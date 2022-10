El centrocampista crevillentino Josan Ferrández lo tiene claro: “Antes del parón por el Mundial tenemos tres finales y vamos a intentar ganarlas todas”. Y todo empieza el próximo lunes (21 horas) en el Martínez Valero, ante el Getafe, en un choque “muy importante, que puede ser un punto de inflexión en la temporada, que es una final en la que ganar nos acercaría a salir de esas posiciones de descenso”.

El rival

Y así lo ve el vestuario, como “un partido único, importantísimo, ante un gran rival que ha incorporado fichajes de mucho nivel en este mercado de verano, aunque no les están saliendo tan bien las cosas como se podría esperar. El Getafe es un equipo parejo con nosotros al que debemos ganar”.

¿Qué le pide a la afición?

“Lo he dicho en otras ocasiones. A la afición no podemos pedirles nada, porque siempre están con nosotros, a nuestro lado, apoyándonos. Sabemos que no nos van a abandonar”, expone el futbolista, que sí tiene claro que “hay que devolverles su aliento”. Para ello, “nosotros trabajamos para dar el máximo diariamente, se puede ver en cada uno de los entrenamientos. El equipo trabaja muy bien, actitud no nos falta, sí corregir errores puntuales”.

Josan es positivo: “Vamos con una dinámica mejor de juego y actitud, y eso es lo que queremos transmitir a nuestra afición; que estamos con más confianza y que queremos demostrarlo en el campo”.

¿Pero quizás el equipo se queda demasiado golpeado tras encajar? “Llevamos tiempo hablándolo. Es cierto que nos hace mucho daño cuando encajamos un gol, pero por ejemplo tuvimos ante el Espanyol momentos de muy bueno juego, sobre todo en la segunda parte, en la que tuvimos la posesión y nos acercamos más a la portería rival. Sabemos que tenemos que ser fuertes en las dos áreas, tanto en la contraria para hacer más daño, como en la nuestra, para no encajar por esos errores que nos están penalizando tanto”.

¿Qué ha cambiado con Almirón?

Josan entiende que ha habido una evolución del equipo y mejoras en los últimos encuentros. “Sobre todo en el querer jugar más, tener una idea muy clara de salir con la pelota jugada, de tener buen trato con el balón, salir jugando desde atrás. A raíz de eso creo que conlleva que hemos sido más ofensivos, ya que el hecho de tener más la pelota hace llegar mejor arriba y disponer de más ocasiones. En nuestra área sí es verdad que estamos encajando goles con más facilidad y en Primera eso penaliza mucho. Trabajamos cada día para corregirlo”.

¿Es una ventaja que muchos jugadores lo conocieran ya?

Los que ya hemos jugado con él ya tenemos claro lo que pide y exige. Además, el resto de jugadores, al cambiar el míster, se activa un poco más porque quieren que el nuevo técnico les vea que quieren competir y jugar. Tienen una nueva actitud, de nueva sangre… De querer más y de competir más”.

¿Se siente más protagonista ahora tras la llegada de Almirón?

“Él ya me conoce de su anterior etapa y sabe lo que le puedo dar. Además, yo sé perfectamente lo que él quiere de mí. En su anterior etapa participé en casi todos los partidos, muchas veces como titular, hice una media buena vuelta. Y eso creo que explica que ahora juegue más. “El Profe” ya me conoce. Sabe que di muy buen rendimiento con él y que lo puedo hacer”.

¿Cree que los fichajes aún no han dado lo que se esperaba?

Los fichajes se hacen, obviamente, para mejorar la plantilla. Muchos de ellos no están teniendo la oportunidad o no les están saliendo las cosas. Pero trabajan cada día para que les salga. La integración ha sido un poco más complicada porque llegaron mucho más tarde, pero os aseguro que los nuevos trabajan como los que más y eso se puede ver en los entrenamientos. Si no están saliendo las cosas, los primeros afectados son ellos. Anímicamente no están bien, aunque trabajan al máximo para que esto se revierta.

¿Tienen la impresión de que en estos tres partidos se juegan media permanencia?

En cierto modo, sí. Es verdad que los tres próximos son rivales directos. Después, aún quedará mucha liga, pero equipos como el nuestro se juegan la temporada en los encuentro contra los seis o siete de abajo. Si estos partidos te llegan seguidos y los sacas puedes tener un poco más tranquilo el parón y si los pierdes se complica mucho. La idea es ganar los tres y para eso trabajamos todos los días”.

¿Cree que los errores arbitrales se han relajado un poco con el Elche tras el evidente error del colegiado de València?

“El error está ahí, todo el mundo lo vio y eso no lo puede cambiar nadie. En estos dos últimos, los árbitros han estado más neutros, por decirlo de alguna manera, pero no creo que sea por eso. Los árbitros se equivocan, como nos equivocamos nosotros en el campo. No puedes pensar que fallan en nuestra contra con mala intención”.

¿Considera que este año se están produciendo demasiadas lesiones musculares, puede haber afectado la pretemporada?

Sí es cierto que en el vestuario se habla un poco de que está habiendo varias lesiones esta campaña, pero son cosas normales, que les pasan a otros equipos, como al Barça por ejemplo. Son cosas del fútbol. Pero hicimos una pretemporada más, sin grandes diferencias. Veníamos trabajando con el mismo cuerpo técnico de la anterior temporada. No creo que haya afectado nada en el hecho de que tengamos más lesiones. Ahora, con Almirón seguimos con la misma dinámica que la otra vez. Acumular lesiones es algo que pasa en el fútbol y ya está, nos está pasando a nosotros, pero en ciertos momentos todos los equipos pasan por ello.