De Elisa Aguilar (Madrid, 1976), la nueva presidenta de la Federación Española de Baloncesto (FEB), destacan quienes trabajan a su lado desde hace seis años en los despachos de la federación su espíritu crítico, el talante dialogante y el carácter analítico. Muchas de las virtudes que acompañaron una carrera de leyenda como base durante más de 20 años. Su elección el pasado día 3 de octubre como la primera mujer al frente de la FEB en sus cien años de historia rompe otro techo de cristal en el deporte español.

Lleva una vida en el baloncesto, desde que debutó con 14 años en la selección cadete, y 33 años después es la presidenta de la federación ¿Qué sensaciones le pasan por la cabeza?

Bueno, soy una persona de distancias largas. Sería una buena corredora del maratón y tengo la sensación que todos los objetivos que me he marcado en mi vida los he ido cumpliendo al ritmo que tocaba. Como deportista, cumplí el sueño de mi vida que fue jugar de forma profesional al baloncesto, competir con la selección 222 partidos y estar en lo más alto del podio en muchos torneos internacionales. Pero evidentemente este es otro sueño cumplido: estar en la posición de máxima responsabilidad en la que ha sido mi casa durante cerca de 40 años. Y la verdad es que estoy muy ilusionada, muy contenta y creo que podemos hacer grandes cosas.

¿A qué le da más valor, al respaldo unánime que en el fondo es un reconocimiento a su trabajo o a que la federación rompa un techo de cristal para las mujeres?

Bueno, no lo enfoco por la vertiente de mujer, porque no me eligen por eso sino porque me ven capacitada. Luego hay unas consecuencias derivadas y es que por primera vez en la historia hay una mujer en esta posición de responsabilidad y eso, que no se había dado nunca, demuestra que las barreras que hemos podido tener a lo largo de la historia van cayendo. Yo creo que ese es el mensaje más potente que podemos dar a las chicas que algún día quieren dedicarse a la gestión: si te preparas, se puede llegar y se llega.

¿Entiende que ahora mismo sea un referente para las mujeres y un ejemplo en la apuesta por la igualdad?

Yo no me siento así. Me siento una más de una cadena que empezó hace mucho tiempo y que ha ido derribando esos límites que a lo mejor nos poníamos o nos ponían en nuestro desarrollo profesional y personal. Pero entiendo que el deporte y esta federación tienen mucha visibilidad y sí noto que soy noticia. Pero si soy referente, me enorgullece porque es importante también dar ese mensaje de que se llega. Aquí el baloncesto ha sabido estar a la altura de lo que demanda la sociedad. Como dije en mi discurso, ha dado un paso en la igualdad de este país. Creo que es otro ejemplo más de lo que es el baloncesto y la Federación, que está por delante en muchos aspectos.

Tengo que preguntarle como mujer, deportista y dirigente cómo estás viviendo el caso Rubiales

Quiero diferenciar aspectos. Lo que se vivió en el Mundial de fútbol en Australia fue la magnífica labor de las jugadoras porque quedar campeonas del mundo es algo complicadísimo. Muy, muy difícil. Y me da rabia porque es lo que quedó en segundo plano. Luego, lo que se vio en la ceremonia estuvo fuera de lugar. Está fuera de los valores que yo he recibido como deportista. Y como directiva, lo tengo muy claro: Hay comportamientos que no se pueden dar ni en el deporte femenino ni en el deporte en general. Luego está la causa judicial abierta y yo soy súper respetuosa y creo que hay que dejar a los jueces decidir.

El baloncesto es el deporte con más fichas femeninas en España ¿Diría usted que va un paso por delante respecto a otras federaciones en el tema de igualdad?

No puedo hablar por otros, pero sé lo que hacemos. Tenemos unos procedimientos para que esto no suceda y lo que vamos a hacer es reforzarlos aún más. En eso estamos todos unidos. Y en el tratamiento entre las selecciones masculina y femenina, por ejemplo, podemos afirmar que es igual a todos los niveles (entrenadores, preparadores, dietas, viajes, alojamientos…) Es un tema que tenemos interiorizado. Hay que creer en ello y nosotros creemos.

El conflicto llegó al baloncesto hace dos años con las denuncias de Anna Cruz y Marta Xargay contra el exseleccionador Lucas Mondelo ¿Ve algún tipo de paralelismo?

Para mí es totalmente distinto, porque el caso que me expone no se vivió en el ámbito de la federación ni de la selección sino de un equipo que era europeo. Nosotros no teníamos constancia en absoluto de que ese comportamiento se daba en la selección. Si se hubiese dado, puedo asegurar que la federación lo habría cortado la raíz.

¿En qué cambiará la Federación con su llegada respecto a la etapa de Garbajosa?

Llevo con Jorge desde el año 2016 y ha sido un privilegio. Ahí están los resultados y cómo está la federación. Ahora me pasa el testigo, pero somos distintos. Quiero poner mis ideas y hacerlo con mi personalidad. He cogido muchas cosas buenas de la etapa de Jorge y ahora quiero añadirle mi sello.

¿Qué retos se marca en esta etapa?

Me gustaría logar un crecimiento de licencias que es fundamental para el baloncesto y acercarnos a ese medio millón que comenté en la Asamblea. Que se rubriquen las firmas con el convenio colectivo de la Liga Endesa femenina y el convenio de colaboración con la ACB. Y también creo que hay que adaptarse al nuevo mundo y eso implica que nuestro producto tenga el mejor tratamiento y sea lo más atractivo posible para acercanos a nuestros aficionados, con el carnet de simpatizante o ese Club España para reforzar el sentimiento de pertenencia a nuestra joya de la corona que son las selecciones y en ese sentido el Preolímpico masculino de Valencia que hemos solicitado es clave.

¿Aparece la renovación del seleccionador Sergio Scariolo entre las prioridades de su agenda?

Sergio sabe toda la confianza que tenemos en él y que esta va a ser su casa hasta que él lo quiera, pero es una decisión de Sergio, sólo faltaría… Creo que no es un hombre que tome decisiones a nueve meses. Él sabe de nuestra propuesta, que es que se quede porque consideramos que estamos en las mejores manos. Él está encantado de ser seleccionador y ojalá esté con nosotros muchos años.