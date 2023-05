La afición del Elche, madura y realista, ha vivido una temporada aciaga en la que solo ha visto dos triunfos en casa y en la que las opciones por mantener la categoría han sido nulas.

Este periódico ha preguntado dos cosas muy concretas a los representantes de las peñas franjiverdes. Por un lado, se les ha pedido que realicen un breve análisis de la campaña. En segundo término, se les consulta sobre qué esperan para la próxima. Las respuestas abren el debate. Son coincidentes y contundentes, pero, sobre todo, han sido elaboradas con el corazón franjiverde en la mano.

Calificativos

Así, los peñistas tildan la temporada de “desastre”, “vergüenza”, “muy difícil”, “de las peores”, “muy decepcionante” y lanzan un mensaje al Elche: “El club ya debe haber empezado a preparar el próximo año y el objetivo debe ser claramente recuperar la categoría perdida, puesto que la paciencia de la afición ya ha sido colmada”. Ha sido una verdadera pena que se haya dejado pasar la oportunidad de afianzarse en Primera y todos lo veían venir, algunos dicen que incluso en pretemporada.

Las opiniones

El presidente de la Peña Franja Verde, Tomás Domenes se mostraba “avergonzado” con la campaña realizada por el Elche. A su juicio, “desde pretemporada se veía que el equipo no funcionaba y el arranque así lo demostró. En el parón pensábamos que le darían una vuelta importante, pero no se tomaron medidas”, lo cual le parece “incomprensible”. Después, “fuimos confiando en un milagro, pero nada”. Así las cosas, Domenes considera que “se debería buscar un nuevo director deportivo y un entrenador para hacer un equipo de garantías que asegure recuperar la categoría, pero si siguen jugando a ser “maestros de todo no seremos oficiales de nada” puede que esto no acabe aquí”.

Por su parte, el presidente de la Penya Altabix, Carlos San José, asegura que ha sido “una temporada aciaga en todos los sentidos, en la que una mala planificación, una incorrecta reacción a tiempo y una apuesta equivocada en los banquillos, unida a una política institucional deficiente y a una efeméride del Centenario poco abierta a la participación de la afición, ha concluido en una decepcionante campaña que ha dado con los huesos del Elche en Segunda”. Para el futuro, “espero que se aprenda de los errores, se planifique con sensatez y se configure un equipo humano representativo de toda la afición que pueda terminar de organizar el Centenario del club”.

Para Paco Pérez, presidente de la Peña Franjiverde Vega Baja, la participación del equipo este año ha sido “Desastrosa. Descender en una competición deportiva es una posibilidad que teníamos antes de empezar pero no de esta manera en la que no hemos competido ni tenido opciones a lo largo de la temporada. Siendo el año del Centenario ,con la ilusión de la afición batiendo el récord de abonados, ha sido un desastre absoluto”. Su esperanza: “Que desde ya se empiece a planificar la temporada en Segunda, se aproveche la ayuda económica que se da por descenso y luchemos para volver a Primera lo antes posible. A nivel institucional, que el descenso no afecte al gran trabajo que se está desarrollando a nivel de cantera, donde somos el mayor referente a nivel provincial con diferencia y se empiece a construir la ansiada ciudad deportiva del club”.

Desde octubre se asumió el descenso

El presidente de la Peña Centenario, Juan Diego Molina, entiende que “ha sido un año muy difícil, de las peores temporadas que se recuerdan en las últimas décadas, casi asumiendo desde octubre que estábamos descendidos. Aún así, la afición siempre ha respondido y ha estado de lado del equipo. Ha sido un Centenario disfrutado en Primera, pero donde no se ha estado a la altura en cuanto a planificación y proyecto. Por ello, hemos perdido la oportunidad de asentar al equipo en la máxima categoría. Los fichajes de última hora no han funcionado, las cesiones menos todavía, ya que ha habido una falta de implicación terrible. Por ejemplo, en el campo ves correr y luchar a Pere Milla o Josan y luego ves a alguno de los nuevos y es como el día y la noche. Necesitamos jugadores implicados que cada partido se dejen la vida”.

Molina espera “que desde este mismo mayo se comience la planificación en Segunda, para volver cuanto antes a Primera División. Se debería fichar a jugadores experimentados en la categoría y que tengan ilusión y ganas de subir a Primera, un claro ejemplo de como hizo las cosas bien fue el Éibar de la pasada temporada, que realizó movimientos muy rápidos firmando a los mejores jugadores de Segunda. Sería importante aprovechar la ayuda por el descenso e invertir ese dinero para intentar en un año recuperar la categoría, eso sí, con jugadores que conozcan el fútbol español, las probaturas ya hemos visto que no suelen salir bien. Desde la Peña Centenario seguiremos al lado de nuestro Elche esté en la categoría que esté. ¡Mucho Elche!”.

