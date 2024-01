Habrá nuevo clásico en la final de la Supercopa de España 2024. Tras vencer al Atlético de Madrid y a Osasuna, respectivamente, en semifinales, el Real Madrid y el Barça se enfrentarán este domingo en el Al-Awwal Park de Riad en lo que será el segundo partido oficial entre ambos equipos de la temporada y la repetición de la final del pasado año, ganada entonces con brillantez por el equipo azulgrana (3-1). Una final que el propio Xavi Hernández reconoce como uno de los mejores de su equipo desde que él lo dirige.

El Real Madrid descansó el jueves y recuperó fuerzas tras la paliza, con prórroga incluida, que se dio ante el Atlético de Madrid. Este viernes, entrenamiento en las instalaciones del Al Nassr. El Barça, sesión de recuperación post-partido en el mismo hotel de concentración, el JW Marriott, pendiente de las pruebas médicas que debe pasar Raphinha, lesionado ante Osasuna.

Y Xavi, preparando ya el nuevo clásico con sus ayudantes. Con dos claras referencias. La final del año pasado y los primeros 60 minutos del partido de Liga de esta temporada jugado en Montjuïc, un encuentro que el Barça acabó perdiendo (1-2) en los minutos finales tras ser muy superior a los blancos durante la primera hora de juego. "Debemos intentar llevarlos a nuestro terreno. Ellos están más fuertes que el año pasado, pero debemos imponer nuestro juego. Tener el balón y dominar el partido", explicaba Xavi tras ganar a Osasuna como una de las claves del clásico del domingo.

El técnico de Terrassa tiene ya en la cabeza todo lo que debe hacer su equipo si quiere ganar el que sería tercer título desde que él se sienta en el banquillo. Otra de las claves será "ser contundente en defensa, no cometer errores, no dar facilidades al rival". Lo ha pedido Xavi partido tras partido. Concedió oportunidades ante Osasuna, pero pudo mantener la portería a cero, algo que no hacía desde el 3 de diciembre ante el Atlético de Madrid. Volver a cerrar con tres centrales es importante para sufrir menos en defensa.

El centro del campo

De todos modos, el catalán sabe que el partido se librará en el centro del campo. "Ellos han cambiado el sistema, juegan sin un nueve puro, lo hacen con Bellingham como media punta, en una especie de rombo. Por ello será clave quitarles el balón y mostrar nuestro ADN más que nunca", explicó Xavi.

Y para conseguirlo, el Barça cuenta con Pedri. El canario reapareció ante Osasuna. Jugó media hora con buenas sensaciones y está preparado para ser titular en la final. "Con él sobre el campo todo se aclara. No pierde balones, viene a buscarlos, te da salida de balón. Él nos marca a lo que queremos jugar", explicaba un Xavi que, sabiendo que la batalla se librará en el centro del campo, no descarta jugar con cuatro centrocampistas.

De hecho, la del cuadrado fue la fórmula que utilizó en la final de la Supercopa del año pasado. Con Frenkie de Jong, Pedri, Gavi y Sergio Busquets. "No descarto los cuatro centrocampistas", dijo Xavi tras ganar a Osasuna. Quedó satisfecho del trabajo de Gündogan y De Jong en la base de la jugada y también de todo lo que está sumando Sergi Roberto. "Es un futbolista importante para nosotros, además de nuestro capitán. Lo está demostrando", dijo el egarense, que podría optar por un centro del campo con De Jong, Gündogan, Pedri y Sergi Roberto "para controlar el partido e imponer nuestra personalidad".

Que Raphinha haya caído lesionado abre de par en par las puertas a esta opción, dejando arriba a Lewandowski y jugándose la otra plaza Ferran Torres, Lamine Yamal y Joao Félix, teniendo en cuenta que los dos últimos fueron muy importantes en la semifinal ante Osasuna saliendo desde el banquillo.