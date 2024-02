Tras el empate en tierras asturianas, el entrenador del Eldense, Fernando Estévez, no quiso entrar a valorar el penalti en contra que supuso el 1-1, con el aviso desde la sala VOR al colegiado principal, que inicialmente no había señalado nada: «Nunca hablo de decisiones arbitrales y no lo voy a hacer hoy. Quiero felicitar a mis jugadores por remar contra la adversidad y pese a factores externos que han sido determinantes para no sumar más que un punto el esfuerzo ha sido máximo, los jugadores están jodidos».

El Eldense también sabe sufrir Estévez sí mencionó que la acción polémica llegó en un momento determinante del partido porque de no haber pitado la pena máxima el encuentro hubiese cogido otra dirección, ya que llegó «cuando mejor estaba el equipo», a juicio del preparador azulgrana. Sobre la decisión del colegiado, Estévez deslizó de manera indirecta que cualquiera se puede equivocar, pero pidió, una vez más, que tienen que respetar a los profesionales. Pese a ello, el andaluz quiso calificar el punto obtenido en el Carlos Tartiere como «el de la salvación», tras lograrlo ante un equipo que, según ha pronosticado el propio Estévez, va a terminar disputando el «play-off» de ascenso a Primera División: «Aparte de la calidad de sus futbolistas hay mucho trabajo detrás y desde la llegada de Luis (Carrión) serían líderes». «Al final creo que hemos bloqueado su fase de creación y en la segunda parte había que atreverse. El partido ha cambiado con la expulsión y lo importante siempre es tratar de sumar. Hemos tenido dos o tres contras, aunque nos han sometido, sería ciego si no lo dijera, pero nos ha dado con todos los méritos, nadando contracorriente», valoró el técnico granadino sobre el partido. El Eldense se hace un nombre en Segunda División Por último, el entrenador azulgrana no quiso individualizar en la figura de Aceves, tras el buen partido del guardameta en tierras asturianas: «Creo que ha sido consecuencia del equipo de currantes que tenemos. Cuando hay esa fe y ese trabajo detrás llegan los resultados». Estévez concluyó su comparecencia ante los medios de comunicación agradeciendo a los aficionados desplazados hasta Oviedo y haciendo un llamamiento para «volver a llenar el Pepico Amat» en la próxima jornada ante el Huesca. Elogios de Carrión Por su parte, el entrenador del Oviedo, Luis Carrión, no quiso pronunciarse sobre la acción polémica del partido entre su equipo y el Eldense. «No he visto la jugada repetida y no me gusta hablar de los árbitros, ni para bien ni para mal. Al final de la primera parte ha habido otra jugada que también se podría valorar», comentó en la sala de prensa del Tartiere. Carrión también elogió al Eldense: «Hacen las cosas muy bien, pero tenemos que mejorar para que no nos hagan gol aunque estemos densos y nos cueste circular. Cambia todo el partido y eso no me ha gustado. Es normal tener atasco contra equipos que defienden bien».