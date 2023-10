La Conselleria de Sanidad asumirá la gestión de los departamentos de salud de Dénia y Manises a partir de la finalización de los contratos de concesión el próximo año y promoverá para ello una transición planificada, rigurosa y ordenada. Tanto el informe de análisis de situación, como el clima social y laboral generado en ambos departamentos, unido a la necesidad de garantizar la seguridad jurídica, han sido determinantes para tomar la decisión.

Desde el pasado mes de julio la Conselleria está trabajando en aras de velar por la seguridad asistencial para los y las pacientes de los dos departamentos y evitar situaciones tan lamentables como las que se vivieron con las reversiones de Alzira y Torrevieja. En este sentido, se han publicado los anuncios previos para la licitación de diversos servicios y se han solicitado diversos informes a la Abogacía de la Generalitat para evitar una inseguridad jurídica que pudiera generar problemas en la prestación de la asistencia.

El principal objetivo de la Conselleria ha sido, desde el principio, garantizar la asistencia a los y las pacientes, que no se vean perjudicados en ningún momento del proceso. En este sentido, la semana pasada ya se publicaron en la plataforma de contratación del sector público los anuncios previos para licitar los servicios de lavandería, limpieza, mantenimiento de equipos e infraestructuras, logística, seguridad, alimentación de pacientes, gases medicinales, electricidad o gas.

Estos anuncios permiten acortar los plazos para la presentación de ofertas, que se pueden reducir de 35 a 15 días, así como agilizar otros trámites necesarios para finalizar el proceso de licitación. Todo ello con el objetivo de que las y los pacientes no queden desprotegidos en el momento en que se produzca el cambio de titularidad de la gestión de ambos departamentos.

Departamento de Elx-Crevillent

En el caso del departamento de Salud Elx-Crevillent, los informes aconsejan continuar con la concesión, siempre y cuando se mantengan los índices de calidad, se siga invirtiendo en tecnología, se sometan a un riguroso control y se continúe prestando el servicio con los mismos parámetros de eficiencia que existen actualmente.

Las concesionarias ya han sido informadas y en el caso de Dénia se ha acordado que la empresa continúe prestando el servicio hasta el 30 de abril, para favorecer así un proceso de transición bien planificado, riguroso, ordenado y con todas las garantías de seguridad jurídica y asistencial. En este momento está pendiente de realizar parte de la tramitación administrativa necesaria, que la falta de previsión del equipo anterior y las circunstancias derivadas del año electoral, han impedido agilizar para llevar a cabo una transición segura antes del 30 de abril. La finalidad es evitar el caos que se produjo en la asistencia sanitaria en Alzira y Torrevieja en el momento en que finalizaron ambos contratos.

El conseller de Sanidad asegura que la decisión está "alejada de la ideología

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha defendido este viernes que la decisión de revertir las concesiones de los departamentos de Dénia y Manises a la gestión pública en 2024 está "absolutamente alejada de la ideología" y se ha adoptado pensando "en lo que más beneficia al ciudadano". Ha insistido en que la decisión adoptada está basada "en la eficacia y en la eficiencia" y en la calidad del servicio para los ciudadanía, y se ha reflexionado tras estudiar la situación sanitaria, el aspecto social, el aspecto laboral y los matices jurídicos.

En declaraciones a periodistas en un acto con motivo del Día de la Enfermería, recogidas por Efe, ha admitido que en estas dos concesiones había un "clima social que ya estaba muy caldeado por el Botànic", donde los trabajadores estaban "claramente a disgusto", y ha agradecido a los dos comité de empresa que se hayan puesto a disposición de la Conselleria para este proceso.

"Es algo absolutamente novedoso y que demuestra nuestra capacidad de diálogo y de hacer las cosas como se tienen que hacer, colaborando con los profesionales, cosa que no pasó en Alzira y en Torrevieja", ha afirmado el conseller, quien ha hecho hincapié en que se ha buscado una decisión "global" y "definitiva" que no tuviera "fisuras". Así, ha explicado que se ha tomado una decisión para que no haya fisuras ni asistenciales, ni sociales, ni laborales ni jurídicas, porque al final todo esto podría haber repercutido en la calidad del servicio prestado a la ciudadanía o haber llevado a una situación que se "enquistase".

Si hubiera sido una decisión "ideológica o sectaria", al día siguiente de llegar al Consell "la hubiéramos tomado y sin ningún problema", ha sostenido el conseller, quien ha insistido en que se han analizado "muchísimos datos" durante dos o tres meses, para que los ciudadanos "no padezcan los riesgos de una precipitación política mal tomada". "No es ningún éxito de nadie, es un éxito de querer tener la mejor sanidad para los ciudadanos valencianos que se la merece", ha afirmado el conseller, quien ha insistido en que se va a garantizar una transición del modelo concesional a la gestión directa forma "ordenada, rigurosa, sensata" y en la que los ciudadanos no sufran "el caos" que existió con las reversiones de Alzira y Torrevieja.

Sobre si a los trabajadores de esos departamentos de salud se les aplicará la figura jurídica de personal laboral a extinguir, ha explicado que a día de hoy tendrá que ser así, pero están trabajando para que esta legislatura se presente un proyecto de ley en el que se iguale el régimen jurídico laboral de todos los trabajadores sanitarios, para que no haya "de primera" y "de segunda, como hizo el Botànic".

Preguntado por el departamento de salud de Elche-Crevillent, ha indicado que, si sigue con los datos que tiene a día de hoy y "siguen trabajando bien" la Conselleria irá "a lo mejor, lo más eficaz y lo más eficiente para los ciudadanos, sin ideología". "Nosotros no vamos a privatizar ni a desprivatizar, vamos a trabajar para que el ciudadano tenga lo mejor", ha insistido el conseller. Marciano Gómez ha agradecido la colaboración de las empresas concesionarias, de las que ha dicho que "son conscientes" de que no se puede repetir los "episodios caóticos" de antaño, cuando acabó el contrato de otras concesiones.