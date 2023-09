«Hay gente que ve el arte como algo elitista, solemne o sólo como un negocio, pero el arte somos nosotros, personas que estamos aquí, que creamos, y os invitamos a verlo en nuestro taller», apunta como máxima David Delgado, pintor alicantino que ha decidido abrir al público y a otros artistas su espacio de trabajo en el barrio de Garbinet.

A su estudio (ubicado en una planta baja en el número 13 de la calle Ercilla) ha invitado a otros seis compañeros a una exposición conjunta durante tres días. Perceval Graells, Aurelio Ayela, Miguel Bañuls, Javier Montero, José Luis Martínez y Conrado García Rayón, junto a Delgado, mostrarán su obra al público del 22 al 24 de septiembre bajo el título Nosotros Somos Vosotros. La inauguración será el próximo viernes 22, a las 20 horas, y contará con una actuación de jazz eléctrico de Bobo Ensemble.

Esta es una propuesta «informal» que toma como modelo la iniciativa de Perceval Graells, que ha abierto su estudio en tres ocasiones en los últimos años, y que pretende convertirse en algo «que crezca y tenga continuidad, que se haga regular y que ocupe un lugar en la agenda cultural de la ciudad» involucrando al mayor número posible de artistas activos de Alicante y también de asistentes. «Somos creadores, tenemos la facultad de crear patrimonio, interés valor, y no podemos desperdiciarla», coinciden.

Delgado explica que «la idea es de todos, que somos amigos y nos llevamos bien» y hablando pensaron que lo suyo sería hacer «más estudios abiertos, colaborar entre nosotros y compartir», independientemente de que las instituciones realicen convocatorias, exposiciones y adquisición de obras a artistas locales. Tampoco pretenden sustituir a las galerías: «De hecho, nos encantaría que se abrieran más.Es triste que acabe de cerrar Aural».

El escultor Miguel Bañuls indica que «antiguamente, cuando un pintor barnizaba una obra hacía una fiesta y es necesario que nosotros, por nuestra cuenta, hagamos cosas para dinamizar la vida cultural, para crear ambiente en la ciudadanía y que pasen cosas en Alicante de vez en cuando. Tenemos nuestra responsabilidad y lo que hacemos es poner nuestro grano de arena».

Aurelio Ayela apunta que la intención de todos es «hacer algo chulo y que el arte esté más en el barrio. A mí me gusta que no sea algo tan institucional», mientras que Perceval Graells no descarta que en el futuro se pueda crear «una ruta de estudios abiertos», como sucede en otras ciudades, y que forme parte "de la agenda cultural de Alicante».

De momento, esperan que esta sea la primera exposición de otras muchas en este o en otros talleres de artistas locales y que sirva de «semilla sembrada para el futuro». Por ahora, en Nosotros Somos Vosostros cada artista mostrará una o dos obras. «Parece que en las exposiciones hay que poner muchas obras pero por qué no invitar a gente a ver tres o cuatro, a celebrar algunas pocas y disfrutarlas», señala el propietario del local, que con esta iniciativa se ha obligado a despejarlo para dar cabida a las piezas de sus compañeros.

Homenaje a Conrado García

En la muestra se exhibirán esculturas, pinturas y videoarte. El artista especial invitado, Conrado García Rayón, es un escultor madrileño afincado en Alicante desde hace más de cuarenta años, al que quieren rendir homenaje por su carrera dedicada al metal, desde el hierro fundido al acero corten. «Conrado tiene una larga y exitosa carrera, trabajando para artistas como Chillida así como realizando piezas propias, algunas de las cuales se mostrarán en esta exposición», añade Delgado.