"El Getafe se juega algo importante, pero nosotros también. Nuestra próxima temporada ya empezó, trabajamos pensando en lo que va a venir y estamos sentando las bases de nuestro futuro”, sentenciaba en rueda de Prensa el entrenador del Elche, Sebastián Beccacece, en la previa del Getafe CF - Elche CF de este sábado.

El técnico sigue pensando que “nosotros debemos pensar en cada partido como si fuese el único. Hoy lo que nos motiva es competir y preparar lo que va a ser la próxima temporada, así como disfrutar al máximo estos partidos en Primera”.

El rival

Beccacece ha estudiado al Getafe: “Sabemos que nos vamos a enfrentar a un rival que nos va a demandar y exigir máxima concentración. Tiene jugadores de mucha jerarquía, un equipo muy agresivo y combativo. Y jugaremos ante un público que ha agotado las entradas. Un escenario que nos va a poner a prueba”. Por todo ello, el técnico considera que “tenemos que ser capaces de demostrar lo que hicimos en Vigo, en Pamplona, la primera parte de Almería, el pasado domingo ante el Atlético”.

El objetivo, ahora mismo, es “ir fortaleciendo el equipo a través de la competitividad. Sobre todo después de un partido tan importante y contundente como hicimos ante el Atlético. Ese es el camino de lo que estamos construyendo”, apunta el míster.

Nueva dirección deportiva

Preguntado por la nueva dirección deportiva del club, Beccacece asegura que “es un cambio positivo, porque se trata de armar estructura, delimitar responsabilidades, reforzar la captación de jugadores, conocer mejor el perfil de futbolistas, su entorno y familias…, para determinar si es bueno congeniarlo con la idea de la institución. Hay una infinidad de variables que pueden afectar al rendimiento de un jugador que todo lo que sea analizarlos es positivo”.

También considera esencial, “trabajar en equipo. Cada uno en su espacio. El entrenador tiene que armar el equipo y hacer que funcione. Y la directiva tiene que encargarse de armar organigramas, responsabilidades, delimitar…”. Para el preparador argentino, era necesario “poner en marcha” esta estructura “y "trabajar desde la humildad”.

¿Cómo afronta el partido ante un rival que se juega tanto?

“Nosotros vamos a jugar pensando en nosotros y contemplando cada rival para ver cómo podemos ser competitivos y neutralizar sus puntos fuertes. Después, jugar con determinadas situaciones es relativo porque el juego es muy cambiante. Estamos preparados para un escenario adverso”. Sobre su once inicial, Beccacece señala que “la idea, inicialmente, es darle continuidad a lo que venimos invirtiendo tiempo, para así poder ir viendo avances. El otro día fue muy importante el ingreso de los futbolistas que entraron, que no solo sostuvieron el nivel sino que lo elevaron también. Vamos creciendo como grupo”.

Bajas

Sobre los lesionados, el entrenador reconoce que Omar Mascarell y José Ángel Carmona, aunque “ya vienen avanzando con su recuperación”, no podrán estar ante el Getafe. “Del resto de jugadores tenemos dudas con dos por molestias musculares tras el partido ante el Atlético”, un choque en el que “todos se entregaron y el desgaste, más aún a estas alturas de la temporada, pasa factura. Todo esto muestra que somos un equipo que no regala nada y corre más que todos. Las molestias en esta etapa de la temporada son normales”. Aún así, su intención es “contar con la mayoría de los que estuvieron el otro día. Los jugadores entrenan para ello”.

Preguntado por el “efecto motivador” que puede producir enfrentarse a Bordalás, por su vinculación con el franjiverdismo, Beccacece reconocía no saber nada del asunto, pero “sí conozco la motivación que tienen estos jugadores de superarse y de salir de ese espacio de angustia en el que han estado tanto tiempo”. Y añade: “Del rival nos motiva el juego. Comprobar si lo que entrenamos podemos llevarlo al partido. Cómo sacar el balón, cómo progresar o jugar el segundo balón, dónde está el hombre libre, en qué momento vamos a presionar… Eso es lo que nos motiva. El vínculo es lo que nos motiva. Cómo se van relacionando entre sí y cómo se unen para competir con el rival de turno. Eso es lo que nos motiva”.

