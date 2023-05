Quizás no sean el mejor escaparate para mostrar sentimiento, pero en la sociedad actual, las redes de internet se han convertido en un foro público de obligada expresión y seguimiento. El duelo por el descenso ha sido tema central estos días y la práctica totalidad de los jugadores del Elche CF han expresado su pesar en sus plataformas preferidas, principalmente Twitter e Instagram, aunque algunos también lo han hecho en Facebook.

Los capitanes del Elche CF han sido los más extensos en sus mensajes. El primero de ellos, Gonzalo Verdú, expresaba que el actual es un “momento duro, el peor desde que llegué hace ya 6 años. Pero si algo he podido aprender de este club es que lucharemos por volver y volveremos”. El defensor cartagenero, que acaba contrato y no está contando para Beccacece, pedía “perdón a toda una ciudad y una afición ejemplar. Seguiremos peleando “A lo Elche” sin ninguna duda. Sea donde sea, ¡Mucho Elche, siempre!”, finalizaba su mensaje con un corazón verde y con palabras que dejan entrever que no seguirá.

"Afición ejemplar"

Fidel Chaves utilizaba una imagen suya derrumbado sobre el campo y exponía una reflexión más meditada: “Pasadas unas horas me gustaría compartir con vosotros mi sentimiento a través de estas líneas. En los momentos difíciles es positivo echar la vista atrás. Valorar lo que se ha conseguido, recordar los momentos felices y disfrutar del camino que se ha recorrido”. El centrocampista onubense continuaba asegurando que “me siento muy privilegiado por gozar del cariño y respeto de esta afición ejemplar. Nos ha tocado vivir la cara amarga del fútbol, malos momentos que nos afectan a todos. Pero no es el momento de venirse abajo, no está en el ADN Franjiverde”.

Fidel, que tiene contrato para la próxima temporada y cuenta para el cuerpo técnico, hablaba “como capitán” y desde su cargo “quiero mandar un mensaje de UNIDAD, de seguir peleando juntos como hemos hecho siempre, de corregir errores y de mirar hacia el importante reto que vamos a tener. Caerse está permitido, levantarse es obligatorio. Lo vamos a hacer, como tantas otras veces. Lo llevamos en la franja: ¡Mucho Elche”.

"Volveremos"

El portero Edgar Badia, que tiene contrato pero también buen cartel en Primera, reconocía que “este año no hemos estado a la altura de la afición y la entidad. Pero si estoy seguro de una cosa es que pelear a lo Elche es algo único y VOLVEREMOS donde merecemos estar”.

Tete Morente ha sido uno de los mejores en este tramo final de temporada, demostrando con goles que su mal arranque fue circunstancial. Ahora, escribía en su muro que “quiero pedir perdón por no estar a la altura de nuestra increíble afición. Ha sido el año más duro de mi carrera, pero ver a nuestra afición apoyar al equipo toda la temporada, con la ilusión y el cariño recibido, es algo que nunca podré devolver”. Tete tiene contrato y hace poco exponía su deseo de seguir. Él sabe que “hemos caído y nos vamos a levantar todos juntos. Toca acabar la temporada de la mejor manera posible… nuestro Elche y nuestra ciudad volverá a estar donde se merece”, para terminar dando las “gracias de corazón por sentiros siempre tan cerca”.

La cantera

Josan Ferrández acaba contrato. En redes sociales es el más alabado por la afición. Lo quieren en el Elche del futuro y lo repiten hasta la saciedad. El futbolista crevillentino protagonizó la imagen del dolor franjiverde en Almería. Después, escribió en sus redes: “Querida afición del Elche: siento mucho que tengáis que pasar por esta situación en un año tan especial como éste. Nunca hubiera querido vivir un descenso, pero este año nos ha tocado conocer la cara amarga del fútbol. La temporada se torció desde muy pronto y, a pesar de que siempre hemos intentado levantarnos, muchas veces no hemos estado a la altura de las circunstancias. Desde aquí, como uno de los captitanes, quiero pedir disculpas a cada uno de nuestros aficionados y decirles que intentaremos acabar la temporada honrando este escudo de la mejor manera posible. Estoy seguro de que el Elche CF volverá pronto a Primera División. Siempre Elche”.

