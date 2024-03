Marc Mateu: “El tema del Espanyol lo dejé de lado al día siguiente”

El C.D. Eldense sigue con su semana de trabajo para afrontar el kilómetro 30 de 42 en la carrera de fondo llamada Segunda División. El próximo reto de los azulgranas los llevará a Miranda de Ebro el sábado 9 a partir de las 18:30 para medirse al C.D. Mirandés.

Un territorio desconocido para el conjunto de Elda, ya que será la primera vez que se enfrenten ambas escuadras en tierras burgalesas. En el partido de ida la contienda terminó en empate a dos gracias a un gol de Barbu en el descuento para darle a los rojillos un punto en el Nuevo Pepico Amat.

Un equipo que no pasa por su mejor momento de la temporada, encadenando cuatro derrotas consecutivas, lo que le ha acercado a dos puntos de los puestos de descenso. El duelo reencontrará a los de Estévez con el guardameta Andoni Zubiaurre, que salió cedido el pasado mes de enero con una opción de compra a final de temporada, aunque todavía no ha debutado bajo los palos.

En la previa de ese partido, ha hablado en rueda de prensa el futbolista del Eldense, Marc Mateu, que ha repasado la actualidad del equipo. De cara al compromiso ante el conjunto jabato, el lateral ha reconocido que cada vez son más importantes las victorias y que espera un choque hostil: “Llegan con ganas de cambiar su mala dinámica y alejarse de los puestos de abajo”.

“Hacer mejor partido que el que el último que hicimos fuera de casa, contrarrestar sus bazas, parece que estamos al final, pero todavía quedan 39 puntos”, ha comentado el futbolista sobre el encuentro.

Marc Mateu durante la rueda de prensa previa al partido contra el Mirandés / INFORMACIÓN

Sobre lo que más le ha sorprendido desde su llegada a la ciudad zapatera, el jugador ha dicho que la afición: “La cercanía de la gente, humilde y respetuosa que sabe donde estamos y que pase lo que pase te agradece el esfuerzo”.

Posible salida al Espanyol

Mateu estuvo cerca de marcharse traspasado al Espanyol en el pasado mercado invernal, pero la falta de entendimiento entre ambos clubes truncó la operación. Sobre ese asunto, el propio Marc ha resumido lo que ocurrió: “Fueron dos días largos, hubo interés y ¿a quién no le apetece ir al Espanyol? Pero al no llegar a un acuerdo satisfactorio se cerró el tema”.

Por último, sobre si tomó la decisión correcta al quedarse en el Deportivo, el futbolista no quiso entrar en valoraciones: “Lo dejé de lado al día siguiente, no me iba a hacer ningún bien lo que podría haber pasado, hubo interés, no se dio y no hay que darle más vueltas”.

Bajas y enfermería

Por otra parte, los futbolistas azulgranas siguen con la puesta a punto de cara al compromiso en Miranda de Ebro, donde viajarán el próximo viernes. Para ese partido tendrán la baja sensible de Sergio Ortuño por acumulación de tarjetas amarillas. Será el primer encuentro en el que el jugador eldense no tenga minutos en lo que llevamos de liga.

Durante la sesión de entrenamiento del miércoles estuvieron ausentes Juanto, Iván Chapela, Miguelón y Florín Andone, que se incorporó más tarde y se quedó trabajando al margen de sus compañeros.

Una de las noticias positivas la dio Mo Dauda, que entró con normalidad durante la primera hora y se retiró junto a Youness. Ambos apuntan a la convocatoria, mención especial al mediocentro, que ya se ejercita junto al resto después de lesionarse el pasado 1 de noviembre en el duelo de Copa frente al Real Jaén. La otra nota positiva del entreno fue el trabajo de los chicos del filial Gabri Jimeno, Martín Lillo y Carlos Manrique.