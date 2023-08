El proyecto artístico Casa Bancal, una iniciativa a medio camino entre la galería y la residencia artística impulsada por Jaime Pérez -otrora propietario de Parking Gallery en Alicante-, vuelve a la acción con una nueva actividad. La antigua casa de campo ubicada en Altea que da nombre al proyecto volverá a abrir su puertas la próxima semana para mostrar la segunda exposición del artista alicantino Eduardo Infante, con el que trabajan desde hace un año, y en la que se mostrarán sus nuevas obras acompañadas de composiciones musicales creadas por él.

La pintura del futuro es el título de esta segunda instalación artística que mostrará Infante a público reducido y en pequeñas dosis, ya que las visitas se realizan mediante petición por correo electrónico (casa@casabancal.es). El proyecto de Casa Bancal nació hace un año de la mano de Jaime Pérez y pretende acompañar a un artista en su proceso creativo durante al menos dos años, con ayuda en la producción de obra, exposiciones y presencia en ferias, pero con un planteamiento de largo recorrido y sin las prisas que imprime una galería al uso.

Tras su primera exposición de dibujos en noviembre, El Pobil, que ha durado hasta junio, ahora se prepara el segundo capítulo, La pintura del futuro, que apuesta por la intemporalidad del arte y que cuestiona que la pintura tenga "futuro, presente o pasado, ya que solo tiene el instante en el que ponemos atención en ella", explica Pérez, que añade orgulloso que se mostrarán las primeras diez piezas musicales de Infante creadas para acompañar las obras y que realizó durante el proceso pictórico. Esta banda sonora, que sonará durante las visitas a la exposición, se presentará en vivo el día de la inauguración, aún por determinar, interpretadas por un pianista.

Eduardo Infante explica que estas nuevas obras se han realizado en formato muy pequeño en contraposición con las anteriores de gran tamaño de la primera exposición. "Son obras de pequeño formato, pero tienen todas mucho drama; pequeñas obras pero llenas de contenido y de complicación, como pequeñas joyas. Esa es la gracia", indica el artista, que fue pintándolas "al mismo tiempo que empecé a estudiar música por mi cuenta y fui creando las piezas musicales", unas de tipo electrónico y otras con toques de música clásica.

"Quería que los cuadros y las canciones fueran lo mismo, algo pequeño y sencillo pero que formaran un pequeño universo en sí mismo", añade el autor, que se siente especialmente "ilusionado" con este proyecto, ya que "la música será la banda sonora de la exposición. Me siento muy novato en esto de la música, pero me pareció bonito que sonaran por primera vez canciones que he compuesto junto a ellas".

La exposición estará formada por unas 60 pinturas al óleo sobre lienzo, algunas enmarcadas, otras por enmarcar, y las hay incluso fluorescentes. "Se trata de trasladar lo importante que es fijar la atención en el arte y, en este caso, más, porque las obras son más pequeñas, tienen más detalle y necesitan que el espectador se involucre más", apunta Pérez, e Infante añade: "Cuánta pintura que tuvo éxito hace siglos ahora no le hacemos ni caso y a la inversa. La pintura del futuro será la pintura a la que prestemos la atención y por eso la idea de que fueran de pequeño formato, que obligan a fijarse".

Futuros proyectos

En el mes de septiembre la exposición viajará al Centro del Carmen de Valencia, dentro de la programación de Abierto Valencia 2023 que organiza Lavac, la asociación de galerías de arte de la Comunidad Valenciana, y prepara su participación en otra feria de arte.

Para Jaime pérez, el balance de Casa Bancal este año no ha podido ser más positivo. Más de medio millar de personas han visitado la primera exposición en una decena de sesiones espaciadas, además de alumnos de la Facultad de Bellas Artes de Altea. La muestra viajó a la feria JustMad 2022 y Eduardo Infante ha vendido prácticamente toda la obra realizada. La siguiente exposición ya está clara y será una colaboración con otro artista.