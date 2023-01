El entrenador del Elche CF, Pablo Machín, ha querido este jueves quitar presión a sus jugadores ante el crucial partido de este viernes (18.30 horas), en el Martínez Valero, frente al Celta. El técnico franjiverde ha descartado que sea un final, aunque ha reconocido que es “muy importante” porque se trata del rival “que marca la línea del objetivo de la salvación”.

El preparador soriano no se ha querido quejar de las bajas y de la ausencia de fichajes. Ha recordado que ya sabía que afrontaba “un reto complicado” cuando fichó y, a pesar de la situación, ha señalado que no se plantea abandonar. Todo lo contrario, se ha mostrado optimista “porque el pesimismo no ayuda a nada.

A pesar de estar en la jornada 16, ¿es el partido del Celta una final?

Es un partido, como todos, importante, que esperamos competir bien y estamos capacitados para conseguir la primera victoria, que es muy necesaria. No lo catalogaría como fina. Después de ese encuentro todavía quedarán muchos, aunque el mal arranque de campeonato nos condiciona. El Celta es el equipo que marca la línea de nuestro objetivo de la salvación, pero una final es cuando acabas un partido y se entrega un trofeo. Pase lo que pase nosotros lo que queremos es intentar mejorar y competir bien. Es un partido importante, pero no una final.

¿Qué puede decir de Lisandro Magallán, el central argentino del Ajax que se le relaciona con el Elche?

Es uno de los jugadores que estamos barajando. El interés existe y el propietario está negociando, al igual que con otros futbolistas

Dijo el lunes que esperaba que en las próximas horas hubiera noticias sobre fichajes. ¿La van a haber?

Seguro que se van a hacer cosas y, cuanto antes vengas, más lo vamos a aprovechar. Pero a día de hoy tenemos que centrarnos en sacar adelante el partido del Celta. Van a salir once jugadores y luego tendremos cinco cambios. Lo importante es rendir bien. En todos los partidos que hemos disputado durante la mini pretemporada que hemos tenido ha sido así, independientemente del resultado. El equipo está convencido de como trabaja. La afición también va a estar al lado del equipo y tenemos que darle motivos, dentro de nuestra mala situación, para que se sientan identificados y que vean un equipo trabajador del que se sientan orgullosos.

Con tantas bajas y solo 15 jugadores de campo, ¿cómo se afronta un encuentro de tanta importancia?

Van a salir once que van a competir con garantías y tendremos a más futbolistas para ayudar desde el banquillo. No estamos aquí para quejarnos de nada. Nuestro objetivo pasa por hacer un buen partido y que podamos ganar. Y, para ello, tenemos que estar acertados en las dos áreas, en la nuestra y en la del rival.

¿Cómo se le puede hacer daño al Celta?

No va a ser fácil, porque tienen jugadores de prestigio y con experiencia. Quizás el que más destaque es Iago Aspas, que tiene lo hay que tener: eficacia arriba. Pero también está muy bien acompañado. Con el nuevo entrenador han ganado solidez y es más difícil generarles ocasiones. Todo parte de entrar bien al partido, tener buena actitud y predisposición. Es un encuentro en el que nos urge conseguir la victoria y nos tenemos que fijar más en nosotros que en las virtudes del rival.

Los gallegos también están en una situación complicada. Era una equipo para luchar en la parte media-alta de la clasificación y está ahí abajo…

No se si objetivo era luchar por los puesto de UEFA, pero está ahí abajo. Cuenta con buenos futbolistas y nosotros tenemos que estar precavidos por ello. Debemos competir bien para tener la capacidad de ganar. El ejemplo es el encuentro amistoso del Leeds. En los pocos ratos que he salido a la calle la gente me ha dicho que está contenta y la línea a seguir es la de aquel día, independientemente del resultado (1-2).

Cuando aceptó la oferta del Elche, ¿se esperaba esta situación con tantas bajas y la ausencia de fichajes?

Cuando te planteas un reto de este tipo, llegas ilusionado y esperanzado de que las cosas van a salir de forma favorable. La realidad es que estamos teniendo muchos infortunios con las lesiones. Estamos en los primeros días del mercado y es difícil que puedan llegar ya jugadores. A partir de ahí, estoy contento con el trabajo de los jugadores que tengo. Mi misión es intentar sacar el máximo rendimiento a los que tengo para tener la conciencia tranquila. Si saco ese rendimiento, más allá del número de futbolistas que tengamos, vamos a ser más competitivos y vamos a estar más cerca de ganar.

¿Está desanimado? ¿Se ha planteado abandonar viendo las circunstancias?

En el trabajo como en la vida, el pesimismo no ayuda a nada. Otra cosas es ver la situación de manera objetiva. Sabía que el reto era complicado. Lo único que puedo hacer es trabajar, que es lo que se puede y se tiene que hacer para revertir la situación. Que seamos capaces de competir ante cualquiera y, a partir de ahí, será más fácil sumar puntos.

¿Qué le ocurre a Enzo Roco?

Es un jugador que llevaba bastante tiempo sin poder jugar por las lesiones. Su tiempo de recuperación se ha alargado y hemos tenido mucha paciencia para evitar recaídas. Es un futbolista que, por sus condiciones, necesita tiempo para ponerse en forma. En Ceuta jugó sus primeros 90 minutos e intentó hacerlo lo mejor posible. Necesitamos que pueda aportar. Tiene predisposición y si le pasa algo habrá que preguntárselo a él, aunque es cierto que el verde no engaña.

Viendo las numerosas bajas que tiene, sobre todo en defensa, ¿se plantea un cambio de sistema y dejar de utilizar los tres centrales?

En el partido frente al Celta lo veréis. Estamos trabajando todas las posibilidades y debemos tener un plan A y uno B. Aunque es cierto que estamos muy condicionados por la falta de efectivos.