Ponce: "He pasado cuatro meses duros y el gol ha sido un premio al trabajo"

El delantero argentino Ezequiel Ponce, que debutaba ayer con el Elche con el tanto de la victoria, recordó que «ha sido muy duro para mí y mi familia pasar estos cuatro meses de lesión. El gol ha sido un premio al trabajo y a la dedicación que he tenido este tiempo». El atacante explicaba que «estoy muy contento por el grupo. Desde el primer día noté que formaba parte de un equipo muy comprometido y eso se notó en el segundo tiempo». También habló del momento crucial del encuentro: «Ha sido gracias al pase de Pere Milla, que me deja solo ante el portero y pudimos disfrutar del triunfo». Pero el partido no fue tan bueno y el delantero insistía en que «necesitamos recorrer mucho camino todavía, esa es nuestra mentalidad y tenemos que seguir por este camino, que es el correcto».