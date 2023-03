Delante, el cuarto clasificado, la Real Sociedad, que en la ida ganó en Elche pero por la mínima. El rival cuenta con 45 puntos de 13 victorias y seis empates. Solo ha sido derrotado seis veces. Y la estadística histórica tampoco ayuda, lo empeora. El club franjiverde no puntúa en San Sebastián en Primera División desde el año 1977. Y nunca ha ganado en la máxima categoría, sí una vez en Segunda.

El duelo

Por partes. La jornada 26 de LaLiga Santander enfrentará al Elche contra la Real Sociedad en Anoeta. Será este domingo, a las 16.15 horas. En contra, muchos datos. En el Martínez Valero los de Imanol Alguacil ganaron por 0-1, con gol de Blais Méndez. Tuvieron la precisión (84% de buenos pases) y la posesión (56%). Dispararon entre los tres palos cinco veces, al igual que los del entonces técnico franjiverde, Francisco Rodríguez.

Ya no están Mojica ni Roger

El actual entrenador, Pablo Machín, no podrá, aunque quiera, repetir el once de aquel 27 de agosto. Mojica se marchó justo después. Y Roger en el mercado de invierno. Pol Lirola entró desde el inicio. Ahora no participa. Por lo demás, Edgar Badia estará en la meta. Bigas y Roco podrían jugar de centrales, aunque suelen estar Palacios, Magallán y Roco. En el centro del campo Mascarell y Gumbau repetirán muy probablemente. Podría hacerlo también Tete Morente tras su gol del sábado y tampoco estará en la otra banda Collado, pues sigue lesionado. Ezequiel Ponce también podría entrar de primeras y en aquella primera vuelta no estaba Boyé. Hoy tiene todas las papeletas para ser titular.

Resultados

En el histórico de resultados, las visitas del Elche al campo de fútbol de la Real Sociedad se han saldado mayoritariamente con derrotas. En Primera, 16. Y solo dos empates. En 18 enfrentamientos, con 8 goles a favor y 42 en contra. Nunca se ha ganado allí en la máxima categoría y la última vez que se puntuó fue en el año 1977, cuando la Real formaba con jugadores como Arconada, Zamora, Iriarte, Satrústegui o Idígoras, y el Elche tenía a Mesones como técnico y a futbolistas como Trobbiani, Palomares, Llompart, Sitjà, Cristo o Esteban.

En Segunda sí se ganó

En Segunda División sí hay un precedente victorioso de los tres existentes. Y un empate. El triunfo es reciente. De enero de 2010 y con un 0-1 gracias al gol de penalti de Jorge Molina, en un equipo que entrenaba Bordalás con hombres como Generelo, Willy Caballero, Llorca, Rubio, Juli, Trejo o Usero.

Compromiso europeo de la Real

A favor, poca cosa más, pero hay una circunstancia que puede influir directamente en el partido y el Elche tiene que intentar sacarle el máximo partido para romper el maleficio. Los de Alguacil se enfrentan este jueves (21 horas) al Roma en su estadio, en el encuentro de vuelta de los octavos de final de la Europa League. Y tienen que levantar un 2-0 de la ida. La Real podría pagar ante el conjunto franjiverde el cansancio por la eliminatoria.

El peor resultado del Elche como visitante de la Real fue un 5-0 de la temporada 1967-1968. Según recuerda la agencia Efe, la mala racha ilicitana en San Sebastián, donde el conjunto ilicitano ha enlazado siete derrotas consecutivas, estuvo a punto de quebrarse el pasado curso, pero un error de Enzo Roco, a 10 minutos del final, permitió a Oyarzabal marcar y decidir un partido que el Elche tenía controlado (1-0). En este partido, correspondiente a la séptima jornada, Fran Escribá, entrenador del Elche, alineó a Casilla; Palacios, Roco, Diego González, Mojica; Piatti (Morente, min. 76), Mascarell, Raúl Guti (Gumbau, min. 66), Fidel (Pastore, min. 86); Lucas Pérez (Carrillo, min. 66) y Benedetto (Pere Milla, min. 76).