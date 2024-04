Barrera dice que hay que acatar el fallo sobre Oltra, pero "no se ha actuado bien"

Más reacciones y declaraciones políticas sobre el archivo del caso judicial que investigaba a la exvicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, es tal el terremoto político que prácticamente todos los representantes públicos de todos los partidos son susceptibles de ser preguntados por el tema. El último en hacerlas es Vicente Barrera quien hoy tiene como sede el Palau de Valeriola donde la dirigente de Compromís tenía su despacho en los siete años que estuvo como número dos del Ejecutivo autonómico.

Así, el vicepresidente primero del Consell y conseller de Cultura y Deporte ha señalado que el archivo de la causa contra Mónica Oltra no le parece "ni bien ni mal" puesto que es "una resolución judicial" y lo que hay que hacer es "acatarla y punto".

No obstante, el principal representante de Vox en el Ejecutivo autonómico ha señalado que "ahí están los hechos, ahí está el juicio que salió en contra de su exmarido" y que, ante ello, "evidentemente no se ha actuado bien". "Allá con su conciencia y con su actuación", ha añadido Barrera.

Eso sí, a diferencia del president de la Generalitat, Carlos Mazón, quien afeó el día de antes que Oltra no haya pedido perdón a la menor abusada, Barrera ha rechazado decir si ha de hacerlo o no. "Yo no le voy a decir a la señora Oltra que le tenga que pedir perdón o dejar de pedir perdón a nadie", ha sentenciado el vicepresidente del Consell.

Quien ha reprochado las declaraciones del día anterior de Mazón ha sido el diputado de Compromís, Carles Esteve, quien ha señalado que estas fueron "indignas" y que sería bueno "para todos los valencianos, rectificara y se pusiera de lado de la justicia de una vez". "Lo que dice el auto es que la víctima nunca ha estado desprotegida y no podemos justificar ataques personales contra una persona que ha sido el motor de cambio y menos cuando el auto dice que todo se hizo conforme con la ley y el protocolo", ha sentenciado.