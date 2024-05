El arquitecto de los famosos confirma el "chollo" de Zaplana en la Finca y se confiesa "atemorizado" por los Cereceda

El arquitecto de los famosos Joaquín Torres, que diseñó la exclusiva urbanización la Finca para el empresario Luis García Cerceda, fallecido en 2010, ha confirmado el pelotazo que dio Eduardo Zaplana con la compraventa de una parcela en este complejo de Pozuelo de Alarcón.

En su declaración inicial Joaquín Torres aseguró a la UCO de la Guardia Civil que de toda la operación se encargó el "testaferro de Zaplana". "Yo no sé cómo lo califiqué. Lo de testaferro no me lo pudo decir el señor Zaplana. Lo diria yo como bocazas que soy y he sido en mi naturaleza. No tengo más que lo que yo pude pensar en aquel momento", ha respondido al fiscal en su declaración por videconferencia en el juicio del caso Erial.

"Zaplana compró, porque me lo confirmó el señor [Luis García] Cereceda. Me dijo: 'Se lo ha quedado Zaplana'. Y la inmobiliaria se lo vuelve a comprar, creo recordar que lo vuelve a comprar Procisa".

"Y eso le pareció una operación especulativa de comprar y vender?", se ha interesado el fiscal Anticorrupción. "Bueno no me parece a mí. Si la compra y vende sin valor añadido es una operación especulativa. Allí no se hizo nada. Se compró por x y se vendió por x. Y se lo compró la misma empresa que se lo habia vendido. Coño, estos chollos los quiero para mí", ha declarado Torres.

La guerra de los Cereceda

El conocido arquitecto ha iniciado su declaración realizando un alegato por la guerra de los Cereceda en la que se ha visto envuelto. "Vivo en la penuria. He sufrido acoso, he sido chantejeado y perseguido por Cristina Garcia Cereceda. No quiero declarar. Me arrepiento tanto por haber trabajado para esa familia. No me ha traído mas que problemas. A quien tendria que preguntar es a Cristina Garcia Cereceda".

Y ha asegurado estar "atemorizado. Tuve que quebrar el despacho porque Susana boicoteó todos mis clientes sino me posicionaba con ella y sus líos. Quiero dedicarme a vivir de la quitectura dignamente y limpiamente", ha defendido.