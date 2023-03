El jugador del Elche CF Lautaro Blanco ha disfrutado de una experiencia bonita e inolvidable en su primera convocatoria con la selección argentina absoluta, pero no ha podido cumplir su sueño de debutar con la Albiceleste.

El lateral izquierdo del conjunto ilicitano, al igual que sucedió el pasado jueves, frente a Panamá, ha sido uno de los descartados por Scaloni, en el encuentro que Argentina ha disputado en la madrugada de este miércoles, frente a Curazao. El seleccionador de la actual campeona del mundo había convocado hasta 36 futbolistas para la concentración de estos dos encuentros, que eran los primeros después del título mundial logrado el pasado mes de diciembre en Qatar. En el choque ante el pequeño país de la isla caribeña, 26 jugadores se vistieron de corto y, entre ellos, no estaba Lautaro Blanco.

La tercera estrella de campeona pesa mucho y Scaloni dejó para otra ocasión la posibilidad de darle minutos a los futbolistas jóvenes, como el lateral izquierdo del Elche, que ha querido ver de cerca. El seleccionador argentino formó de salida con un once que se asemejaba bastante a los que triunfaron en Qatar. Emiliano Martínez, Montiel, Pezzella, Otamendi, Marcos Acuña, Enzo Fernández, Mac Allister, Giovani Lo Celso, Nico González, Messi y Lautaro Martínez fue el equipo titular de Argentina. El seleccionador de la Albiceleste realizó tres ruedas de cambios. En el minuto 49, Juan Foyth, Ezequiel Palacios y Rodrigo De Paul salieron por Otamendi, Mac Allister y Enzo Fernández, respectivamente. Luego, en el 66, aparecieron Di María y Dybala por Giovani Lo Celso y Lautaro Martínez. Y en el 79, Scaloni le dio la oportunidad al portero suplente Franco Armani, que ocupó el puesto de Emiliano Martínez.

Argentina dio una exhibición y se dio un festín ante un débil rival, en el estadio Madre de las Ciudades de Santiago del Estero, ante 42.000 enfervorizados aficionados. Messi, una vez más, fue el protagonista. El capitán de la selección argentina anotó tres goles (m. 19, 32 y 36) y superó el centenar de dianas vistiendo la camiseta albiceleste. Nico González (m.22), Enzo Fernández (m.34), Di María (m.77) y Montiel (m.86) completaron la goleada.

Tras esta concentración y estos partidos amistosos, Lautaro Blanco tiene previsto regresar a última hora de este miércoles a tierras ilicitanas para ponerse a disposición de su nuevo entrenador, Sebastián Beccacece, y estar disponible para el encuentro del sábado (21 horas), frente al FC Barcelona. El lateral izquierdo del Elche no ha podido estar en los primeros entrenamientos del nuevo técnico franjiverde y llegará con el lógico cansancio del viaje y el jet lag. Solo podrá ejercitarse jueves y viernes, por lo que va a tener complicado ser titular frente a los azulgranas.

No obstante, es uno futbolista que conoce perfectamente Beccacece y, si se recupera bien, no es descartable que pueda tener minutos el sábado. De momento, a pesar de no poder debutar con la selección absoluta, podrá contarle a sus compañeros su gran experiencia junto a Messi y los actuales campeones del mundo.