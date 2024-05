Una comedia irreverente y coral cierra el Festival de Cine de Alicante

Mala persona es una película coral que reúne a un buen puñado de rostros conocidos del cine y la televisión en una comedia "un poco irreverente, transgresora, políticamente incorrecta, gamberra y fresca", como la describen sus actores, que se proyecta este viernes a las 21.15 horas en los cines Kinépolis y pone el punto final a la sección oficial de largometrajes a concurso en el Festival de Cine de Alicante.

Con guion de Santos Mercero y Daniel Padró, el realizador Fer García-Ruiz (Descarrilados) dirige a un elenco formado por Arturo Valls, Malena Alterio, Julián Villagrán, José Corbacho, Víctor Benjumea, Teresa Lozano, Jordi Aguilar, Sara Jiménez, Diva O Branco y Betsy Túrnez para contar la historia de Pepe, querido por todos, quien un día recibe la noticia de que le quedan pocos meses de vida y decide pasarse al lado oscuro.

"Es un hombre que por pura bondad quiere convertirse en una persona odiosa -que al principio no le sale muy bien- porque quiere que la gente no le eche de menos cuando falte y ya no esté", resume el protagonista de Mala persona, Arturo Valls, que añade que "es verdad que el protagonista está muy bien, pero los secundarios también, que hacen una labor muy importante, desde el guía que hace Julián Villagrán, mi mujer, Malena Alterio, que está increíble como siempre, o Corbacho que hace de cura".

Fer García Ruiz, Arturo Valls y José Corbacho, en Alicante / PILAR CORTÉS

El director aclara que más que una oda contra el buenismo, "lo que planteamos es hacer humor de cosas sobre las que no se suele hacer o no te atreves, porque hacer humor de una persona con una enfermedad no es plato fácil, pero el guion es tan divertido y los personajes están tan bien que al final con el humor puedes tratar cualquier tipo de tema siempre y cuando lo abordes desde el respeto. Sin embargo este guion, por ejemplo, hecho en serio sería un dramón tremendo".

García-Ruiz rechaza que haya sido tarea difícil gobernar a tantos intérpretes de comedia: "No creas, al final son gente disciplinada y profesional, pero muy divertidos. Una cosa no está reñida con la otra y al final ha sido una gozada. Todo ha ido a favor de obra, película ha ido creciendo en el rodaje y ha sido una bendición trabajar con gente así".

Valls replica que "aunque cuando hacemos comedia parece que estemos de cachondeo, la gente a veces no entiende que la comedia tiene una dificultad quizá mayor que el drama. Es más difícil -considera- que un guionista de The Wire haga un guion de La que se avecina que al contrario".

Corbacho, a su vez, añade que "el humor siempre es subjetivo, cosa que no aparece en el drama; las historias dramáticas unifican mucho más al personal, y a partir de ahí vamos con un handicap en una carrera por detrás del drama. Por otro lado, cuando el humor conecta es muy agradecido y la gente recuerda mucho más una comedia que un drama".

Corbacho, que también ha dirigido, apunta que "relaja estar delante de la cámara como actor", y Valls, que también es productor, agradece no tener que pensar "si estamos poniendo demasiadas luces o si no somos tantos para tanto bocadillo", bromean.

"En mi caso -indica Valls- no hay muchos personajes con tanto arco interpretativo y eso ya era un aliciente para aceptar el papel, porque hay un cambio de registro tan brutal que eso siempre es motivador. Y los cambios físicos siempre me gustan, y esos rizos [en el pelo de su personaje] quería sentirlos, que los propuse yo, por cierto", a lo que el director recuerda que quería raparle.

La joven actriz Sara Jiménez, hija de Valls en la ficción, apunta que su personaje es "una chica muy cañera y he tenido que conectar con mi yo adolescente pasado de tuerca", tras añadir que su agradecimiento "por dar vida a algo tan divertido".

Estreno en cines

Mala persona llegará a los cines el 5 de julio, y casi se solapará con la siguiente de Fer García-Ruiz, Odio el verano, que se estrena el 23 de agosto, otra comedia coral disparatada. "No me importaría hacer comedia siempre", confiesa el director, que no se cierra a otros géneros, salvo el de terror, "pero la comedia me encanta y es lo que me ha dado la oportunidad de hacer cine".