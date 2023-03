Parecía que el fútbol, por enésima vez, iba a golpear de forma muy cruel al Elche. El Mallorca consiguió el empate en el minuto 96’16 , cuando el árbitro había decidido prolongar seis. Machín se estaba quejando amargamente.

Los futbolistas franjiverdes protestaron un manotazo previo de Pablo Maffeo sobre Raúl Guti. Finalmente, Munuera Montero, que, curiosamente, también fue el árbitro de la primera victoria en el Martínez Valero frente al Villarreal, fue avisado por Medié Jiménez desde el VAR para que revisase la jugada. A pesar de todas la protestas de los juadores, el banquillo y la grada del Son Moix, el colegiado andaluz decidió anular el gol.

El fútbol, por fin, hacía justicia con el conjunto ilicitano, que fue mejor y mereció el premio en la segunda parte.

El gol de Lucas Boyé, en el minuto 88, fue la recompensa al esfuerzo y el gran trabajo de un Elche intenso, aguerrido, valiente, muy solidario en defensa y que buscó la portería contraria con ahínco.

Por fin llegó el primer triunfo a domicilio y la primera vez en toda la temporada que los franjiverdes logran mantener la portería a cero.

Una victoria que, a nivel clasificatorio no significa mucho, la permanencia sigue estando muy complicada. Sin embargo estos tres puntos pueden cambiar la dinámica, la mentalidad de los jugadores y, porque no, la suerte. Queda mucho campeonato todavía y, como se han hartado de repetir los futbolistas y el entrenador, hasta que las matemáticas no digan lo contrario, es posible.

Machín realizó cuatro cambios con respecto al once inicial de la jornada anterior frente al Betis. Gonzalo Verdú, que estuvo inconmensurable hasta que se tuvo que retirar lesionado en el minuto 74; y Pedro Bigas sustituyeron a los sancionados Roco y Magallán. Carmona volvió al carril derecho tras cumplir sanción y la sorpresa estuvo en el ataque. Nteka ocupó el puesto de Ponce. El técnico franjiverde intentó ganar centímetros para frenar el potente juego aéreo de los mallorquines.

El equipo de Aguirre salió con fuerza y buscando centros hacia sus dos delanteros: Muriqi y Kadewere. Poco a poco, el Elche se fue asentando y mostrándose muy serio, concentrado y solidario a nivel defensivo.

Edgar Badia no estaba pasando apuros hasta que en el minuto 24, Nteka salvó en la línea de gol un remate de Dani Rodríguez, en la mejor ocasión balear en el primer tiempo.

A pesar de no llegar con peligro al área de Rajkovic, el conjunto ilicitano dispuso de dos buenas oportunidad para adelantarse en el marcador. Primer en un disparo desde la frontal del área de Gumbau, tras una buena jugada de posesión del Elche. Y a continuación, en una acción de estrategia en el saque de esquina, Mascarell remató alto dentro del área, cuando se encontraba solo.

La réplica la puso Kang Inn Lee, el futbolista más habilidoso de los bermellones; y, de nuevo Dani Rodríguez, que a la mínima intentaba el lanzamiento.

Al descanso se llegó con el marcador de empate a cero, con el equipo de Machín muy serio y competitivo ante un Mallorca que no encontraba por donde meter mano a la buena defensa franjiverde. Fueron unos primeros 45 minutos de mucha lucha y poco fútbol.

Mejoría tras el descanso

En el descanso, Machín decidió no arriesgar con una posible expulsión de Magallán, que llevaba tarjeta amarilla; y dio entrada a Tete Morente por el sevillano. El técnico del Elche acertó de pleno, porque el gaditano le dio mucha más profundidad en la banda derecha.

El conjunto ilicitano arrancó la segunda parte mejor con un fútbol mucho más ofensivo. Fidel disparó rozando el poste. Un centro de Tete Morente se paseó por el área y otro de Gumbau le llegó a Boyé muy forzado.

La réplica del Mallorca la abortó Edgar Badia, con una gran parada a lanzamiento de Dani Rodríguez.

El Elche estaba siendo mejor y merecía la victoria. Lucas Boyé, que va recuperado su mejor nivel, tuvo otras dos. Una la paró Rajkovic y en la otra le pegó mal.

