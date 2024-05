El Atticgo Elche tropieza con la misma piedra en Copa de la Reina (33-34)

Siete segundos en el deporte pueden ser un mundo. En balonmano, concretamente, te pueden separar de la gloria de una victoria al sinsabor de una prórroga. Eso le ocurrió al Atticgo Elche en su dramático duelo de cuartos de final de Copa de la Reina, resuelto en la tanda de penaltis a favor del Costa del Sol Málaga. Otra vez las panteras, como en la pasada final de liga. Y otra vez en un duelo épico. La igualdad se resume en que fue necesario un sexto lanzamiento desde los siete metros, en la muerte súbita, para decidir el semifinalista.

Antes de ese desenlace, el Atticgo Elche tuvo el triunfo en su poder en el tiempo reglamentario. Una gran defensa con robo de Bernabé permitió a Do Nascimento marcar a la contra el 25-24. Quedaban siete segundos para la conclusión. Tiempo de sobra para que las malagueñas no bajaran los brazos y fabricaran a la desesperada el empate. Cesáreo se coló entre las franjiverdes y negó a la brasileña la posibilidad de ser la heroína del choque. Cosas del destino, Do Nascimento fallaría el lanzamiento de siete metros decisivo.

El duelo entre ilicitanas y malagueñas era el partido estrella de cuartos y no decepcionó. Tuvo casi de todo. Una portera mayestática (Castellanos) y otra sobresaliente (Morales). Un cañón como So Delgado. El cerebro de Arderius. La «ley de la ex», con Bitolo machacando a sus anteriores compañeras a base de acierto goleador.

Igualdad tras un inicio de rachas

Todo ello tras un inicio en el que el Atticgo Elche no vio puerta hasta pasados los diez minutos. Joaquín Rocamora pidió tiempo muerto y, lejos de abroncar, pidió tranquilidad. La reacción llegó en forma de un parcial de 7-1 que equilibró un choque de titanes en el que ningún equipo pudo agarrar una diferencia superior a los dos goles.

Las guerreras franjiverdes no pudieron (o no supieron) aprovechar el mayor número de pérdidas de su rival ni tampoco dos superioridades numéricas en momentos calientes. Las malagueñas, valientes vaciando portería, llegaron por delante a 35 segundos de la conclusión del tiempo reglamentario. Entonces se dibujó el drama en los dos bandos. Bernabé robó, Do Nascimento marcó y Cesáreo forzó la prórroga. En el tiempo extra nadie pudo ganar, pese al empeño de ambos.

Bernabé y Flores intentan frenar un ataque malagueño / J.L.Recio/RFEBM

La famosa lotería de los siete metros sonrió al Málaga. El Atticgo Elche volvió a tener bola para ganar en el quinto lanzamiento. Méndez marcó, pero Sole López respondió. En la muerte súbita las franjiverdes dijeron basta. Bitolo hizo su trabajo y Castellanos, quedándose bajo palos, le ganó la partida a Do Nascimento.

La derrota devuelve a casa a las ilicitanas y les niega el primer título de los tres a los que optan durante el próximo mes. Es hora de lamerse las heridas y regresar a la guerra, con el partido de vuelta de las semifinales de liga a la vuelta de la esquina, donde toca buscar la remontada en el Esperanza Lag, y la final europea en el horizonte.

FICHA DEL PARTIDO

ATTICGO ELCHE: Morales (p), Carratú (ps); Zhukova (1), Agulló, Van Zijl (3), Oppedal (2), Guilabert (1), Méndez (2), So Delgado (11), Flores, Benítez (3), Wolfs (2), Bernabé (3), Do Nascimento (5), Moré y Rosa.

COSTA DEL SOL MÁLAGA: Castellanos (p), Fernández (ps); Bitolo (11), Doiro (5), Cesáreo (4), Arderius (2), Sole López (4), Bravo (3), Cuadrado, Berasategi, Campigli, Lima, Espe López (4), Medeiros (1) y Pessoa.

MARCADOR CADA 5’: 0-1, 0-4, 3-7, 6-8, 8-8, 11-11 (descanso); 13-13, 15-15, 19-17, 20-20, 22-23, 25-25 (prórroga); 27-27, 29-29 (penaltis); 33-34.

ÁRBITROS: José Carlos Friera y Andrés Rosendo.

PABELLÓN: Donostia Arena.

