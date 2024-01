Ruth Lorenzo tiene muy arraigada sus raíces. Tanto que ha compuesto una canción habanera llamada Almadraba, todo por el origen de la madre de la artista. Así, el marco del Benidorm Fest ha servido para que la cantante hable de esta composición y sobre si podría estrenarse en el 70 Certamen Coral Internacional de Habaneras y Polifonía de Torrevieja.

Para ella ha sido una "sorpresa" todo el revuelo causado con esta cuestión. Una idea que surge de la última rueda de prensa previa al Benidorm Fest que se celebró en la capital turística y donde la cantante comenzó que tenía una pieza compuesta de este tipo de música. La consellera de Turismo Nuria Montes le tomó el guante y pidió que la presentara en el certamen de Habaneras, un mensaje que trasladó además el alcalde Eduardo Dolón y que parece que se quiere llevar adelante.

Pero Ruth Lorenzo se ha mostrado cauta este martes: "Yo me enteré también ese día (cuando lo anunciaron en Fitur), pero no sé si va a presentarse allí o no. Estuvimos comentando que me haría mucha ilusión que se convirtiese en una canción clásica que siempre pueda estar ahí, porque como compositora me encanta que lo que hago perdure, pero está por ver lo que a pasar".

Además apunta que "quizás hubo mucha emoción cuando se enteraron en la conselleria de que tenía este tema", pero todo está por ver y no será hasta el próximo mes cuando se sepa algo definitivo". Con todo, la compositora mostró su devoción por este arte.