El otoño se acerca con una nueva programación de cine clásico y de reestreno y documentales inéditos en Alicante. La Filmoteca del Institut Valencià de Cultura en Alicante, que acoge el Teatre Arniches, inicia en septiembre la última tanda de la retrospectiva dedicada a David Lynch, con copias remasterizadas de sus películas más destacadas, junto a otro ciclo dedicado a cine hecho en la Comunidad Valenciana y galardonado en los Premios Berlanga y otro título dedicado al circo en el cine de la mano de Ingmar Bergman. A su vez, la Cinemateca del Mediterráneo continúa en octubre la proyección de documentales musicales iniciado hace unos años, inéditos en muchos casos en las pantallas de Alicante, con nueve películas dedicadas a exponentes de la música pop, como Tequila, Coque Malla o Kiko Veneno, o al arte flamenco, desde Jorge Pardo a Sara Baras.

La Filmoteca de Sant Joan, por el contrario, este último cuatrimestre del año no presenta programación debido a las obras de climatización de la Casa de Cultura, que acoge las proyecciones, que no finalizarán hasta 2024.

La Filmoteca

La Filmoteca del Arniches arranca sus proyecciones -los jueves a las 19.30 horas- con el ciclo dedicado a David Lynch, que incluye unasesión con sus irreverentes cortometrajes con vídeos de presentación a cargo del cineasta, y comienza el 14 de septiembre con una de sus películas más enigmáticas y perturbadoras, Carretera perdida (1997), protagonizada por Patricia Arquette y Bill Pullman, a la que seguirá el 28 de septiembre Mulholland Drive (2001), igual de enigmática, con Naomi Watts y Laura Harring. Como indican desde la Filmoteca, se trata de "un cine cuyo argumento ni siquiera hace falta entender para tener una de las mejores experiencias que puedan vivirse en una sala" pero a quien no convenza el Lynch más extremo le queda Una historia verdadera (1999), en la que el genio estadounidense se aleja de la oscuridad y brinda una historia sencilla y conmovedora el 7 de diciembre en el Arniches, que el día 21 proyecta el documental sobre el cineasta David Lynch: Te Art Life (2016).

La Filmoteca también propone un ciclo con las tres producciones valencianas más nominadas y galardonadas en los Premios Berlanga de 2022. Tres obras diferentes: una amistad entre dos desconocidos en un mundo que desconfía de quien viene de fuera (Vasil, de Avelina Prat, el 21 de septiembre), la historia de la oriolana Elena López Riera que mezcla magia y costumbrismo (El agua, el 5 de octubre) y una comedia familiar y amable llena de autenticidad (Llenos de gracia, de Roberto Bueso, el 14 de diciembre).

En colaboración con el festival Circarte, el programa incluye una película vinculada al mundo del circo el 19 de octubre.En esta ocasión, la miradapersonal del sueco Ingmar Bergman con Noche de circo (1953).

La Cinemateca

La Cinemateca del Mediterráneo, cuyas proyecciones se realizan los lunes a las 19 horas en el Aula de Cultura de Alicante, pone siempre el foco en documentales que recogen la historia del pop-rock nacional e internacional y, por otro lado, del flamenco, en consonancia con el festival que se celebra en la sede de la Fundación Mediterráneo.

La programación se inicia el 14 de octubre con el documental Tequila: sexo, drogas y rock'n'roll, narrado por Cecilia Roth y con la participación de los supervivientes de la mítica banda de rock: Ariel Rot, Alejo Stivel y Felipe Lipe, al que sigue el 23 de octubre Trance, de Emilio Belmonte, sobre la música flamenca del flautista y saxofonista Jorge Pardo, artista esencial para entender la evolución del flamenco contemporáneo.

El 30 de octubre llega un documental poco conocido, We Are The Thousand (2020, Anita Rivaroli), que narra un hecho singular en el mundo del rock: un fan de los Foo Fighters en Cesena, una pequeña localidad italiana, consiguió reunir a mil instrumentistas para tocar simultáneamente el tema Learn to Fly de la banda estadounidense, lo que convenció al grupo de Dave Grohl para que dieran un concierto en Cesena.

En noviembre llegan cuatro documentales de flamenco: Siete Jereles (2022), Cante Jondo, Granada 1922 (2022), un documental musical de animación que conmemora y recorre la historia del célebre Concurso de Cante Jondo auspiciado por Manuel de Falla y Federico García Lorca, entre otros; Sara Baras: Todas las voces, uno de los primeros documentales de Pepe Andreu y Rafael Molés, sobre la bailaora gaditana; y Un día Lobo López (2022), de Alejandro Salgado, sobre el músico que bucea entre el flamenco y el pop Kiko Veneno.

El programa concluye el 4 de diciembre con el reciente documental sobre Coque Malla, Jorge (2022), de Cristina y María José Martín, que narra la remontada del que fuera líder de Los Ronaldos, de estrella adolescente a su reinvención como cantautor y actual creador de grandes canciones del pop-rock español.