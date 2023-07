El Pleno del Ayuntamiento de Alicante ha acordado este jueves por unanimidad que la Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos, que se celebra en la ciudad desde 1993, lleve el nombre de Guillermo Heras, el dramaturgo y director de escena que la impulsó, fallecido el pasado 12 de julio a los 70 años. La declaración institucional respaldada por todos los grupos municipales en el primer Pleno ordinario del nuevo mandato también expresa su “pesar y consternación” por la muerte de “una figura tan ilustre de la cultura y el teatro”, así como su reconocimiento al trabajo y legado de Heras, “que contribuyó decisivamente a consolidar la Muestra, a cuyo frente estuvo casi 30 años y de la que los alicantinos nos sentimos plenamente orgullosos”.

La declaración institucional del ayuntamiento ha recibido el “completo” respaldo de la Asociación de Autores de Teatro de España, cuyo presidente, Ignacio del Moral, ha destacado en una carta remitida al consistorio que “Guillermo se convierte para siempre en un alicantino más, como Carlos Arniches, Pepe Estruch o Joaquín Dicenta. Disfruten de su compañía porque sabemos que Guillermo siempre disfrutó de trepar por los muros de la millor terreta del món como buen gato madrileño”.

Un hombre de teatro

El Ayuntamiento de Alicante destaca que Guillermo Heras (Madrid, 1952) ha estado asociado al teatro en todos los planos y que luchó toda su vida por darle proyección y cobijo desde diversos ángulos, “como actor, director de escena, dramaturgo, editor y gestor”. Entre los autores dramáticos españoles cuyas obras ha montado destacan Calderón de la Barca, Federico García Lorca, Francisco Nieva, Rodolf Sirera o Juan Mayorga.

Heras impulsó en 1992 la Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos que dirigió hasta 2021 y que la ciudad de Alicante acogió como propia “para dar visibilidad a la autoría española y extender la presencia del Ministerio de Cultura fuera de Madrid”. En 2013 la Muestra recibió el Premio Max Nuevas Tendencias por el fomento de la dramaturgia contemporánea y durante casi 30 años el dramaturgo “supo ganarse la confianza de las diferentes fuerzas políticas y políticos que fueron sucediéndose por el INAEM, la Diputación y el Ayuntamiento de Alicante, y de su mano han pasado por Alicante los mejores nombres de la dramaturgia viva, así como directores, traductores y actores que ven ahora la ciudad como punto de referencia teatral”.

“La pasión, la entrega, el arduo trabajo, la capacidad y la sabiduría de Guillermo ha hecho posible que Alicante fuese y sea un foco de atracción para autores, compañías, estudiosos y aficionados al teatro haciendo de nuestra ciudad un punto de referencia para el teatro español”, añade el texto de la declaración. “El legado de Heras ha sido, es y será imprescindible para situar a nuestra ciudad en el mapa del teatro español contemporáneo. Por ello, Alicante tiene y tendrá una permanente deuda de gratitud con el dramaturgo madrileño por haber convertido la ciudad en un referente nacional e internacional de la dramaturgia más viva, actual y vigente”.

Adhesión de los autores españoles

Por su parte, la Asociación de Autores de Teatro de España, que representa a más de 400 autoras y autores del país, ha recibido con “enorme alegría” el homenaje y reconocimiento del Ayuntamiento a la figura de Heras. “Guillermo no sólo es una de las figuras indiscutibles del teatro de nuestros tiempos; es también el vínculo entre centenares de dramaturgos y dramaturgas y la ciudad de Alicante, una ciudad que en nuestro imaginario ha representado desde el nacimiento de la Muestra una cita indispensable, y por qué no decirlo, un encuentro en una de las más agradables ciudades de nuestro país”, destaca el presidente de la asociación, Ignacio del Moral. “Como el propio Guillermo decía: No hago la muestra para los autores, la hago para Alicante”.

“Guillermo nos dejó recientemente realizando lo que seguramente más amaba, que era la formación de jóvenes valores, una labor que realizó en el Teatro del Astillero, el Centro Nacional de Nuevas Tendencias Escénicas, Iberescena o en la Muestra de Autores. Qué mejor manera de hacer que las próximas generaciones de autores le recuerden que incorporando su nombre a esta última”, concluye Del Moral.