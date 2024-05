El Elche será el juez de su sueño perdido

El Elche CF, tras su derrota en el derbi provincial frente al CD Eldense (1-2) se ha quedado sin opciones de clasificarse para el “play-off” de ascenso a Primera División. Queda solo una jornada y el conjunto ilicitano ha fracasado esta temporada. Pero, ahora, será el juez del sueño que se le ha esfumado.

En el último encuentro de la liga regular, el conjunto ilicitano visita, el próximo domingo (18.30 horas) al Leganés, que necesita un punto para sellar su ascenso a Primera División. El Elche no se lo podrá fácil y querrá despedir con un resultado positivo la temporada. Además, será la despedida en el banquillo de Sebastián Beccacece, que ha anunciado que no seguirá la próxima temporada en el cuadro franjiverde, tras no podido lograr el objetivo.

Tras la disputa de la penúltima jornada de LaLiga Hypermotion de Segunda División, además de dejar a los de Beccacece sin posibilidades de matemáticas de llegar al «play-off» de ascenso y al Eldense certificando su permanencia; también aclaró bastantes cosas, tanto en la parte alta de la clasificación como en la lucha por evitar el descenso.

La mayor alegría se la llevó el Valladolid que, tras vencer, de forma agónica, al Villarreal B, con un gol de penalti en el minuto 97; logró certificar su vuelta a Primera División y condenó a Primera RFEF al filial amarillo.

La segunda plaza de ascenso directo está todavía en el aire. El Leganés empató (2-2) en su visita a Ferrol y tiene tres puntos de ventaja sobre el Eibar, que perdió (1-0) en Gijón. Los madrileños necesitan, al menos, un empate contra el Elche.

Los armeros están obligados a vencer al Oviedo, que se jugará su presencia en el «play-off» en Ipurúa; y esperar un triunfo franjiverde en Butarque.

Beccacece y varios de sus jugadores abandonan el terreno de juego tras perder contra el Eldense / MATÍAS SEGARRA

El Espanyol, que solo pudo empatar (0-0) en el campo del Amorebieta, asegura su presencia en las eliminatorias por el ascenso, pero se queda sin poder subir directamente.

Con Eibar y Espanyol seguros en el «play-off», las otras dos plazas se las disputan Oviedo, Racing de Santander y Sporting de Gijón. Los cántabros visitan al ya descendido Villarreal B, los ovetenses al Eibar y los gijoneses al Eldense, que ya está salvado.

Por la parte de abajo de la tabla, Villarreal B, Andorra y Alcorcón están ya descendidos. Y la última plaza se la jugarán el Mirandés y el Amorebieta, que se enfrentan entre sí, en la última jornada, en Anduva. A los de Miranda de Ebro les vale con el empate, mientras que los vascos están obligados a conseguir la victoria, para empatar a puntos y ganar el golaveraje particular.

CLASIFICACIÓN:

1- Valladolid 72

2- Leganés 71

3- Eibar 68

4- Espanyol 66

5- Oviedo 64

6- Racing de Santander 64

7- Sporting de Gijón 62

8- Racing de Ferrol 59

9- ELCHE 59

10- Levante 58

11- Burgos 58

12- Tenerife 53

13- Cartagena 51

14- Zaragoza 50

15- Albacete 50

16- ELDENSE 50

17- Huesca 48

18- Mirandés 46

19- Amorebieta 45

20- Alcorcón 43

21- Andorra 40

22- Villarreal B 40

Próxima jornada:

Huesca-Levante Domingo 16.15 horas

Alcorcón-Burgos Domingo 16.15 horas

Andorra-Racing de Ferrol Domingo 16.15 horas

Tenerife-Valladolid Domingo 18.30 horas

Eibar-Oviedo Domingo 18.30 horas

Leganés-ELCHE Domingo 18.30 horas

Mirandés-Amorebieta Domingo 18.30 horas

Espanyol-Cartagena Domingo 18.30 horas

ELDENSE-Sporting de Gijón Domingo 18.30 horas

Villarreal B-Racing de Santander Domingo 18.30 horas

Zaragoza-Albacete Domingo 21 horas