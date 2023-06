Fernando Estévez, entrenador del C.D. Eldense, aterrizó esta temporada para liderar un proyecto y una plantilla ambiciosa. Su experiencia como técnico en otros equipos como el Badajoz, el Burgos o el Marbella, demuestran su gran veteranía en el mundo del fútbol. Superando cualquier expectativa, ha obtenido una plaza para el Deportivo Eldense en la Liga Smartbank.

¿Cómo ha vivido esta temporada al frente del Eldense?

El objetivo inicial que planteó el club era jugar playoff como paso previo a la consolidación de un proyecto en Segunda División. Hemos estado toda la temporada por la parte alta de la tabla, por encima de otros proyectos con mayor capacidad logística y económica que la nuestra, como la de Numancia, Castellón o Murcia. Decidí venir porque había sintonía con la dirección deportiva y, de alguna manera, eso me permitía participar en la configuración de la plantilla. Hemos conseguido un equipo acorde a la competitividad que había que seguir y a partir de ahí, trabajo y más trabajo. Además, saber que Pascual Pérez respalda este proyecto es una garantía.

¿Cuál ha sido el factor determinante para lograr el ascenso?

Ha habido unidad en el vestuario, en la dirección y también en el cuerpo técnico. La unión que hemos tenido ha sido determinante, así como el apoyo de la afición. Han estado muy volcados, sobre todo estos últimos meses llenando el estadio, quedándose incluso pequeño el aforo.

¿Qué ha sido lo más complicado de afrontar como técnico del Eldense?

Yo diría que la gestión del tramo final. Porque hemos sido líderes muchas jornadas, perdimos el liderato y además tuvimos que lamentar la lesión de jugadores importantes para nosotros, como Alex Martínez o Guille Vallejo. Tuvimos que reinventarnos para competir. Hemos tenido posibilidades de liderar la tabla hasta la última jornada y solamente un gol nos ha privado. En Inglaterra hubiésemos sido campeones de liga, pero en España no porque prima el gol average particular (risas) .

De cara a la temporada que viene, ¿cuáles son sus expectativas?

Como vamos a continuar el cuerpo técnico íntegro un año más, en los próximos días empezaremos a planificar un poco el planteamiento acerca de la plantilla. Vamos a estar en una categoría muy bonita, y hay muchos proyectos ambiciosos en el fútbol profesional de ciudades relativamente pequeñas como Vila- Real, Lugo o Alcorcón. Uno de nuestros objetivos es consolidar la permanencia en Segunda División y que lo afrontemos con la máxima ilusión por volver 60 años después. Estoy seguro que la afición lo va a disfrutar mucho y el estadio, aunque va a haber una pequeña ampliación, se va a quedar pequeño.

¿Qué momentos recuerda con más cariño de la temporada?

Uno fue en Copa del Rey, con la eliminación del Burgos, ya que gracias a ello pudimos entrar en el bombo y jugar contra un conjunto de Primera División. Vivimos una gran fiesta. Por otro lado, me quedo con el último partido, el ascenso. Me acordé ese día mucho de mi padre, porque no tuve la posibilidad de brindarle esto. Le prometí que algún día lo conseguiría, y fue como la promesa que un niño cumple a su padre. Estaba en deuda con mi padre, le prometí que subiría al fútbol profesional y afortunadamente, mi madre, mi pareja o mi hermano fueron testigos de que así fue. Miro al cielo y se que estaría orgulloso de mí.