El Eldense tiene la mejor racha sin recibir gol en casa de las tres principales categorías

El Deportivo buscará el próximo sábado ante el Andorra (16:15 horas) seguir con el fortín que ha edificado en torno al Nuevo Pepico Amat, donde no pierde desde el pasado 2 de diciembre cuando cayeron contra el Tenerife (0-3). Desde entonces, tres victorias contra Espanyol (3-2), Racing de Ferrol (2-0) y Villarreal B (2-0) y cuatro empates frente a Racing de Santander (3-3), Zaragoza (1-1), Huesca (0-0) y Cartagena (0-0), con un balance de once goles a favor y seis en contra.

En ese sentido, el conjunto de Elda ha fortificado una muralla en su estadio, siendo el que más minutos lleva en la actualidad de las tres principales categorías del fútbol español sin recibir gol, con un total de 405. Cuatro porterías a cero y toda la segunda mitad contra el Espanyol es el tiempo que llevan los azulgranas sin recoger el balón de la portería local, seguido por la S.D. Huesca (379 minutos) y el Real Madrid (360 minutos).

Registros que ponen en buen lugar el trabajo de los azulgranas en su estadio, que ya tuvo una gran importancia el curso pasado en 1ª RFEF donde no perdieron durante la liga regular ni en el play-off. A ello hay que sumarle el desplome lejos de casa en las últimas jornadas, con cuatro derrotas consecutivas en sus últimas salidas ante Tenerife (1-0), Mirandés (3-1), Racing de Santander (2-1) y Eibar (5-1). Los de Fernando Estévez quieren reencontrarse con la victoria después de cuatro partidos sin ganar y tras la goleada sufrida la jornada pasada.

Timor: “Salvo cosas raras voy a seguir el año que viene”

En la previa antes del choque contra el conjunto tricolor ha hablado David Timor. El centrocampista valenciano ha reconocido que está centrado únicamente en el partido de este sábado, el cual ha tildado de final: “Es el partido más importante que tenemos y debemos afrontarlo por lo que es”.

Con respecto al varapalo sufrido en Eibar, el futbolista azulgrana no pudo estar presente debido a que estaba sancionado para cumplir ciclo de amarillas. Pese a ello, ha recalcado que no deben hacer más leña del árbol caído y pensar únicamente en el Andorra: “Hasta el minuto 70 el equipo estaba en el partido con opciones, desde el segundo gol hubo una desconexión que no puede volver a pasar, no nos podemos permitir, ya lo hemos hablado”.

Timor en una disputa aérea en el choque ante el Espanyol / Matías Segarra

“Ha sido una charla como todas las semanas para analizar al rival, no hay más, lo que había que hablar ya está hablado. Yo la tacharía de final porque ganando daríamos un paso enorme hacia el objetivo”, ha añadido el mediocentro sobre cómo está afrontando la semana el equipo.

Con respecto a la afición, ha matizado el apoyo que les están transmitiendo durante toda la temporada: “Están respondiendo como todo el año tanto fuera como aquí, que sigan así porque con ellos es mucho más fácil”.

También se le ha preguntado sobre la dupla que forma en el centro del campo con Sergio Ortuño, del cual ha remarcado que se entienden muy bien: “Sé cuáles son sus cualidades y somos una pareja buena, cuando repites te entiendes mejor, pero hay más compañeros que también lo hacen bien”.

El de Carcaixent es el cuarto futbolista de la plantilla con más minutos con un total de 2.309 y siendo fundamental para Fernando Estévez en su primer año en el Deportivo. Cuando se le ha preguntado por su continuidad, ha sido contundente: “Tengo contrato, si no pasan cosas raras voy a seguir aquí”.