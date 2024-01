Así ha bajado el nivel de Matemáticas y Lengua: "El alumnado llega a la ESO y no domina las divisiones"

Imagínense a un pianista que va a dar un concierto. Lo normal es que, antes de llegar ahí, se haya pasado horas y horas durante años repitiendo escalas y ejercicios para que los dedos vayan solos a las teclas. Pero este no es el caso. Este pianista no ha practicado y eso se nota mucho cuando toca.

Algo parecido ocurre con la comprensión lectora y las matemáticas en el sistema educativo, según la opinión de los docentes. En Primaria el alumnado casi no lee ni escribe y faltan horas para hacer multiplicaciones y divisiones. Así que cuando los estudiantes llegan a la ESO están lastrados porque no dominan lo más básico para avanzar.

Este domingo Pedro Sánchez anunció un plan de refuerzo de Matemáticas y Lengua tras los malos resultados detectados en el informe PISA. Se trata de 500 millones de euros para 4,7 millones de estudiantes (medio millón de valencianos), y se invertirán en bajar las ratios en el aula, contratar docentes de refuerzo para el alumnado con problemas y formar a más profesorado.

Varios docentes de colectivos con visiones muy distintas de la educación coinciden en el diagnóstico: falla la base, falta atención temprana, y, en todo caso, la inversión es "un parche" que no ataca la raíz del problema ni parece suficiente dinero para todo lo que quieren hacer.

Cabe remarcar que, dejando de lado el bajón generalizado en PISA, tanto lectura como matemáticas no son áreas donde los valencianos flaqueen si se les compara con el resto de España. En lectura se sitúan en el vagón de cabeza con 482 puntos (Castilla y León es la primera con 498) y en Matemáticas está en el pequeño club de las autonomías que no han bajado la puntuación este año.

"Uno no va por la vida identificando adverbios"

Toni Solano es Catedrático de Lengua y Literatura, director del IES Bovalar y miembro del Colectivo de Docentes por la Inclusión y la Mejora Educativa (DIME). En su opinión, el alumnado de Primaria debería leer y escribir muchísimo más en el aula, y dejar para más adelante la morfosintaxis.

"Muchos llegan a la ESO con carencias a la hora de expresarse por escrito y de entender los textos, y es porque se dedica mucho tiempo en primaria a actividades como identificar adjetivos o adverbios. Eso no tiene sentido a nivel didáctico ni funcional. Uno no va por la vida identificando adverbios", denuncia Solano.

Además, somos uno de los pocos países de Europa que dedica tanto tiempo a la gramática, algo que no mide el informe PISA. "Lo que te pide PISA es leer un texto y ver si lo has entendido, que es lo básico para funcionar en la vida. Hay que hacer más hincapié en eso", asegura.

El principal problema es el de siempre: "Para trabajar bien no puedes tener a 30 en clase". Sin bajar las ratios no va a mejorar el sistema educativo porque no se podrá atender bien a los jóvenes. Otra solución es la codocencia, es decir, dos docentes en el aula. "En las actividades de lectura y escritura hay que estar encima del alumnado para ayudarle. Y si yo me pongo con el que tiene dudas 15 minutos ¿Qué pasa con el resto de la clase? Con dos docentes la cosa cambia", dice Solano.

Lo importante para Solano es "trabajar de otra manera". Es necesario empezar a escribir y leer más en clase, no en casa porque, "seamos sinceros, todos hemos encontrado la forma de pasar un examen de lectura sin leer el libro", dice Solano. Una de las formas en las que Solano trabaja la lectura y la escritura es con las noticias. "Dedicamos varias sesiones a explicar cómo es su estructura, a leer y a sacarles la información. Después hacemos que escriban una. Es una buena forma de que organicen su información y sepan expresarse. Pero no les hacemos memorizar la estructura de una noticia para que la vomiten en un examen. Queremos que las lean y las escriban, que es de lo que se trata al final. De leer y escribir bien", reivindica el docente.

Conselleria de Educación saluda las medidas del Gobierno y asegura que ellos ya estaban trabajando en "esa línea". Sin embargo, critican que el plan de refuerzo "llega tarde" y "es consecuencia de su propia legislación, la Lomloe, que se está revelando como un auténtico fracaso".

15 caramelos para 3 niños

José Das es catedrático de Matemáticas, profesor del IES Lluis Vives y miembro del Observatori Critic de la Realitat Educativa (OCRE), una asociación contraria a las políticas de la ley Celáa. Como Solano, explica que el alumnado que llega a la ESO muestra carencias de conocimientos básicos, como dividir o multiplicar, lo que hace que su inseguridad ante las matemáticas se dispare. "No puedes hacer una ecuación con seguridad si dudas en cuánto son 2x3", explica.

En su opinión, la Ley Celaa tiene mucho que ver en este desastre al permitir promocionar al alumnado con muchos suspensos. "El docente siempre se adapta al alumnado con nivel más bajo, pero si promociona alumnado con muchas suspendidas eso provoca que baje el nivel y el docente tenga que rebajar exigencia. Así cada año, es la pescadilla que se muerde la cola".

Otro problema (con el que no está de acuerdo Solano) es el llamado "aprendizaje competencial", que trata de motivar al alumnado haciéndole aprender con situaciones prácticas. Un ejemplo es que cogen al alumnado y les piden repartir 15 caramelos entre 3 niños por igual. Ellos reparten y ven los que se queda cada uno. Pero no están aprendiendo ahí lo que es una división, no están haciendo el proceso por el cual aprenden la operación, y cuando llegan a la ESO se ve que tienen carencias", cuenta Das.

En lo que coinciden los docentes de diferentes escuales es en dos cosas. La primera es que PISA no debería marcar la política educativa del Gobierno: "es un informe de la OCDE, y la Educación no sirve para crear proletarios, sino personas", cuenta Das. La segunda, explica Solano, es que "es un parche que no soluciona la raíz de los problemas en la educación.