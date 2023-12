Objetivo: volver a las Cortes. Ese es el horizonte que quiere alcanzar la candidata a liderar Podemos en la Comunidad Valenciana, la alicantina María Teresa Pérez, que ha presentado esta mañana en València la lista de personas que completarán su propuesta en las primarias que inicia ahora el partido morado en los territorios, entre ellos el valenciano. Bajo el nombre de "Parlant clar, Podem", Pérez ha presentado a un equipo del que destaca "la renovación". "Hay un 80% de caras nuevas, gente que ha estado en cargos públicos y otra que no", ha precisado.

"Empieza una nueva etapa y esta será la nueva dirección de Podemos si la militancia lo decide", ha señalado Pérez en declaraciones a los medios. "Necesitamos una fuerza que hable claro y diga las cosas como son y no tenga miedo a enfrentarse a los poderosos, pero sabiendo que tenemos que fortalecer nuestra organización para poder transformar", ha resumido la candidata. La meta es un partido "fuerte" para reconstruir un futuro Consell progresista que "sea más transformador que el gobierno del Botànic". Según ha señalado la de la formación morada, "precisamente por haber sido un poco cobardes se le abrió la puerta a la derecha y ahora tenemos un PP y Vox que está destruyendo el legado del Botànic a marcha forzada".

Por eso, su principal objetivo es volver a las Cortes porque "si no está Podemos, gobierna la derecha y la aritmética parlamentaria lo demuestra". El partido que dirige Ione Belarra ha iniciado su proceso de primarias que culminará en su última fase el 2 de febrero, cuando se conocerá la nueva dirección elegida por las bases. Con todo, no están solos en esta carrera y ya han otros grupos de militantes que han avanzado su intención de presentarse en una candidatura alternativa para "recuperar el partido", dicen, "teledirigido desde Madrid".

Para María Teresa Pérez, considerada como la candidata 'oficialista' por estar alineada con la dirección nacional (de la que forma parte), "cuando veamos quien está en las otras candidaturas hablaremos e intentaremos negociar para fortalecer juntas la organización". El debate y las diferencias internas, señala, "enriquecen y Podemos es una fuerza diversa". Por eso, insiste, "las diferencias y matices van a ser bienvenidos y esperamos que podamos actuar juntos para ser más fuertes", ha resumido.

Sobre las relaciones con Compromís, con quien han tenido roces en los últimos meses y a quienes reprochan no haber ido en una candidatura unitaria en la Comunidad Valenciana las elecciones autonómicas del 28M, María Teresa Pérez ha añadido, sin nombrar explícitamente a los valencianistas que si ganan se entenderán "con quien respete a Podemos y comparta el horizonte de transformación" que, según la formación morada, aún no se ha alcanzado en la Comunidad.

"Durante los 8 años de Botànic pudimos cambiar algunas cosas, pero nuestros socios no fueron lo suficientemente ambiciosos y las transformaciones no fueron lo suficientemente profundas, eso le abrió la puerta a la derecha y todos debemos aprender la lección e ir a por más para mejorar la vida de los valencianos y valencianas de manera irreversible", ha resumido.

Los integrantes de la lista

La ex directora de juventud del Gobierno de España se ha rodeado de algunos cargos públicos con experiencia como las ex diputadas nacionales por Valencia y Castellón, Rosa Medel y Marisa Saavedra, así como cuatro actuales concejales de la formación como Mati Mas, de Buñol, Natalia Jerez, de San Vicent del Raspeig, Marta Gómez, de La Nucía y Moisés Pérez, de Tavernes Blanques. Asimismo, algunos de los perfiles que ya estuvieron en la anterior etapa con Pilar Lima como coordinadora y continúan son Pau Vivas, secretario de Círculos y participación estatal, Carles Fons, ex secretario de organización autonómico y también Mati Mas.

Sin embargo, también se han sumado a esta candidatura perfiles de la sociedad civil y de la militancia de los círculos como Rafa Egea, estibador sindicalista, Carla Monteagudo, intérprete de lengua de signos, Héctor Gómez, integrador social, Chelo Poveda, inspectora de sanidad y portavoz de Valencia, Cecilia Pastor, enfermera y portavoz del círculo de Vinaròs, Jesús Manzanares, educador social y portavoz de Torrent, Paco Albalat, técnico en proyectos urbanísticos y portavoz de Paiporta, Carlos Monsonis, responsable de organización de Valencia, Carlos Corral, politólogo y portavoz de Cullera, Francisco Andreu, mecánico, estudiante de Psicología y portavoz de La Vall d’Uixó, Carmen Villaverde, ex secretaria de comunicación y feminismos de Alicante, Ana Calonge, secretaria de transición ecológica de Valencia o Cecilio Esteve, coordinador de Rebeldía, entre otros.