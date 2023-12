En el horizonte de las empresas el proceso de digitalización y el relevo generacional aparecen como dos de los grandes desafíos. Para poder afrontarlos con garantías, la financiación tiene que desempeñar un papel crucial, tanto la tradicional que aportan los bancos como la que procede de fuentes alternativas. En esta conclusión coincidieron los tres participantes en la mesa redonda que tuvo lugar este lunes durante la jornada «El apoyo financiero para el éxito empresarial», organizada por INFORMACIÓN junto al Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), la directora de Gesem Consultoría, Laura Vicente; el gerente de Suministros Industriales Farell, José Julián Farell; y el CEO de Facephi, Javier Mira. La mesa redonda fue moderada por el redactor de Economía de INFORMACIÓN David Navarro.

Los desafíos de la digitalización y el relevo generacional en las empresas, unidos a otros que se derivan de la actual coyuntura económica, como el aumento de los costes de las materias primas y las energías, la inflación o la reducción de los márgenes comerciales tienen una incidencia directa en las necesidades de financiación, un terreno en el que el IVF desempeña un rol muy significativo. «El avance tecnológico te obliga a digitalizarte y a automatizar los procesos. La financiación de cara al futuro es un aspecto fundamental», manifestó Farell. «En la provincia la mayoría de las empresas son pymes que necesitan financiación bancaria», añadió Vicente al abordar la importancia que tiene la aportación de capital para el tejido productivo alicantino. «Nosotros nos hemos balanceado entre la financiación tradicional de los bancos y la alternativa. Hay mucho miedo a cotizar en bolsa pero es una opción muy valida», expuso Mira al tratar el caso concreto de Facephi.

Espíritu emprendedor

El espíritu emprendedor de la provincia de Alicante fue puesto de manifiesto por los participantes en la mesa redonda, lo que refuerza la importancia de la financiación, especialmente en el caso de las startups. Por sectores, señalaron que el inmobiliario es menos dependiente de la financiación, mientras que el industrial y el de servicios sí que lo son. «El inmobiliario lo ha hecho muy bien y no tiene dependencia. El industrial y el de servicios sí, pero no deben tener miedo a la desaceleración económica, su impacto no será tan negativo», afirmó la directora de Gesem Consultoría.

El equilibrio entre la financiación tradicional y los métodos alternativos también fueron cuestiones que se pusieron encima de la mesa. Así lo hizo, por ejemplo, el CEO de Facephi, que expuso que su empresa pasó en poco tiempo de ser una startup emergente a una compañía cotizada en bolsa. «Hemos dado muchas charlas para fomentar nuestro conocimiento. Nosotros tenemos deuda bancaria combinada con capitales de mercado. Empezamos siendo cinco personas y ahora somos 300. Todo esto no hubiera sido posible sin el apoyo financiero», añadió.

Coincidencia

Tanto Mira como Farell coincidieron a la hora de señalar que las empresas con crecimiento y valor encuentran más facilidades para acceder a las fuentes de financiación. «El coste financiero es mayor con el cambio de los tipos de interés pero nosotros no tenemos grandes problemas. Hemos aprendido que cuando las cosas van medianamente bien es cuando hay que acceder a la financiación», señaló el CEO de Facephi. «2022 fue un buen año y el primer trimestre de 2023 continuó con esa dinámica. Ahora, en el segundo semestre, se ha frenado el crecimiento y supongo que seguirá siendo así en el primer semestre del próximo año», apostilló el gerente de Farell.

Siguiendo con las perspectivas económicas de cara a 2024, Vicente apuntó que las entidades financieras son más conservadoras actualmente y que existe preocupación por la forma en la que responderán el empleo y el consumo de los hogares. Por último, se volvió a poner en valor la aportación que realiza el IVF, sobre todo en el apoyo a las pymes, y la colaboración que ofrece para la expansión del sector tecnológico y el crecimiento económico de la Comunidad Valenciana. «Es necesaria una mayor pedagogía para dar a conocer su aportación», suscribieron los tres ponentes.