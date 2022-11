Habrá humor, interpretación, coreografías y mucha música. La gala de los V Premios de las Artes Escénicas Valencianas toma las tablas del Teatro Principal de Alicante el próximo lunes para hacer entrega de unos galardones que irán resonando en medio de un hilo conductor que intenta tejer un musical sobre la ciudad, a partir de canciones tradicionales reinterpretadas en lenguaje contemporáneo. Y también de una escenografía que recupera elementos de espectáculos pasados para "intentar dar vida a cosas que ya no la tienen".

Joanfra Rozalén, que afirma que "estamos redefiniendo el presente utilizando el pasado", se encarga de unir este puzzle como director de este espectáculo dentro del espectáculo, producido por su compañía, la alcoyana La Dependent, que esperan convertir "en una fiesta de las artes escénicas" en la que se entregarán un total de 19 premios, otorgados por la Conselleria de Cultura. "Las galas son unos artefactos en los que nunca sabes qué va a pasar", destaca Rozalén.

Enfocar la gala como un musical persigue, según este profesional de la escena, "que la ciudad esté presente en el espectáculo, pero no estamos contando la historia de Alicante a través de la música y de imágenes que la gente reconocerá".

Del viaje en el tiempo de temas musicales tradicionales a la actualidad se han encargado Luis Ivars y Javier de Juan, dos compositores "con mucho recorrido". La mayor parte de esas canciones "son muy reconocibles de la ciudad de Alicante y pueblos del interior; son temas muy nuestros".

Tres actrices y cantantes

Si la gala tiene como hilo conductor un musical, la presentación debía estar acorde a este planteamiento. No podían ser solo actrices, tampoco solo cantantes. Por eso serán tres intérpretes que unen a su faceta actoral la musical las que lleven las riendas de la presentación. Victoria Mínguez, Marta Chiner y la alicantina Gloria Sirvent, tres actrices y cantantes de diferentes generaciones, serán las encargadas de conducir este acto. Y contarán también con la colaboración del mago alcoyano Hugo Aracil.

"Contamos con un gran equipo de gente", afirma Rozalén, que habla de Pepa Miralles, de La Dependent, como encargada de la dirección de actores; del alcoyano Miquel Peidro, autor de El secreto del Puente Viejo y Acacias 38, y su hija Neus Peidro como guionistas, y de Rafa Felipe como creador de "unas coreografías sencillas pero muy efectivas".

De las videoproyecciones que se podrán ver se ha encargado la productora Visual Producciones, que ha conseguido este año cuatro Premios Berlanga por la serie Desenterrats.

"Para nosotros, una cosa muy importante es que queremos hacer un espectáculo que tenga una gran dosis de humor, no estamos haciendo un espectáculo melancólico y de añoranza", apunta Rozalén. "Es divertido, actual, con una estética my contundente y muy evocadora de los espectáculos musicales, y queremos que la gente esté contenta y que al final no le haya aburrido". De hecho, dice, "es la fiesta del teatro valenciano y tenemos a mucha gente trabajando para hacer una gala de estas características".

"Yo soy un constructor de éxitos, ese es mi objetivo y también poner las artes escénicas, en la medida de nuestras posibilidades, en un lugar bonito y adecuado", afirma.