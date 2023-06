Un pequeño mensaje capaz de generar la más inmensa de las emociones. Pocas veces tres palabras han supuesto tanto como las enviadas vía WhatsApp a una vecina de Alicante, que ha recibido a través de la popular aplicación una felicitación (por lo que se puede deducir, por su cumpleaños) cargada de significado. La propia implicada en esta feliz historia se ha encargado de contar lo sucedido en su cuenta de Twitter, donde ha querido compartir su alegría tras el momento vivido.

La responsable de la publicación, cuyo nombre de usuario es @pasajero1715, es la hija del gran protagonista de este relato. Y es que su padre no es otro que el remitente del mensaje, que a simple vista no parece más que un intento de felicitación, pero que en realidad es mucho más. "Felicidades desde papá", es lo que reza el madrugador texto (así lo revela la hora de envío: las 7:05h) que se puede leer en el fragmento de la conversación difundido por la destinataria del mensaje.

En un primer vistazo, uno puede pensar que la construcción de la frase seguramente se deba a la difícil relación que suele existir entre padres y nuevas tecnologías, pero lo cierto es que hay una razón que lo explica todo. La narradora de los hechos la ha desvelado en el texto que acompaña a la captura de pantalla, en el que ha compartido una reflexión personal que ayuda a entender todos los detalles de esta historia y a valorar como se merece la felicitación enviada por su padre.

Que después de haber sufrido un ictus haya conseguido mandarme un mensaje él solo, con afasia motora incluida, es el mejor regalo del mundo 💙 pic.twitter.com/vyp2fZvt4G — 𝙼. (@pasajero1715) 17 de marzo de 2023

"Que después de haber sufrido un ictus haya conseguido mandarme un mensaje él solo, con afasia motora incluida, es el mejor regalo del mundo", explica la autora del tuit, que ha recibido una atronadora muestra de cariño en una red social que en demasiadas ocasiones acostumbra a mostrar la peor cara del ser humano. Pero esta vez no ha habido insultos, ni ataques personales, ni palabras hostiles... Sólo los mejores deseos hacia un padre y una hija, partícipes de un momento sencillo y nada ensayado que ha conseguido emocionar a más de un centenar de personas. Así lo han hecho saber varios de los usuarios que han comentado la publicación, que no han escondido sus sentimientos, y que de hecho, han sido plasmados con total libertad y sin ningún tipo de filtro en algunos de los mensajes: "Coño, no os conozco ni a ti ni a tu padre y me he emocionado".