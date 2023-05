Pocos debates hay más encarnizados que el que gira en torno a la tortilla (española, por supuesto). Que si con o sin cebolla, que si cuajada o jugosa, que si la de tu madre o la de la mía... Si no hay ya de por sí suficientes incendios que avivar, una vecina de Alicante ha decidido crear un nuevo foco, intenso y llameante, al compartir su juicio sobre un escabroso tema: las tortillas precocinadas.

La alicantina ha publicado su opinión al respecto y ha abierto con ello la caja de Pandora de la que han salido comentarios de todo tipo. Cabe aclarar que su tuit está escrito en un tono neutro (hasta se podría decir, inocente) que no busca ninguna confrontación. Pero claro, ha ido a meterse en el jardín con más charcos por metro cuadrado.

Pese a la hostilidad que se le presumía a la situación, la la usuaria, cuyo alias es @GRET79, ha recibido un relevante número de respuestas que comparten el tono amable de su publicación. Lo cual, siendo Twitter y siendo el tema de conversación que es, se podría considerar todo un logro, por no decir una hazaña. Su mensaje es una inofensiva petición de recomendaciones que eso sí, orbita alrededor de un conflictivo producto: las tortillas precocinadas. Si el tema no fuera ya del todo conflictivo, la autora del tuit echó toda la leña posible al fuego al confesar cuál es su favorita..

Las palabras exactas de la alicantina fueron: "A mí la de Mercadona me ha parecido de las más decentes". Estas declaraciones pusieron el punto final a su tuit en el que compartió su experiencia tras probar por primera vez la tortilla de la popular cadena de supermercados ("con cebolla of course") y en el que animó a otras personas a mojarse en el asunto en cuestión: "¿Tenéis alguna favorita en particular?"

Ayer compré por primera vez la tortilla de patata de Mercadona (con cebolla of course).

¿Tenéis alguna favorita en particular? Porque a mí la de Mercadona me ha parecido de las más decentes. pic.twitter.com/vcg1IN5Uhd — Gret 🎬📷💿✈️ (@GRET79) 19 de mayo de 2023

Lejos de lo que se podía prever, cientos de personas acudieron a la llamada y no escondieron su pecado: se reconocieron como consumidores habituales de este tipo de producto, denostado por gran parte de la sociedad, pero estimado para los que (como la usuaria responsable de la publicación) no siempre cuentan con tiempo para cocinar. La gran implicación de un sinfín de usuarios convirtió al tuit de la alicantina en un improvisado debate sobre las mejores tortillas precocinadas en el que marcas como Lidl o Palacios fueron las más citadas.

Pero claro, entre los participantes en esta charla se colaron los invitados a los que nadie dio entrada pero que todos esperaban. Gente que sólo desea ver el mundo arder y que se tiene que conformar con Twitter para ver propagar sus llamas. "A qué límites llegamos, ver qué tortilla prefabricada es la mejor. Nada y seguro que la tomáis con una buena botella de vino. A mi no se me ocurriría ponerla a unos invitados y si me la ponen, no vuelvo", es uno de los indignados comentarios que aparecen bajo el tuit original, pero no el único.

"Comprarla en Mercadona, Consum o el tendero de la esquina, merece ejecución al garrote vil y sin juicio previo" o "Virgen Santa, tortilla de patatas prefabricada... ¡el meteorito ya!" son otras de las perlas más destacadas que aparecen en el apartado de respuestas. Quizá por la cercanía de las elecciones, los tintes políticos no han faltado en una conversación en la que aparece uno de los términos más presentes en el léxico de Twitter y que se puede ver en la agresiva respuesta de una usuaria, que según parece, necesita la más pequeña de las chispas para explotar: "Me resulta indecente. Que te aproveche colaborar con fascistas".

Cuesta entender esta muestra de agresividad, que afortunadamente es minoritaria entre una lluvia de comentarios que muestran disparidad de opiniones y que, a diferencia de anteriores ocasiones, no han provocado graves daños.