidad de ver la luz antes y que nos lo hubiera presentado como es debido".

El portavoz de Compromís en Calp, Ximo Perles, ha respondido a la portavoz popular recordándoles que ahora vienen momentos de incertidumbre por el cambio de gobierno autonómico en materia educativa. "El nuevo gobierno quiere cargarse el Plan Edificant y estamos hablando de que toda esta inversión se va a perder. Esta bien traído lo del nuevo colegio, pero ahora queremos que nos digan desde conselleria cómo va a hacerse. Sabemos que ha sido una tramitación muy complicada y que los frutos pueden verse hoy pero ojalá podamos hacer todo este trabajo para conseguir el nuevo centro con el gobierno autonómico".

Juan Manuel del Pino, concejal de Somos Calpe, también ha querido comentar la intervención de la portavoz popular, a la que se ha indicado que "no es momento de personalismos y la intervención de la señora Cabrera lo ha sido". "Estos proyectos son fruto de muchos años de trabajo y de muchas personas y no quisiera quese quedara el mensaje de que la principal responsabilidad de que haya salido adelante sea unicamente de la última concejala de Educación del PP. Todos hemos colaborado para llegar hasta este punto, hemos dado los pasos necesarios y no los vamos a dejar de dar. Es una buena noticia para Calp".

El punto ha finalizado con un gran aplauso de todos los concejales ante la importancia que tiene la aprobación de este punto para la ciudad. La propuesta ha surgido por parte de la alcaldesa de Calp (Somos Calpe), Ana Sala, y ha supuesto una gran ovación de todos los presentes.

El proyecto

El proyecto, redactado por los arquitectos Miguel San Juan y Pablo Peñín, plantea el centro en forma de "L" alrededor de una plaza pública. Se establecen tres espacios: el destinado a las aulas de FP, el de las aulas de secundaria y bachiller y el área de administración y salas multiuso (cafetería, biblioteca, etc), de manera que se podrá acceder de manera independiente a cada uno de estos espacios. Se trata de una pieza longitudinal para adaptarse a la orografía de la parcela caracterizada por un importante desnivel, por ello el centro se organiza con escalonamientos respetando el entorno y creando un impacto visual agradable.

En cada nivel se ubican los tres accesos con porche al instituto y las zonas de patio y zona deportiva. Desde la plataforma se accede al patio de juegos por recorridos adaptados y una escalera tendida. El gimnasio se ubica en la zona más baja para reducir el impacto de su altura. El resto de la zona deportiva también se desarrolla en la cota más baja y cuenta con vestuarios, aseos, almacenes que conectan directamente con el gimnasio y el arbolado de porte se sitúa al sur del colegio abrazando el conjunto.

Se organizan una serie de rampas que conectan con las plataformas y permiten salvar las barreras arquitectónicas. Los desniveles permiten miradores a medios niveles, permiten separar la zona de huertos urbanos y al mismo tiempo disponer de graderío sobre las pistas.

El programa de necesidades se desarrolla en tres unidades funcionales; 20 de secundaria y 6 de bachillerato. En primer piso se ubican las aulas de bachillerato y en planta baja y se desarrollan las de Educación secundaria (ESO). Las aula de docencia se distribuyen las aulas complementarias, de informática, música, taller como apoyo de las primeras en varios niveles orientadas a los patios. El área de administración se sitúa próxima al Hall y junto a la cocina se sitúa el área de servicios e instalaciones .

Para los ciclos formativos se plantea una edificación con acceso independiente pero unido formalmente al centro. En el acceso se sitúa la conserjería y los despachos del AMPA que dan paso a la zona de FP y al bachillerato y secundaria. El aula polivalente y la cafetería se sitúan junto al acceso. Se organizan de forma que tiene la posibilidad de ampliar la sala en ocasiones especiales mediante la incorporación de la propia cafetería.

Centenario de la Cofradía de Pescadores

En la sesión del Pleno celebrada en Calp, se ha aprobado también la declaración del año 2024 como el "Año del Centenario de la Cofradía de Pescadores". Este colectivo, vital para la economía tradicional de la ciudad costera, desempeñó un papel crucial en la vida marítima de la localidad del Peñón.

La propuesta, que fue aprobada durante la sesión buscaba resaltar la relevancia de este aniversario, conmemorando el siglo de existencia de la Cofradía de Pescadores. La entidad fue establecida el 6 de abril de 1924 con el reglamento del Pósito de Pescadores, presentado ante el Gobierno Civil de la Provincia con el propósito de proteger y apoyar a la clase marinera.

Además, en la misma sesión plenaria, se aprobó la creación de una Comisión Conmemorativa para coordinar las celebraciones vinculadas al centenario. La alcaldesa de Calp, Ana Sala, anticipó que entre las propuestas para el programa conmemorativo se incluiría la solicitud de un cupón de la Once conmemorativo y la reactivación del proyecto para instalar una escultura en el acceso al puerto.

Esta iniciativa contaba ya con una partida presupuestaria asignada para el próximo ejercicio, con un total de 125.000 euros, según fue aprobado provisionalmente en las cuentas hace algunas semanas.