Mario Payá, secretario de la Federación de Peñas, hace su propia reflexión, aunque es muy coincidente con el resto: “La temporada ha sido un desastre y un sinsentido desde la jornada 1. A priori se suponía que teníamos mejor equipo que la campaña anterior, pero el equipo desde la pretemporada se veía que no tenía físico, que tácticamente no jugaban a nada y a todo esto le sumas un mal ambiente en el club y decisiones inexplicables... Una pena que el año del Centenario, el club y el equipo no hayan estado a la altura, todo lo contrario que la afición, ya que han habido más de 24.000 abonados y en cada partido la afición ha respondido sin parar de animar”.

Entre sus anhelos: “Para la próxima temporada, espero que se confeccione un equipo acorde con la categoría con el único objetivo de ascender sí o sí. El máximo accionista debe cambiar radicalmente su forma de gestionar el club y empezar a rodearse de profesionales que le puedan aconsejar, asesorar y ayudar en todas las facetas de la gestión del club, tanto deportivamente como administrativamente”.

Afición de Primera

José Manuel Godoy, de la Peña Nino Leyenda, expresa su sentir: “Somos la mejor afición del mundo, está comprobado con lo de este año” y centra las quejas en el máximo accionista: “Bragarnik no ha estado ni al 30%. Hasta ahora solo tiene un nombre…, y es Pacheta. Ni en sus mejores sueños se hubiera creído estar en Primera y ahora a ver qué es capaz de hacer sin la flor que tuvo con este entrenador, pues desde entonces solo se ha encargado de destrozarlo todo. Solo le importa el dinero y lo demuestra trayendo a sus representados para ver si alguno le sale bien y recoge más dinero”.

Para el presidente de la Peña Franjiverde Petrer, Valero Payá, “el resumen de la temporada, sin lugar a dudas, es muy malo, porque esperaba más del equipo, de la dirección y de los cuerpos técnicos que hemos tenido. Tras una temporada atípica creo que perdimos la categoría en el mes de enero (pese a tan mal inicio) tras la reanudación de la misma por el mundial con unos partidos malísimos en dicho mes. Para la próxima temporada espero un poco más de compromiso por todas las partes y por lo menos luchar hasta el final para poder optar a estar en puestos “importantes” para optar a dar una alegría a una afición que no se merece el año que hemos pasado”.

"Duele más por el Centenario"

María Cecilia Ballester, presidenta de la Peña Els Gafarrons Ilicitans entiende que “ha sido una temporada muy decepcionante y encima duele más por el Centenario. La próxima campaña esperamos que nos devuelvan la ilusión y a la Primera División”.

Desde la Penya Rabuts Novelda, su secretario, Raúl Rodríguez, “desde la pretemporada se veía venir que íbamos a pasarlo mal. Yo esperaba luchar hasta las últimas jornadas, no estar descendidos prácticamente desde mitad de temporada. Todo ello debido a una mala planificación deportiva y sin esfuerzo económico propio de cualquier club en su centenario. Para el año que viene hay que empezar a trabajar ya. Intentar formar un bloque que compita y haga disfrutar a la afición. Por supuesto, siempre buscar volver a Primera División lo antes posible. Aunque va a estar complicado, dado el nivel de los equipos de Segunda”.

Concluye el presidente de la Federación de Peñas, David Aranda, que entiende que “la campaña se divide en luces y sombrAs. Las luces vienen de la mano de la respuesta de la afición, la madurez de su comportamiento y cómo se ha volcado con el equipo, con el club, con la institución, con lo que significa. Con el Centenario, que no es cosa de categorías, sino con un sentimiento que la gente tiene muy arraigado en Elche”. Aranda expone que “Elche tiene muchos patrimonios, unos reconocidos por la Unesco y otros no, como la Dama de Elche y el Elche CF, que está muy arraigado en el ADN de los ilicitanos y de toda una comarca y me atrevo a decir que en toda una provincia. Prácticamente en todas las localidades de la provincia el Elche tiene un abonado y no solo en Primera”. Por contra, “lo negativo ha sido cómo se ha dejado pasar una oportunidad única, por dejadez y falta de agilidad, marcando un ritmo muy lento y dejando las cosas para mañana y al final las cosas te comen. Vivimos en una sociedad que necesita todo para ayer y este Elche lo está gestionando todo para mañana. Vamos en contra de lo que marca el estilo y el nivel de vida de la sociedad”.

Alto nivel de exigencia

Para la próxima temporada “esperamos que todo esto cambie, que todos los errores se corrijan, la dejadez, la desidia e incluso por momentos la falta de profesionalidad y de saber lo que se tiene entre manos. No puedes dejar las cosas para mañana y esperar que salgan. Pedimos profesionalidad a nivel institucional y deportivo, que realmente se implique la dirección del club y la propiedad en este Elche CF a los tiempos que marca un club tan importante. Espero y deseo que desde hace un mes estén ya hablando con representantes y jugadores para confeccionar una plantilla en la que el único objetivo tiene que ser el ascenso y con la que la afición no va a tener la misma calma que ha tenido este año. El próximo curso el nivel de exigencia va a ser muy alto por parte de la afición y así se lo tenemos que transmitir al club y este a los propios jugadores, pero el primero que tiene que tener esa ambición tiene que ser el propio club”.