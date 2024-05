Barcala exige a BBVA y Sabadell que "no toquen" la red de oficinas ni los puestos de trabajo

"Para Alicante no es una buena noticia", ha asegurada esta mañana el alcalde Luis Barcala. Tras días en los que se han ido conociendo los detalles de la propuesta de absorción del BBVA por el Banco Sabadell. El líder popular ha empleado un tono taxativo y ha "pedido y exigido" que en el proceso no se tocan dos de las piezas angulares de la estructura: oficinas y empleados.

"Quiero dejarlo muy claro: a mí no me alegra esa fusión. Me preocupa que el Sabadell deje su sede en Alicante y, por encima de eso, me preocupa una barbaridad y exijo que ni se toque la red de oficinas ni se pierda un solo puesto de trabajo", ha subrayado con rotundidad Barcala ante los medios de comunicación.

El alcalde de Alicante ha ligado su exigencia a los orígenes de la llegada del banco catalán a la provincia vía adquisición de la antigua Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM). Para Barcala, el Sabadell es "heredero de la CAM y, por tanto, de los valores vinculados al territorio". No obstante, ha reiterado que su máxima preocupación rada en lo que puede llevar consigo una fusión que es "una reducción de la red de oficinas y de empleo. Así, si tiene que llegar a negociaciones o acuerdos, lo único que pido y exijo es que ni se resienta la red de oficinas ni si tiene se pierda un solo puesto de trabajo, porque a veces las ventajas en este tipo de fusiones son a costa de los puestos de trabajo, de la red de oficinas y, al final, es a costa del cliente y el usuario, que ve deteriorado el servicio que recibe".

El dirigente alicantino fue prudente tras el anuncio y, al igual que hiciera el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, se sumó al llamamiento de cautela cuando se hizo pública la oferta el pasado 30 de abril. Ahora que la entidad de Josep Oliu se encuentra analizado la propuesta, han transcurrido cinco días donde las diferentes cotizaciones han producido un cambio en la valoración.

Las palabras de Barcala se suman, así, a las preocupaciones que ya expresaron especialmente los sindicatos en el primero de mayo y que advertían de que estas operaciones conllevaban, desgraciadamente, la reducción de puestos de trabajo. Por ahora no se han detallado estas cuestiones y simplemente se ha apuntado a una necesaria reestructuración valorado por encima de los 1.000 millones. No obstante, analistas y empresariado han matizado que estamos ante perfiles de clientes diferentes en referencia al predominio de pymes que tiene el Sabadell entre su clientela y complementaria a la del banco vasco.