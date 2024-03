Javier Fesser, Premio Ciudad de la Luz del Festival de Cine de Alicante

El director y guionista Javier Fesser, responsable de una treintena de largometrajes y cortometrajes, ganador de seis premios Goya y gran impulsor del cortometraje en nuestro país, será el principal homenajeado en el Festival Internacional de Cine de Alicante, que le concederá el Premio Ciudad de la Luz (antes Lucentum) en la 21ª edición del certamen, que se celebrará entre el 18 y el 25 de mayo próximos.

Fesser es el primero de los nombres desvelados por la organización que serán homenajeados en esta edición del festival y que recibirán el galardón en la gala inaugural, el próximo 18 de mayo, en el Teatro Principal de Alicante.

El Premio Ciudad de la Luz distingue la trayectoria de directores y directoras españoles. El pasado año fue galardonado Alejandro Amenábar y en otras ediciones han recibido este premio personalidades como Álex de la Iglesia, Rodrigo Cortés, Bigas Luna, Daniel Monzón, Jaume Balagueró, Imanol Uribe, Jaime Chávarri, Rodrigo Sorogoyen e Isabel Coixet.

El director de películas como Camino o El milagro de P. Tinto, con la que debutó en el largometraje, y de grandes taquillazos como Campeones y Campeonex, ha agradecido el premio al festival de cine con su habitual humor: "Me emociona que el Festival de Cine de Alicante me honre con el premio Ciudad de la Luz, pero, si es por lo que he tenido la suerte de hacer hasta ahora, que quede muy claro que no he hecho más que empezar", ha manifestado a la organización.

Referente del cine

"Un año más traemos a Alicante a un reconocido director, premiado internacionalmente, aclamado por la crítica y el público, que seguro nos dejará grandes momentos y anécdotas", ha destacado el director del Festival de Cine de Alicante, Vicente Seva, quien ha añadido que el cineasta madrileño "es todo un referente de nuestro cine y estamos muy contentos de contar con él".

A su vez, el director general de Ciudad de la Luz, Fermín Crespo, ha subrayado la elección de Javier Fesser, "uno de los directores en activo que tiene una carrera más brillante y más reconocida, porque no sólo ha obtenido un número notable de goyas, sino que ha estado nominado a muchísimos más goyas e incluso a un Oscar".

Javier Fesser, durante un rodaje / INFORMACIÓN

Crespo ha celebrado la recuperación del premio Ciudad de la Luz, que era la denominación inicial del galardón, convertida en Lucentum cuando se cerraron los estudios de cine alicantinos, "para para dar visibilidad a la actualidad cinematográfica en uno de los festivales de referencia de la Comunidad Valenciana y de España".

Encuentro con el director en Ciudad de la Luz

El responsable del complejo cinematográfico ha calificado de "excelente inicio de esta nueva etapa" el premio a Fesser, con actividades "que vinculan el festival y los estudios y la figura de este director para recibir el premio".

Fruto de la nueva colaboración de Ciudad de la Luz con el Festival de Cine de Alicante, el viernes 17 de mayo, a las 18 horas, en homenaje a Javier Fesser, se proyectará en el Centro de Estudios de Ciudad de la Luz su último gran éxito, Campeonex, seguido de un encuentro con el director. Los interesados se podrán inscribir desde la web www.festivaldealicante.com.

Sobre Javier Fesser

Javier Fesser (Madrid 1964) es contador de historias y hace ya treinta y ocho años que tuvo la suerte de encontrar en el cine el lenguaje más adecuado para hacerlo. Desde los cortometrajes, spots publicitarios, algún programa de televisión o miniseries para Internet, hasta los siete largometrajes que ha escrito y dirigido hasta la fecha, siempre ha tratado de reflejar su particular visión de la vida y los personajes que la habitan de forma muy personal, con humor y ternura.

Multipremiado internacionalmente, incluyendo seis premios Goya -entre el cortometraje Aquel ritmillo y los largometrajes Camino, Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo y Campeones- y una nominación al Óscar -por el cortometraje Binta y la gran idea en 2007- , sus películas suman, solo en salas de cine, más de 14 millones de espectadores. Campeones, una comedia llena de emoción que gira en torno a las personas con discapacidad intelectual, fue además la elegida por la Academia de Cine para representar a España en la edición de los premios Oscar 2019 y le valió para ser Premio Nacional del Deporte de ese mismo año. Su última película, Campeonex, se estrenó en agosto de 2023 y permaneció durante cuatro semanas número 1 de taquilla en España.

El equipo de "Campeonex" / MIGUEL VEGA/ EFE

Fuera del circuito comercial ha escrito y dirigido varios mediometrajes de ficción enfocados a la educación en colaboración con organizaciones como Unicef, OEI o Acción Contra el Hambre. Todos ellos han sido multipremiados internacionalmente y han pasado a formar parte del programa educativo en cientos de colegios de toda España.

Autor de las novelas Los días de colores y Tres días en el valle, es además el creador del Notodofilmfest, uno de los más prestigiosos y longevos festivales de cortometrajes online de todo el mundo, que conoce bien el alicantino Alex Rey, uno de cuyos cortos giraba en torno a este festival.