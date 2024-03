Benidorm prepara sus playas para la Semana Santa con refuerzo de socorrismo y policía

Las playas de Benidorm están ya listas para la Semana Santa, la primera gran cita vacacional del año y que traerá hasta la ciudad a miles de turistas para disfrutar de estos días festivos. El Ayuntamiento prepara el dispositivo especial para estos días de limpieza, socorrismo y seguridad en el que se incluirán 20 agentes de la Policía Local diarios además de los de la Policía Nacional.

Así lo ha explicado la concejala de Playas, Mónica Gómez, tras la reunión del ente gestor de playas en la que se ha diseñado el dispositivo especial: "Como es habitual, todos estos servicios se van a reforzar para dimensionarlos a la ocupación que presentarán nuestros arenales". El dispositivo especial abarcará las fechas que van del 23 de marzo al 8 de abril, cuando se suceden las vacaciones escolares y días festivos en las distintas comunidades autónomas de nuestro país.

Las playas de Benidorm son de las "pocas del litoral español que cuentan con servicio de socorrismo y limpieza los doce meses del año"; servicios que se incrementan o refuerzan con motivo de la Semana Santa y el verano para "atender así la alta demanda que siempre registran en estos dos momentos de temporada alta". El servicio ampliará su horario en ese periodo de Semana Santa y estará operativo entre las 10 y las 19 horas, con cinco socorristas en Poniente, otros cinco en Levante y uno en Mal Pas. Además, habrá dos ambulancias exclusivas para las playas, una en Levante y una en Poniente, dotadas cada una de ellas de un enfermero y un técnico, así como un punto de socorro dotado de personal de Enfermería en ambas playas. A este dispositivo, se sumará desde el agua una embarcación dotada de un socorrista y un patrón; y en tierra un coordinador y un jefe de playa.

También durante la Semana Santa estarán operativos los tres puntos de playas accesibles de la ciudad, ubicados en la calle Murcia –Levante–, Parque de Elche y La Cala, en horario de 10.30 a 14.30 horas, para facilitar el baño a las personas con problemas de movilidad. En cada uno de estos puntos habrá dos socorristas, tal y como ha detallado la concejal Mónica Gómez.

Por lo que se refiere a la seguridad, el Ayuntamiento de Benidorm va a reforzar también durante las fechas indicadas la presencia policial en las playas y su entorno, con un total de 20 agentes diarios y tres oficiales, distribuidos en los distintos turnos. Además, la embarcación de la Policía Local estará operativa, complementando así la de empresa concesionaria de la gestión integral de las playas, mientras que habrá siempre un coche patrulla en Levante y otro en Poniente. A todo ello se sumarán los refuerzos que también tiene previstos el Cuerpo Nacional de Policía para estas mismas fechas.

En lo relativo al servicio de limpieza, la edil responsable de este departamento ha trasladado que se van a incrementar los medios humanos hasta alcanzar las 25 personas y la frecuencia de la recogida manual. Así, habrá tres turnos de limpieza manual en las tres playas: mañana –de 6 a 12.20 horas-, tarde –de 13 a 19 horas- y noche –de 20 a 1.30 horas, con un total de doce, dos y siete operarios, respectivamente. A este dispositivo se añade la limpieza mecánica con tractores y cribadoras, que se efectuará en su totalidad en horario nocturno, entre las 21 y las 4.20 horas, en la que participarán cuatro operarios más.

Poniente se queda con un lavapiés estropeado

El temporal que hace meses azotó a las playas de la provincia dejó a la de Poniente de Benidorm con tres lavapiés afectados, como ya publicó este diario. El Ayuntamiento "lleva dos meses esperando que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico autorice el proyecto para retirar y reubicar los lavapiés de la playa de Poniente que resultaron dañados en el último temporal", según explica la concejala de Playas. Todo después de que el PSOE haya criticado la situación de estos elementos este viernes.

El pasado enero se presentó un proyecto para retirar los tres lavapies ubicados en el tramo más estrecho de la playa, en las inmediaciones del manantial de Les Fontanelles y retrasar su posición a una zona más próxima al paseo para "protegerlos así de posibles fenómenos costeros", explica la edil. Este proyecto incluía la reparación de los dispositivos dañados. Pero "visto que el Ministerio todavía no ha autorizado el proyecto, hemos decidido actuar y buscar una solución temporal dada la proximidad del Puente de San José y la Semana Santa, que marcan el inicio de la temporada alta turística". Para ello, se han hecho unos trabajos de adecuación en dos de estos lavapiés, que ya están en funcionamiento, mientras que el tercero "no ha podido ser reparado al ser los daños de mayor entidad".

El lavapiés sin uso en la playa de Poniente de Benidorm. / INFORMACIÓN

Gómez ha recalcado que "este es el único lavapiés que hay fuera de servicio en los seis kilómetros de playa de Benidorm, puesto que el resto de los ubicados en Poniente, Levante, Mal Pas y las calas de l’Almadrava y Tío Ximo están, como siempre, operativos". La edil ha detallado que "ese lavapiés averiado está perimetrado con vallas para que los usuarios sepan que está fuera de servicio". A este respecto, ha aclarado que "al igual que ocurre con el lavapiés, estas vallas son las únicas que hay en los arenales de Benidorm".

Sin embargo, el partido de la oposición ha afirmado que la playa de Poniente presenta "mala imagen" en el tramo que discurre entre las avenidas Jaime I y Xixo. La concejala socialista que fiscaliza el área de Playas, Laura Rubio, explica que no se han reparado los desperfectos: "No es de recibo llegar a estas fechas tan señaladas con una de nuestras joyas de la corona en estas condiciones. Una ciudad como Benidorm no se puede permitir recibir a miles de visitantes con la playa de esta manera", ha indicado la concejala socialista al comprobar que estos elementos aún están vallados.

La edil socialista ha recordado que el año pasado ya ocurrió lo mismo con las obras de la pasarela de Poniente y las obras de la catenaria, que en lugar de ejecutarse en los periodos de menor afluencia de turistas se realizaron en plena temporada. Desde su punto de vista, todo se debe a “la falta de gestión de un gobierno y un alcalde que está más pendiente de hacerse fotos que de procurar que la ciudad funcione a la perfección”. Rubio ha recordado que el alcalde está “a tiempo parcial, siempre en actos festivos por la provincia”, y ha lamentado que “el incremento de concejales en el equipo de gobierno no se ha plasmado en una mayor atención a los problemas de la ciudadanía, sino todo lo contrario”.

La concejala de Playas indica al PSOE que "en lugar de animar a los turistas a que visiten Benidorm durante el Puente y la Semana Santa que está a la vuelta de la esquina, los socialistas atacan a la ciudad y al interés general al intentar, con mentiras, asustar a la gente para que no venga".