El centrocampista del CD Eldense Pedro Capó ha asegurado este jueves que el encuentro del próximo lunes (21 horas), en el estadio El Molinón-Enrique Castro Quini, frente al Sporting de Gijón, es uno de los que más ilusión les hace de la temporada. “Cuando sale el calendario, es uno de esos partidos que uno busca, por la magnitud que tiene”, ha señalado en unas declaraciones que reflejan fielmente lo que está viviendo el conjunto azulgrana esta temporada, precedido de una trayectoria ascendente durante los últimos años.

El mediocentro es uno de los capitanes de la plantilla, cumple su tercera temporada en el club y poder viajar a estadios como El Molinón-Enrique Castro Quini, ha reconocido que le parece muy ilusionante: “Los que hemos vivido la trayectoria del club lo valoramos y escenifica dónde estamos. Cuando llegué ni en mis mejores sueños pensaba estar en Segunda División con el Eldense y disfrutar de escenarios así, es un orgullo que hayamos podido llegar a estas cotas”.

“Siempre tenemos oportunidades y la dinámica en la que venimos ayuda a ese optimismo, estamos preparados porque siempre damos el do de pecho. Sabemos que es un escenario posible pero no hay que negarlo antes de estar allí. Cuando alguien ve a los dos equipos en la 1uiniela no se lo piensa, a ilusión no nos van a ganar y al final el equipo va a estar ahí, pero vamos a tener nuestras posibilidades y para eso estamos trabajando”, ha mencionado el futbolista sobre el partido del próximo lunes.

El jugador de Mahón ha disputado ocho encuentros en lo que llevamos de temporada, dos de ellos como titular. A sus 32 años ha asumido el papel de capitán que dejó Iván Forte la temporada pasada y pese a no tener el protagonismo deseado sobre el césped, reconoce que todos los jugadores son una parte fundamental del equipo: “Lo que fuerza la palabra equipo es que los que tenemos menos protagonismo son parte fundamental del equipo para mantener esa competitividad sana. Debemos estar preparados para darle la vuelta a la situación en cualquier momento”.

Capó llegó como mediocentro defensivo, pero a lo largo de su etapa en el Eldense también ha actuado en varias ocasiones como defensa. Estévez de hecho ha recurrido en varias ocasiones a lo largo de esta temporada para incrustarlo como tercer central a la hora de aguantar un resultado. Tras ausentarse hace unas semanas frente al Racing de Ferrol y al Amorebieta debido a unas molestias físicas, el futbolista está a plena disposición de volver y ayudar al equipo.

Respecto al nuevo campo de entrenamiento que tendrán a su disposición junto al anexo del Antiguo Pepico Amat, el balear ha destacado que es algo importante para el crecimiento del club: “El año pasado nos desplazábamos y echábamos en falta un centro neurálgico. El club va cogiendo una magnitud y está haciendo un esfuerzo importante, porque para nosotros cruzar dos calles y tener dos campos de césped natural es una comodidad”.

Por último, ha recalcado el esfuerzo que ha hecho el equipo hasta ahora al no tener un campo de entrenamiento en las mejores condiciones: “Nadie ha puesto nunca malas caras, lo notábamos a la hora de adaptarnos al césped de otro estadio porque el ritmo de balón era mucho más rápido”.