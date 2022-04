El Balonmano Benidorm no ha podido dar la sorpresa este miércoles y, aunque plantó cara ante el todopoderoso Barcelona, terminó perdiendo en el Palau Blaugrana, por 31-26.

Los azulgranas podrían ser, matemáticamente, campeones este próximo miércoles, si el Bidasoa y el Granollers pierden sus partidos y sumará su décimo segundo título consecutivo de la Liga Asobal.

El Barça no pudo contar con el central Luka Cindric, debido a proceso febril; mientras que el Benidorm tuvo las bajas de sus dos pivotes Iker Serrano y José Oliver, que obligó a Fernando Latorre a colocar de urgencia al extremo zurdo Pablo Vainstein en el eje de su defensa.

Los azulgranas salieron con un ritmo alto, con saques rápidos de centro, que rompieron la defensa benidormense (7-4, m.12). Posteriormente, los de Ortega salían al contragolpe y abrían la brecha (11-5, m.15). Latorre se vio obligado a pedir tiempo muerto y ya había relevado al meta Roberto Rodríguez por José María Martín Vaquera, que se mostró muy acertado (9 paradas). El Benidorm reaccionó con un parcial de 0-3 (del 13-7 a 13-10, m.28), con Ignacio Valles como jugador destacado.

Tras el 14-10 del descanso, la tónica no cambió. Sólo los contragolpes de Áleix Gómez y Lángaro daban aire al Barça (21-15, m.40). El conjunto de Fernando Latorre comenzó a jugar más lento y el Barça no se sintió cómodo. El central francés Jules Lignieres reducía distancias de nuevo (22-18, m.45). Carlos Ortega paraba el partido y el Barça se iba de nuevo a su máxima ventaja (25-19, m.52), aunque los visitantes no tiraban la toalla por medio de Ignacio Valles, su mejor hombre (25-21, m.54).

Latorre se lo jugó a una carta pidiendo tiempo y colocando siete hombres en ataque sin portero (26-21, m.54). Su equipo no aprovecharía una doble exclusión azulgrana de Janc y Alí Zein, pero los de Ortega mantuvieron la renta al final (31-26).

FICHA TÉCNICA:

BARCELONA: Leo Maciel; Men (4), Fábregas (4), Thiagus Petrus (1), Makuc (1), Lángaro (3), Ángel Fernandez (4) - siete inicial- Áleix Gómez (5,2p), Janc (1), Ariño (2), N'Guessan (0), Ben Ali (3), Richardson (1), Pablo Urdangarín (2) y Gonzalo Pérez de Vargas (p.s.).

BENIDORM: Roberto Rodríguez (José Mª Martín, m.15 a 60) ;Iván Rodríguez (5), Vainstein (1), Valles (6,2p), Lignieres (5), Parker (1), Nikcevic (0) -siete inicial- Barceló (0), Grau (1), Ruiz (2), Calle (2), Benito (0), Sempere (3).

ÁRBITROS: Martín Lorente (Cataluña) y García Serradilla (Catalunya). Excluyeron a Janc (m.56) y Ali Zein (m.56) por el Barça.

MARCADOR CADA 5 MINUTOS: 2-1,5-2,10-5,11-5, 13-8, 14-10 (descanso) 18-13, 21-15, 22-18, 24.19, 27-21 y 31-26 (final).

PABELLÓN: Palau Blaugrana de Barcelona ante 650 espectadores.