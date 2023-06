No es E.T. Tampoco el Señor Burns después de una de sus semanales sesiones clínicas. De hecho, por decepcionante que pueda ser para los aficionados a la ufología, no se trata de un ser originario de otro mundo. Aunque dado su aspecto, cuesta creer que no lo sea. Y aún costará más en un futuro, cuando su transformación haya llegado a su fase final. Hace años se presentó en sociedad como Black Alien y es así como se le conoce a alguien que ha decidido desafiar los límites del cuerpo humano, un propósito que le ha hecho convertirse, no sabemos si en una criatura de otro planeta, pero sí en una estrella de internet que estos días está de visita en Alicante.

Su verdadero nombre es Anthony Loffredo, es de nacionalidad francesa, ttiene 35 años y lleva más de una década inmerso en una metamorfosis nunca antes vista y que rompe cualquier barrera ética o moral sobre la salud y las operaciones estéticas. Tatuajes, piercings y muchas horas en el quirófano, una sala donde cirugía a cirugía ha ido despidiéndose de algunas de sus facciones, como la nariz, las orejas, el labio superior... Pero esto es sólo la punta del iceberg, su idea va mucho más allá de renunciar a algunos de los rasgos esenciales del rostro humano y está todavía lejos de estar completa. Ovnis en Alicante: los avistamientos más sonados en la provincia Tal como él mismo indica en su cuenta de Instagram, donde informa de todos sus avances, su transformación se encuentra ahora mismo más o menos en la mitad del proceso (en el 57%, para ser exactos). Queda pues aún una larga travesía por el quirófano por recorrer para alcanzar la forma perfecta de 'alienígena negro', una apariencia con la que este ciudadano galo sueña desde hace años con tener. Los más de 1,3 millones de seguidores que suma en la red social son testigos de un sueño al que aún le falta un 43% para ser completamente real. Su enorme audiencia son fieles espectadores de las arriesgadas y extremas modificaciones a las que frecuentemente se somete este antaño relaciones públicas de una discoteca. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por BŁλ₡ƙ λŁłE₦ PƦØJE₡₸ EVØŁU₸łØ₦ (@the_black_alien_project) Y es que su actividad digital es hoy por hoy su principal modo de vida que y lo que le permite seguir evolucionando hasta que pueda llegar a convertirse en el extraterrestre que anhela ser. Sus publicaciones y las descomunales cifras de visualizaciones, reproducciones, likes, etc. son una vía de ingresos que hacen factibles (en términos económicos) sus cambios físicos. Pero sus fotos y vídeos no se limitan a mostrar el antes y el después, sino que también comparte cómo es su día a día como alienígena en la Tierra. La actriz de Juego de Tronos que dio vida a Sansa Stark, de despedida de soltera en Alicante Su peculiar rutina le ha llevado durante estos días a visitar varios rincones de la Costa Blanca. Así lo ha enseñado en su cuenta, donde ha difundido una serie de publicaciones en la que su impactante figura aparece paseando por el Postiguet o por la playa de Benidorm, entre otros lugares de la provincia, donde está actualmente de gira para acercarse a esos seguidores que mantienen vivo un sueño que va más allá de las fronteras de este mundo.