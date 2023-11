La pedreguense Sandra Monfort, que forma parte del trío mediterráneo Marala, los grupos El Diluvi y La Jetée son algunos de los grupos y artistas de la provincia de Alicante que engrosan la lista de nominados a los Premios Carles Santos de la Música Valenciana, la sexta edición que organiza el Institut Valencià de Cultura y cuyos galardones se entregarán este año en una gala que se celebrará el 24 de noviembre en el Teatro Principal de Alicante.

Entre las propuestas finalistas destacan Johnny B. Zero con tres nominaciones (disco de rock , diseño y vídeo), y Marala, Esther, L'Actor Secundari y Pep Gimeno Botifarra, todos ellos con dos nominaciones.

Marala, que precisamente actúa este sábado en el Teatro Calderón de Alcoy, está formado por la alicantina Sandra Monfort, la catalana Selma Morena y la mallorquina Clara Fiol. El trío ya ganó el premio Carles Santos al Mejor disco del año y Mejor disco de música tradicional popular el pasado año, así como el Premio Ovidi Montllor al Mejor disco de folk y fueron finalistas de los premios MIN. Ahora están nominadas en las categorías de Mejor Gira y Mejor Vídeo por El desich, realizado por CGPills .

Se da la circunstancia de que Sandra Monfort, que también hizo doblete en los premios de 2021, está así mismo nominada este año al Mejor disco pop por La mona, su segundo trabajo en solitario.

Otro asiduo de estos premios es El Diluvi, que en la edición de 2019 se llevó dos premios y ahora vuelve a ser finalista. El grupo de música en valenciano originario de Castalla y de otras localidades de l’Alcoià liderado por Flora Sempere, opta este año al premio al Mejor disco de fusión y mestizaje por su álbum El primer ball. Por su parte, los alicantinos La Jetée optan al Mejor disco de rock por Ante la perspectiva de un páramo.

Otras nominaciones

En la categoría de Mejor artista o grupo revelación, los finalistas son Colomet, por 22; Maria, por L'Assumpció; Martina Sabariego, por Xanoxano; y Ondas, por Metanoia.

En la categoría de Mejor disco de pop, las nominaciones son para Esther, por Les cartes que mai vaig cremar; L'Actor Secundari per L'actor secundari i l'eco dels passos en fals ; Sandra Monfort, por La mona ; y Tórtel, por Calavera suave.

En cuanto a Mejor disco de rock, los finalistas son Ciudad Jara, por La velada del lobo ; Johnny B. Cero por No me gusta el rock and roll ; La Jetée, por Ante la perspectiva de un páramo; y Platz, por Prochaska y Diclemente .

En la categoría de Mejor disco de música urbana, los nominados y nominadas son Alberto Gambino, por Chancletas ; Aina Koda por Percal ; Maluks, por Cor i foc; y Mecha & Elhombreviento, por Curso de amor postmoderno.

En la categoría de Mejor disco de jazz, los finalistas son Albert Sanz & Sedajazz Big Band, por Algú que em vullga cuidar; Pepe Zaragoza, por Efímer; Vicent Macián, por Llum 2; y Viktorija Pilatovic, per Skybridges.

En la categoría de Mejor disco de fusión y mestizaje, han resultado nominados Albert Sanz, por La espuma del mar; El Diluvi, por El primer ball; Eixa, por Endevina; y Plena 79 Salsa Orchestra, por Tierra y libertad.

En la categoría de Mejor disco de canción de autor, las propuestas nominadas son Amic dels Cirerers, por Amic dels cirerers; Ana Zomeño, por De tierra y decisiones; Carles Dénia, por Mussol; i Eva Gómez, por Temps, arrels i paisatges.

En la categoría de Mejor disco de música clásica, los finalistas son Duo Álvarez-Luján, por Calidoscòpic; Luis Fernández Castelló i l'Orquestra Filharmònica de la UV, por Concert valencià. Música per a clarinet i orquestra de compositors valencians; Rafael Tarjuelo, por 12x. Trece piezas para laúd; y Spanish Brass, por Resurrección.

En la categoría de Mejor disco de músicas de raíz, los finalistas son Carraixet, por Carraixet 50 anys; Grup de Balls Populars Les Folies de Carcaixent, poer Heretat. Música tradicional de la Vall d'Albaida; Pep Gimeno Botifarra, por Ja ve l'aire; i Tocant i Rodant & AlVent, por Aprendre.

En la categoría de Mejor disco de música antigua y barroca, las propuestas finalistas son Amystis, por Alonso Xuàrez. Sacred Music; Duo Herrando, por Duo Herrando. J. Herrando G. Brunetti; La Tendresa, por Plebeyos bailes; y Piacere dei Traversi, por Elogio de las infantas.

En la categoría de Mejor disco de clásica contemporánea y experimental, los nominados son María Rubio Navarro, por Se hace saber; Paumm, por Semivigília; Synergein Project, por Elogio de la locura; y Versonautas, por Preludi a la lentitud.

En Mejor disco de música para familias encontramos Canta Canalla, por Pim pam pum; Canta Canalla, por Estima el valencià 2; Ramonets, por Ramonets amb la Sedajazz Big Band Kids; y Sedajazz Happy Band, por Trencaclosques.

La categoría de Mejor diseño ha tenido como finalistas a Albert Domènech, por L'actor secundari i l'eco dels passos en fals, de L'Actor Secundari; Branca Studio, por L'Assumpció de La Maria; Helga Ambak, por Curso de amor postmoderno de Mecha & Elhombreviento; y Víctor García, por No me gusta el rock and roll de Johnny B. Zero.

En el apartado de Mejor gira, los finalistas son Esther, Armonía del Parnaso, Marala y Pep Gimeno Botifarra.

Por último, en la categoría de Mejor vídeo figuran CGPills por El desich, de Marala; Faixa, por Ens devem a la faena de Faixa; Los Hermanos Polo, por Flaqueza, de Johnny B. Zero; y Marc Guardiola, por Navajera, de Virgen de la Periferia.

Jurado

El jurado de la primera fase de los VI Premios Carles Santos de la Música Valenciana, que ha sido el encargado de elegir las propuestas finalistas entre las candidaturas presentadas, ha estado compuesto por Pablo Rus, Amparo Edo, Sonia Gil, Rafel Arnal, Paco Valiente, Susana Díaz Tejedor, Òscar Piera, Jordi Reig, Quique Medina, Carlos Pérez de Ziriza, Clara Tuset, Marta Moreira, Carla Melchor, Arantxa Domínguez, Ester Andújar, Cris Blasco, Jorge García, Ana Querol, Berta Esparza, Víctor Gil, Javi Tortosa, Marta Meneu, Montse Català y Migue Martí.