La clave

Cuestionado por ¿cuál será la clave del partido?, el técnico asume que “no sé la clave”, pero sí está atento a que “ellos, en su campo, han salido siempre con 15 minutos de asedio al rival, con presión, balones frontales y segundos balones, con gente muy fuerte arriba, con jugadores en el centro del campo con buen pie y mucha experiencia”.

Según su criterio, el Elche, durante “los primeros tiempos, viene imponiendo condiciones a sus rivales. Vamos a ver si podemos hacerlo ante el Getafe para saber quién asume esa responsabilidad y toma las riendas. Puede ser esta la clave del inicio. El arranque es fundamental, entrar con una concentración máxima y extrema. Porque uno pestañea y le marcan. Debemos aprender de los errores que hemos tenido”.

Avances

Beccacece está satisfecho con los suyos porque “venimos demostrando un avance. En la derrota es difícil ser creíble, pero dentro sabemos cómo convivimos y nos esforzamos, pero después el fútbol son resultados. Estamos viendo que esto que estamos creando va creciendo. Con una base de valores que nos identifique como equipo. Venimos en esa línea de definir nuestra identidad”.

¿Ha sido distinta la semana tras la victoria ante el Atlético?

“Lo único que ha variado es el estímulo de lo anímico por haber ganado, pero lo demás ha sido igual. Nos dolió mucho el partido ante Almería, porque tuvimos 5 remates en 25 minutos y podíamos haber ganado. Después nos fuimos al descanso perdiendo. En el fútbol, con la paridad que hay, no se puede regalar nada. Para nosotros, dejar la portería a cero es muy valioso, así como seguir buscando el arco contrario”.

El hecho de “que podamos competir ante un top como el Atlético refuerza el ánimo y la confianza, pero el compromiso, la entrega y la predisposición no ha cambiado, ha sido la misma”.

¿Está contento con Josan? ¿Quiere que continúe la próxima temporada?

“Estamos muy contentos con todo el plantel, pero las decisiones los tomaremos cuando finalice la temporada. Con algunos se ha ido avanzando pero con otros hemos dicho que esperaremos al final. Estamos muy contentos con todos los futbolistas. Incluso con los que no están jugando por cómo entrenan”. El míster se basa en la “honestidad, claridad, transparencia, para que haya credibilidad y a partir de ahí en el momento que corresponda tomaremos la decisión”.

¿Utilizará la cantera en Segunda?

“Mi historial refleja que siempre he tenido muchos jóvenes, pero tienen que estar y aparecer. Siempre estaremos cerca e informados con esto. Un ejemplo es John. Por nuestra parte siempre habrá un ojo en nuestra cantera. Pero prometerte si van a estar no puedo. Siempre le he dado oportunidades a los jóvenes. Sí queremos contar con tres o cuatro para verlos mejor en pretemporada”.

¿Qué influencia tuvo el apoyo de la afición ante el Atlético tras la fiesta de las peñas?

“La máxima, porque a mí me hace feliz ver que otros son felices. Solo disfruto de eso y me genera alegría. El fútbol es eso, la conexión entre los futbolistas y la gente. Una conexión mágica que hace que pueda fluir. Nos hace felices ver que la gente se pueda irse feliz a casa. Nosotros lo disfrutamos y valoramos, porque cuesta mucho”.

Pape Cheikh

“Es un placer tenerlo en el grupo porque a veces los que no entran son tan importantes como los que sí, por una acción, un comentario… Son 26. A nosotros nos duele no poner a algunos, pero la decisión tiene que ser nuestra. Tener esta clase de jugadores es valiosísimo porque no bajan la guardia nunca. Pape siempre está con una sonrisa, con un gran estado anímico y una gran exigencia en el entrenamiento. Es el único que no sumó minutos desde que llegué. Uno podría resignarse y otro, como él, puede batallar y demostrar que quiere estar. Estoy contento con tener esta clase de jugadores”.