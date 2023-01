Obras públicas que acaban atrayendo miles de visitas. Eso sí, digitales. Una zona deportiva de Alicante se convirtió hace ya varios años en uno de los primeros fenómenos virales. Ocurrió en 2015, cuando como se suele decir, todo esto era campo. La RAE ni siquiera había admitido la denominación de viral como "contenido que se difunde con gran rapidez a través de internet" y Twitter era una red social en la que algunos usuarios buscaban asilo para plasmar en 140 caracteres lo que no querían que leyeran sus amigos de Facebook.

Eran tiempos, no sabemos si felices, en los que no eran necesarias cifras descomunales para que un tuit diera la vuelta al mundo. Bastaba juntar varios centenares de interacciones para conseguir que un tuit pusiera su bandera en todos los time-line y hasta lograra ser tema del momento. Las publicaciones proto-virales de entonces acumulaban retweets y favs (que no likes) y una de ellas fue la compartida por un usuario que se hizo eco de la peculiar pista de atletismo que hay en un barrio de Alicante.

Al parecer, el autor del tuit la encontró en Google Maps y fue lo que se dice amor a primera vista. La instalación, cuya forma recuerda al circuito de un Scalextric inacabado, se encuentra en el polideportivo de Villafranqueza (inaugurado en 2011), tuvo que esperar casi un lustro para aparecer en el tuit que la convirtió en una de las estrellas fugaces de la constelación de internet. Fue como una presentación en sociedad por todo lo alto a la que incluso medios de alcance nacional dieron cobertura. Desde entonces, el controvertido tartán se ha convertido en una especie de Guadiana en el río digital, ya que cada cierto tiempo aparece y desaparece sin razón aparente. Solo que en este caso, sí hay un motivo.

Un variopinto recopilatorio de las distintas pistas de atletismo que hay repartidas por todo el mundo. Esta ha sido la excusa para que la pista alicantina vuelva a dar que hablar. Un atleta ha elaborado en su cuenta de Twitter un hilo en el que recoge los diferentes tipos de pistas que se pueden encontrar a lo largo y ancho de todo el globo terráqueo. Tal como queda demostrado en su publicación, hay de todo, y en ese todo no puede faltar el particular tartán construido en el norte de la ciudad de Alicante.

En la provincia de Alicante son unos auténticos expertos en innovar.



En Elda, encontramos una pista con un tramo que sube y baja por encima de la grada. Y en el barrio de Villafranqueza algo que no se sabe que es. pic.twitter.com/9QI0LMfp0i — atanasio_3 (@atanasio_3) 29 de enero de 2023

Para ser justos, cabe decir que no es el única representante de la provincia en este singular museo en honor al atletismo. La extraña pista instalada en Villafranqueza aparece acompañada por una situada a escasos kilómetros. Se trata de la pista de atletismo de Elda, cuyo recorrido, como menciona el autor de la publicación, "sube y baja por encima de la grada".

En cualquier caso, esta particularidad parece obedecer a la lógica, es decir, hay un motivo evidente detrás (superar un obstáculo), al contrario de lo que ocurre en la instalación ubicada en el recinto deportivo de Villafranqueza. Entender su diseño resulta una tarea más que complicada, pero si se remite al proyecto inicial, es posible vislumbrar una razón.

La pista formaba parte de un ambicioso plan para construir un gran complejo deportivo en este sector de la ciudad, en el que se incluiría primer velódromo de la provincia. Esta y otras instalaciones formarían parte del recinto y estarían circundadas por un paseo de tartán que serviría para conectar todos los espacios del parque.

Teniendo en cuenta esta información, todo parece indicar que no se trata de una pista de atletismo, sino de un circuito que comparte la apariencia de las calles de un tartán, y que está fabricada del mismo material. Se trata por lo tanto de una falsa pista de atletismo cuya forma es más revolucionaria que la figura del falso 9 en el mundo del fútbol. Y es que esta instalación bien podría ser considerada como la Messi de las obras públicas, porque entre todas las construcciones que se han hecho virales en algún momento, es sin duda una de las mejores de la historia.