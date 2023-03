El Elche CF estaba echando de menos la mejor versión de Lucas Boyé en la presente temporada. El delantero argentino comenzó mal la temporada con una lesión muscular en el aductor, durante la pretemporada, que le lastró en el periodo de preparación. No pudo iniciar LaLiga y le ha costado encontrar la forma.

En los últimos encuentros ya se está viendo las cosas de otra manera y lleva dos goles de manera consecutiva. Hace dos jornadas, frente al Betis, en el Martínez Valero, marcó el segundo gol que ponía el 2-0 en el marcador, aunque los béticos remontaron en la segunda parte con la polémica actuación arbitral de Iglesias Villanueva y de Jaime Latre en el VAR.

El pasado sábado en el estadio de Son Mox fue el autor del tanto, en el minuto 88, que permitió a los franjiverdes conseguir la primera victoria de la temporada fuera de casa. El buen rendimiento del internacional argentino va a resultar clave para que el Elche, que está a 13 puntos a falta de 14 jornadas, pueda agotar las pocas posibilidades de permanencia que le quedan.

Después del encuentro en tierras baleares, Boyé aseguró, en los micrófonos de Movistar LaLiga que “estamos muy contentos y este triunfo nos produce mucha satisfacción, porque nos merecíamos los tres puntos. Las cosas no se nos están dando bien este año y hay que disfrutar el triunfo, pensar el siguiente partido -el sábado (18.30 horas en el Martínez Valero contra el Valladolid de Pacheta- y seguir de esta manera".

El “9” franjiverde intentó encontrar una explicación al hecho de que el conjunto ilicitano no esté cosechando buenos resultados, a pesar de competir bien, sobre todo desde la llegada de Pablo Machín al banquillo: “Es una cuestión de dinámicas. No comenzamos bien la temporada y frente al Mallorca, que está haciendo las cosas bien y en su campo es muy difícil puntuar, hicimos un gran partido. Estamos muy contentos con el resultado”.

Lucas Boyé, que lleva tres goles en el presente curso, no arroja la toalla y todavía ve posible la salvación del Elche. ”Hasta que las matemáticas no digan lo contrario, no queda otra que seguir intentándolo, poner el pecho y continuar haciéndolo lo mejor posible para que nuestra afición se sienta representada”, concluyó el delantero argentino del conjunto ilicitano.