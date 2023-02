Es evidente la enorme diferencia que existe a nivel económico y deportivo entre el Elche CF y el Real Madrid. Pero en el terreno de juego son once contra once y para que David pueda con Goliat tiene que ser un equipo aguerrido, listo y, en determinando momentos, duro ante un rival de puño fuerte.

Ninguna de las esas cosas necesarias tuvo el conjunto ilicitano ayer en su visita al estadio Santiago Bernabéu. Apenas opuso resistencia y lo puso muy fácil. En muchos momentos, los jugadores franjiverdes parecían que estaban más en el teatro más que jugándose una de sus últimas posibilidades para intentar salir de los puestos de descenso. Fueron meros espectadores viendo la exhibición blanca.

Machín fue valiente de salida. No quiso encerrarse atrás. Con una defensa adelantada y presionando arriba trató de frenar el juego madridista. Sin embargo, los jugadores del Madrid manejaban la pelota muy fácil. Los carrileros: Carmona y Clerc no se entendían ni con los tres centrales: Diego González, Enzo Roco y Magallán; ni con los dos mediocentros: Raúl Guti y Gumbau.

La movilidad de los jugadores blancos, con Asensio y Valverde por un lado; y Rodrygo y Ceballos por el otro; hacían el juego muy cómodo ante la mirada de los futbolistas del Elche.

En el minuto 3, Benzema tuvo la primera oportunidad y la resistencia franjiverde apenas duró ocho minutos. Ese fue el tiempo que tardó el equipo de Ancelotti en abrir el marcador. Asensio se fue muy fácil de Magallán, Guti no le cerró y el balear sacó a pasear su zurda para, con un tiro cruzado y ajustado al poste, inaugurar el electrónico.

Ahí se acabaron de forma rápida las ilusiones de puntuar del conjunto ilicitano. El Elche solo igualó al Madrid en saques de esquinas. En uno ensayado, Gumbau abrió su Fidel y el disparo de onubense rebotó en un compañero. Esas acción y otra de Carmona, que remató mal, fue el escaso bagaje ofensivo del equipo de Machín durante el primer tiempo.

Los madridistas se sentían cómodos y muy a gusto con la pelota ante la inoperancia defensiva del Elche. En media hora, los blancos tuvieron hasta seis ocasiones fruto de la poca intensidad de los franjiverdes.

Benzema tuvo en su cabeza el segundo antes del cuarto de hora. Y cuando no se había llegado a la media hora, otro remate de cabeza de Benzema lo frenó Roco con la mano abierta. Penalti muy claro y el francés no lo desaprovechó engañando a Edgar Badia.

El Elche intentó estirar líneas de forma tibia con las incorporaciones por las bandas de Clerc y Carmona. En un nuevo saque de esquina, Diego González tuvo una buena oportunidad.

Y antes del descanso los blancos ya subieron el tercero a su casillero. En una jugada que explicó muy claro lo sucedido en los primeros 45 minutos. Fidel perdió una pelota en la salida, Benzema se hizo un lío, pero no los jugadores franjiverdes no acertaron a a despejar. El esférico le llego a Rodrygo y el brasileño se fue de Diego González, el gaditano le dejó el pie y árbitro, un tanto meticuloso, señaló la segunda pena máxima. De nuevo el Balón de Oro acertó desde los once metros. Marcó el tercero y dejó el encuentro totalmente sentenciado.

La segunda parte sobra

El segundo tiempo sobró por completo. El equipo de Ancelotti siguió sin oponente, gustándose y jugando a placer.

El Elche apenas pasó del medio del campo y Edgar Badia evitó una goleada de escándalo.

Los madridistas tuvieron ocasiones de sobra para poder ampliar el marcador. Pablo Machín pensó más en el importante partido del próximo domingo (14 horas), en el Martínez Valero, frente al Espanyol, porque veía que era imposible.

Realizó un triple cambio. Quitó a un desastroso Roco y dio entrada a Gonzalo Verdú, que, por lo menos, le puso orgullo. Al igual que Tete Morente, que sustituyó a Fidel, que fue de lo poco salvable en el primer tiempo. El técnico franjiverde también hizo debutar a Pape Cheikh, del que no se pueden sacar conclusiones porque el encuentro era un paseo para el Madrid.

Lucas Boyé, que fue suplente para no arriesgar, debido a sus molestias en el abductor, salió por Nteka, que se mostró voluntarioso. En la recta final también jugó, después de mucho tiempo, Pol Lirola. El catalán sustituyó a Diego González, que tuvo problemas musculares y Carmona se situó de central.

El Real Madrid jugaba a placer, tenía el choque resuelto y Modric marcó el cuarto a falta de diez minutos. Ancelotti también reservó jugadores y hasta el árbitro lo veía tan claro que solo alargó dos minutos los 90 reglamentarios.

Perder se puede perder y es lo normal. Sin embargo, la imagen del Elche ayer en el Bernabéu fue para olvidar.

FICHA TÉCNICA:

REAL MADRID: Lunin; Carvajal (Odriozola, min.69), Militao, Nacho, Alaba; Valverde (Tchouaméni, min.68), Camavinga, Ceballos (Modric, min.68); Asensio (Arribas, min.81), Benzema (Mariano, min.78) y Rodrygo.

ELCHE: Edgar Badía; Enzo Roco (Verdú, min.57), Diego González (Lirola, min.73), Magallán; Carmona, Guti (Cheikh, min.58), Gumbau, Clerc; Eze Ponce, Nteka (Boyé, min.66) y Fidel (Tete Morente, min.58).

GOLES: 1-0, minuto 8. Asensio. 2-0, minuto 29. Benzema. 3-0, minuto 46. Benzema. 4-0, minuto 80. Modric.

ÁRBITRO: De Burgos Bengoetxea (C.Vizcaíno). Amonestó a Enzo Roco (min.30), Gumbau (min.52), González (min.73) por parte del Elche, y a Mariano (min.83) por parte del Real Madrid.

ESTADIO: Santiago Bernabéu, ante 44.319 espectadores.