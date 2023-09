Montes perseguirá los apartamentos ilegales y pide volver a los grandes eventos

Nuria Montes ha desgranado medidas en Industria, en materia de energía como un pacto por las renovables, en comercio, en emprendimiento, especialmente a los jóvenes y en hacer de la Comunitat Valenciana un "imán de oportunidades", pero su experiencia al frente de Hosbec, la patronal hotelera, ha provocado que el turismo, materia de la que ha admitido estar "especializada", centrase algunos de sus planes futuros más destacados: la persecución de los apartamentos turísticos ilegales, la eliminación de la tasa turística o el regreso a los "grandes eventos".

Montes se ha estrenado como consellera en las Corts desplegando la hoja de ruta en las diferentes competencias con las que cuenta su departamento. Pero ha sido turismo, la última de la que ha hablado, la que ha generado el mayor debate. En esta, ha destacado la derogación de la tasa turística de la que ha dicho que era una "imposición sectaria" con "falta de consenso hasta en el Consell", ha reclamado al Gobierno de España un nuevo marco para el Imserso, ha abogado por ampliar las conexiones con EEUU y ha llamado a "potenciar el turismo de cruceros aunque a algunos no les guste", en referencia a Compromís.

Sin embargo, ha habido una medida con la que la consellera ha logrado extraer el apoyo de los valencianistas. "Estaremos a su lado", le dijo Vicent Marzà citando la promesa de perseguir los apartamentos turísticos ilegales. Sobre esta, Montes ha señalado el crecimiento de estos pisos en los últimos años, "socavando las condiciones de igualdad de mercado", el fomento de la economía sumergida y la "pérdida de viviendas para residentes" aumentando la presión sobre sus precios. Para ello, ha indicado el uso de la Inteligencia Artificial como un elemento innovador para su identificación y sanción.

Dentro del turismo, Montes también ha mencionado dos palabras que, ha dicho, "daba estupor al anterior gobierno": los grandes eventos. "Nos vamos a reposicionar en el circuito de los grandes eventos, vamos a aprovechar cualquier oportunidad que surja para demostrar lo bien que sabemos hacerlo, bien en el ámbito musical o en el deportivo", ha explicado. Entre estos, ha citado la America's Cup de la que, ha recordado, "se ha ido a Barcelona" por el "sectarismo" de Joan Ribó, o citando la Fórmula 1 que irá ahora a Madrid.

Pacto energético

Pero la conselleria es mucho más amplia, aunque si hay un mensaje que ha repetido para todas las áreas es el de "seguridad jurídica". "Nos corresponde garantizar un marco regulatorio que facilite el desarrollo del conjunto de actividades productivas", ha señalado. En estas ha indicado la reestructuración del Ivace donde se reagrupará todo la política de innovación del Consell, el impulso a la "legislación avanzada que regule la Compra Pública Innovadora, la Ley de Startups y el Mecenazgo Ampliado", una "nueva política de clústeres" en industria así como el proceso de "simplificación administrativa".

Asimismo, Montes ha abogado por un "pacto para alcanzar la soberanía energética" de la Comunitat Valenciana, "impulsando el liderazgo en energías renovables". Al respecto, Montes ha anunciado que el Consell "acordará un Pacto Valenciano del Hidrógeno Verde con los principales actores y sectores implicados en la generación y potencial uso de esta fuente energética". En este sentido, ha dicho que se creará "un consorcio público-privado para liderar en el sur de Europa la transición energética de sectores tan relevantes como el cerámico, el químico, la movilidad o la aviación comercial".

Críticas de la oposición

Esta propuesta de pacto ha sido bienvenida por el síndic adjunto del PSPV, Arcadi España, quien, sin embargo, ha remarcado a los socialistas les encontrará ahí, pero "desde el sentido común y no negando la evidencia científica", en referencia al negacionismo del cambio climático de Vox. De hecho, sobre este pacto con Vox, España ha insistido que el "extremismo tendrá consecuencias en el turismo y en la economía", por culpa de la "mala reputación" de "gobernar con la extrema derecha". "Hemos pasado de los titulares en positivo a en negativo", ha remarcado.

"Esperaba que fuera más que la consellera Hosbec y que leyera más que cuatro consejos de capitalismo para dummies", le ha reprochado Marzà que, pese al acuerdo respecto a la persecución de los apartamentos turísticos, le ha criticado la vuelta a los grandes eventos. "Me he metido la mano en la cartera cuando he escuchado grandes eventos", ha indicado al tiempo que ha reclamado que sea consellera de Turismo "no solo de la patronal" sino también "de los trabajadores del turismo".