Otro de los futbolistas que ha compartido reflexiones ha sido Enzo Roco, que “como siempre he hecho en mi vida”, señalaba, “es momento de dar la cara y hacerse responsable de lo sucedido durante toda la temporada. Sinceramente les pido disculpas por no mantener a este club donde se merece, en Primera División. Ayer tocó caer… pero sé que pronto nos levantaremos acompañados de esa fuerza, nobleza y unión que tanto hemos sentido a pesar de este difícil momento. Estoy seguro de que volveremos a estar donde merecemos”. El chileno, que termina contrato, daba las “gracias de corazón por apoyarnos, arroparnos y darnos fuerzas para seguir luchando por ustedes y por este escudo. Son un ejemplo de afición. Mucho Elche, por siempre”.

"Perdón"

Carlos Clerc también asumía que “no hemos estado a la altura y os pedimos perdón, sobre todo a todos vosotros, afición, que partido tras partido habéis llenado el Martínez Valero y os negabais a dejarnos caer solos”. Por ello, “si algo me ha enseñado este año es que, gracias a vosotros también estamos un poco más cerca de volver. Estoy seguro de que lo haremos”.

El futuro de Lucas Boyé

Esta misma tarde, Lucas Boyé enviaba su mensaje en Twitter. Era uno de los más esperados por si en él hay pistas de futuro, ya que el delantero es uno de los más deseados del grupo. El argentino pedía perdón y "de corazón, decirles que nos duele con la misma intensidad que a ustedes". Además, sin tapujos, "asumiendo claramente ser los primeros responsables" y agredeciendo "el apoyo constante que nos dieron cada partido, sabiendo lo difícil que es en estas circunstancias donde la paciencia no abunda y la frustración es muy grande". Sobre el porvenir: "Esto no será más que otra página en la historia de este club, donde se saldrá adelante como tantas otras veces y volveremos a estar donde debemos estar. Un fuerte abrazo y un sincero agradecimiento por la incondicionalidad a lo largo de la temporada. Siempre, mucho Elche".

Hace pocos minutos era Raúl Guti quien comparecía en las redes sociales para decir que ha sido "un año muy complicado y un sentimiento de responsabilidad por lo ocurrido. Solo queda disculparnos por no haber podido estar a la altura de una afición que es de Primera. Este club y esta ciudad volverá, no tengo ninguna duda".

Compañeros, rivales y exfranjiverdes

Numerosos compañeros de LaLiga y de otras competiciones internacionales daban a los jugadores su apoyo en el hilo de estos sentidos mensajes. También exfranjiverdes como los hermanos Ñíguez, Lombán o Guido Carrillo. Algunos incluso utilizaban sus propias redes para mandar el mensaje. Entre ellos, por ejemplo, el ahora rojillo Juan Cruz: “Mucho ánimo a toda la familia del Elche. Pronto estaréis de vuelta en el lugar que os corresponde”, apuntaba.

Nuke Mfulu, ahora en Las Palmas, enviaba “¡Fuerza!” con una foto suya como franjiverde. También lo hacía San Román desde la Ponferradina (“Todo el apoyo y cariño para el Elche y su afición después de un año tan complicado. ¡Elche se levantará una vez más y volverá pronto al lugar que se merece!”) o el portero José Juan Figueiras, que mandaba “mucho ánimo para la familia franjiverde. Pronto, la franja estará donde le corresponde. Mucho Elche”.

La Leyenda

Hacía lo propio la Leyenda franjiverde Nino, que con una foto suya tocándose el escudo y el corazón, enviaba “mucho ánimo a todos y todas, franjiverdes. Volveremos donde os merecéis”. Curiosamente su publicación era la más seguida por los internautas. Entre ellos, Iván Sánchez.

Los mensajes de ánimo y apoyo han sido una constante en aficionados y también en clubes de Primera y Segunda. Por citar algunos, Valencia CF, Mirandés, Alavés, Getafe, Osasuna, Real Sociedad, Villarreal o Celta. Y la propia Liga decía: “Mucho ánimo, estamos seguros de que estaréis de vuelta pronto”.

Desde la Segunda División, LaLiga Smartbank, la misiva era mucho más extensa: “Día muy triste para el Elche CF. Le deseamos mucha suerte y que ojalá pronto puedan volver a la primera división del fútbol español”.