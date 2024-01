Adiós a los malos olores en la primera línea de la playa de Levante. El Ayuntamiento de Benidorm ha finalizado la obra de sustitución de un tramo del colector de aguas residuales de la avenida Madrid con el fin de terminar con estas molestias y la llegada de aguas sucias a la playa cada vez que hay un episodio de fuertes lluvias o un temporal.

Así lo ha avanzado esta mañana el concejal de Ciclo del Agua, José Ramón González de Zárate, durante una visita realizada junto a los técnicos y responsables de Hidraqua, la empresa concesionaria. La actuación, con un presupuesto de 94.710 euros, comenzó el pasado mes de diciembre y abarca un tramo de 150 metros lineales, desde el edificio Torre Principado hasta la avenida Ametlla de Mar, según ha precisado González de Zárate. La actuación ha sido financiada con cargo al Fondo de Renovación de la concesionaria.

El problema tenía su origen no solo en la antigüedad del colector sino en que este tenía "poca inclinación", motivo por el cual "el agua no discurría como tendría que hacerlo y cuando hay lluvias con cierta intensidad hemos visto que salía de las alcantarillas y se acumulaba en el paseo y la playa". La red de alcantarillado de la avenida Madrid estaba formada por un colector de PVC de 315 milímetros de diámetro, cuyo funcionamiento, "debido a esa deficiente pendiente, generaba frecuentes emboces que se agravaban en episodios de lluvia" ha indicado González de Zárate. La obra ha consistido en la renovación de dicho colector y se ha aprovechado para mejorar la pendiente aumentando la profundidad del mismo hasta conectar con la red de alcantarillado de Ametlla de Mar.

González de Zárate ha señalado que la obra "ha sido sencilla y bastante rápida de ejecutar, hemos estado en los plazos que dijimos" porque no ofrecía muchas complicaciones para el tráfico rodado y "porque se ha ejecutado en temporada baja en las playas". En ese sentido ha vuelto a lamentar que “lo que más ha costado” ha sido la autorización de Costas, que "tardó mucho en llegar". Así alega que "cada vez que vamos a hacer alguna obra beneficiosa para la ciudad nos ponen trabas y no nos dan los permisos. Y además no nos dan ninguna ayuda a pesar de que son actuaciones que son de su competencia".

De cualquier forma, el concejal del Ciclo del Agua ha insistido en que la sustitución del colector supone "dar solución a un problema importante para la ciudad que nunca ha solucionado quien le correspondía y por eso decidimos hacerlo desde el Ayuntamiento".

Esta obra se verá complementada con otra actuación "muy reivindicada desde hace años" y que ejecutará la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (EPSAR) en el primer trimestre de este año. "Se llevará a cabo cuando el caudal de aguas residuales sea el menor posible y consistirá en cambiar todos los antiguos bombeos de la avenida del Mediterráneo hasta Ametlla de Mar, con lo que mejoramos no solo en ahorro energético sino también económico y evitamos que esas aguas acaben en la playa", explica.