Los franjiverdes insistían e insistían en busca de los tres puntos. El equipo no paraba de luchar, intentar y competir bien. Sin embargo, el gol se resistía.

En el minuto 82, un robo en el centro del campo de Boyé propició una gran contra. Su compatriota Ezequiel Ponce se quedó mano a mano con el portero del Mallorca y remató mal.

Bigas tuvo otra oportunidad en otra acción de estrategia de saque de esquina y en el 88, los futbolistas franjiverdes reclamaron un penalti por manos de Muriqi, Pero el kosovar las tenía pegada al cuerpo.

Parecía que la fortuna iba a estar otra vez en contra del Elche. Hasta que en el 88, un córner lanzado por Gumbau lo remató de forma perfecta Lucas Boyé, con el interior de su pie derecho y la pelota se coló por la escuadra, lejos del alcance de Rajkovic.

Los futbolistas del Elche no se lo podían imaginar. El partido estaba a punto de finalizar y tenían la primera victoria de la temporada en la mano. Ver para creer.

Pero el partido no estaba finalizado. El Mallorca se lanzó con todo al ataque. Hasta el portero del conjunto bermellón subió, en varias ocasiones, a rematar los lanzamientos de saque de esquina.

El cuarto árbitro sacó la tablilla de la prolongación con seis minutos. El cuadro ilicitano estaban defendiendo su ventaja en el marcador con uñas y dientes. La defensa estaba rayando la perfección.

Parecía todo demasiado bonito. Hasta que llegó el mazazo del gol del empate del Mallorca en el 96’15. Son Moix lo celebró por todo lo alto. Los jugadores franjiverdes, el banquillo y los pocos valientes aficionados que se dieron cita en las gradas, no se lo podían creer. Todo parecía una película de terro, que sumaba un capítulo espantoso, que rozaba lo increíble.

Fueron varios minutos de alta tensión en los dos banquillos. Munuera Montero tuvo que insistir para que no rodearan cuando iba a revisar las imágenes. Por las pantallas gigantes y con la cámara lenta se podía comprobar, claramente, que Maffeo le había dado un manotazo a Raúl Guti. Pero había que esperar la decisión del árbitro.

Al final, el colegiado andaluz decidió anular el gol y con 100 minutos transcurridos del encuentro decidió que ahí concluía, con el 0-1 favorable al Elche. El fútbol, por fin hacía justicia, y premiaba el esfuerzo y el mejor juego de los franjiverdes en la segunda parte.

Los futbolista del Elche dedicaron la victoria a Pelayo Novo, fallecido esta semana y sacaron una camiseta con el número 8, que lució en su etapa como jugador franjiverde y con su nombre. Pelayo tambien ayudó a conseguir esta primera victoria.

FICHA TÉCNICA:

MALLORCA: Rajkovic; Pablo Maffeo, Valjent, Raillo, Copete, Jaume Costa (Augustinsson, min. 83); Dani Rodríguez (Amath, min. 83), Galarreta; Kang In Lee (Sánchez, min. 85); Kadewere (Abdón Prats, min. 60) y Muriqi.

ELCHE: Edgar Badía; Palacios, Gonzalo Verdú (González, min. 73), Bigas; Carmona (Morente, min. 46), Mascarell, Gumbau, Clerc; Nteka (Ponce, min. 60), Lucas Boyé y Fidel (Guti, min. 67).

GOL: 0-1, min, 88: Lucas Boyé.

ÁRBITRO: Munuera Montero (Comité Andaluz). Mostró tarjetas amarillas a Nteka (min. 11), Carmona (min. 39), Raíllo (min. 49), Copete (min. 64), Lucas Boyé (min. 65), Muriqi (min. 76)

ESTADIO: Son Moix, ante 14.065 espectadores. Los dos porteros, Predrag Rajkovic y Edgar Badía, rindieron homenaje a José Ángel Iríbar luciendo vestimentas de color negro antes del inicio del encuentro. El Mallorca festejó su 107 cumpleaños repartiendo miles de trozos de tarta entre los aficionados que acudieron a animar al equipo.