Fran Sánchez Vallejo (Orihuela, 5 de enero, 1989) es el actual director del Real Valladolid y el sábado vivirá de forma muy especial el partido frente al Elche CF. En el club ilicitano comenzó su emergente carrera en el fútbol profesional. Comenzó a trabajar en el Martínez Valero en temas de asesoría jurídica de competiciones, pero, al mismo tiempo, colaboraba en el área deportiva con seguimiento de jugadores. Estuvo dos años y medio en la entidad franjiverde franjiverde y, como recuerda, fueron años de “mucha inestabilidad” en el Elche, con el descenso administrativo de Primera División de 2015 y el posterior a Segunda B, meses después de que dejase el club ilicitano.

Trabajó con hasta cinco directores deportivos: Víctor Orta, Emilio Vega, Jesús de Huertas, Javi Cabello, Ramón Planes y Chuti Molina. En diciembre de 2016 recibió una oferta y se marchó al Granada, en el que comenzó ejerciendo de gerente deportivo, una figura nueva en un tiempo de transición con la compra del club granadino por parte de un grupo inversor chino y terminó siendo director deportivo en la mejor época de la entidad anduza, con el ascenso a Primera División, la clasificación para la Europa League, en la que pasó la fase de grupos, eliminaron al Nápoles y terminaron cayendo ante el Manchester United.

Hace dos temporadas firmó por el Valladolid de Ronaldo Nazario, tras el descenso de los pucelanos a Segunda División. Y a las primeras de cambio logró el retorno a la máxima categoría del fútbol español. Su principal apuesta fue por Pacheta como entrenador y los resultados están siendo excelentes. Ahora lucha por la permanencia en Primera División.

¿Hasta qué punto es especial para usted el partido del sábado?

Es muy especial. Soy de Orihuela y el Elche es un club al que siempre le he tenido un gran cariño. Mi padre fue directivo y recuerdo de niño que cogía de cercanías desde Orihuela hasta la estación de Elche-Carrús para ir a ver los partidos. Es el club que me abrió las puertas de poder trabajar en el fútbol profesional.

Ahora se debe al Valladolid y la profesionalidad supongo que estará por encima de todo…

Así es. Hoy me debo al Real Valladolid y esperamos hacer un buen partido y conseguir los tres puntos. El Elche nos va a exigir nuestra mejor versión para intentar ganar.

¿Qué opinión tiene del Elche?

Es otro club y hablar desde fuera, cuando no estás dentro, es difícil. Está haciendo muy buenos partidos. En las últimas jornadas está consiguiendo resultados positivos y ha experimentado una mejoría notable. Está en su temporada de su Centenario y lo que más me llama la atención es que, al margen de que los resultados no les están acompañando siento desde fuera que la afición y la ciudad están respondiendo y demostrando una gran fidelidad. Lo que demuestra la gran afición que tiene el elche. Llama la atención eso, porque en otros equipos, con esa puntuación que llevan, sería más difícil. Se percibe que en vez de dejar al equipo de lado, está habiendo una gran asistencia en el estadio y apoyando al equipo.

¿Qué destacaría a nivel deportivo del conjunto ilicitano?

Tiene una plantilla con una importante base de temporadas anteriores. Ha jugado con diferentes dibujos tácticos como consecuencia de haber tenido tres entrenadores (Francisco, Almirón y Machín), más dos más (Alberto Gallego y Mantecón) que estuvieron alguna jornada de manera provisional. Tiene jugadores en ataque muy destacables y es un equipo que ha hecho buenos partidos y que, por diferentes motivos, no ha obtenido los resultados deseados. Pero es un equipo con argumentos para hacernos daños y deberemos mostrar nuestro mejor nivel.

¿Considera que es una utopía que el Elche pueda lograr la permanencia?

No me atrevería a decir que es una utopía. Es cierto que lo tiene difícil, pero seguro que va a seguir luchando y debemos tener la máxima humildad y respeto, porque es un gran equipos que nos lo va a poner muy difícil.

La victoria del Valladolid ante el Espanyol les ha permitido salir del descenso y respirar un poco…

Sí. Llevamos 27 puntos en 24 partidos que, para un recién ascendido, es una puntuación buena. En otras temporadas podríamos estar más tranquilos, pero estamos a solo dos de los puestos de descenso y eso no impide poder relajarnos. Además, en la parte de abajo, hay equipos como el Sevilla, Valencia o Getafe, que estaban llamados a estar más arriba en la clasificación. Esta todo muy igualado y tenemos que pensar solo en la próxima jornada, porque este año parece que con 38-39 puntos no van a ser suficientes para salvarse.

¿El hecho de que en el Valladolid haya tantos exfranjiverdes les da más motivación para afrontar el encuentro?

En mi caso personal como en el resto de mis compañeros es un partido especial. Incluso hay alguno que es natural de Elche. Pero nuestro único objetivo, al igual que en el resto de los partidos, es sumar los tres puntos y, a partir del sábado, desearle toda la suerte al Elche y que acabe bien la temporada, tanto para ellos como para nosotros.

Una de sus grandes apuestas fue la contratación de Pacheta como entrenador y no le ha podido salir mejor…

Estoy muy contento con el trabajo tanto de Pacheta como del resto del cuerpo técnico. Después de un descenso siempre es difícil ascender a la temporada siguiente. Prueba de ello es que la campaña pasada sólo lo conseguimos nosotros. Este año también están haciendo un gran trabajo. Más allá de su calidad como profesional, hay que destacar la calidad humana de Pacheta. Como director deportivo me hace más fácil el día a día y eso siempre es de agradecer.

En la últimas temporadas ha tenido mucha relación con el Elche. El curso pasado cedieron a Kike Pérez y a Olaza y en el último mercado de invierno estuvieron negociando por Malsa…

Al final, el hecho de haber estado allí te permite mantener relaciones personales más estrechas y facilita que podamos tener acuerdos. La temporada pasada también vino al Valladolid Josema y en enero tuvimos un acuerdo cerrado entre los clubes para que fuera Malsa, pero, al final, el jugador decidió marcharse a otro equipo.

¿Cómo es trabajar con Ronaldo Nazario como dueño del club?

Imaginaté. Tengo 34 años y lo recuerdo de niño como uno de los jugadores más grandes de la historia del fútbol mundial. Suele venir a la mayoría de los partidos de casa, el trato es muy bueno y nos deja una gran libertad para trabajar. Sentimos su confianza en nuestra labor. Hablar de fútbol con él y con una persona tan agradecida es espectacular.

Sin embargo, en el Elche también hay un propietario como Christian Bragarnik que, a su vez, es representante de jugadores y es quien toma todas las decisiones…

Yo también lo vería como algo positivo. Es una persona de fútbol. Es otros clubes ha habido y hay presidentes y propietarios que no son del mundo del fútbol y para los directores deportivos es más difícil su trabajo. Christian (Bragarnik) ha estado en este mundo toda su vida, sabe mucho de fútbol y sus negocios y su vida han estado siempre relacionados con el fútbol. Tengo una gran relación con él y ese conocimiento del fútbol que tiene es positivo.

Por último, ¿Le gustaría algún día volver al Elche como director deportivo?

Como he dicho al principio, es un club al que le tengo un gran aprecio. Ahora estoy muy bien en el Real Valladolid y tengo contrato aquí. Si le preguntas a mi familia, seguro que te respondería que les gustaría, ya que tengo un niño de casi tres años y los abuelos está lejos en Orihuela.. Estoy muy contento aquí con el club en general y con el proyecto que hay. El futuro veremos lo que nos depara, pero el Elche es especial para mí siempre le deseo lo mejor.