El Elche ya tiene, al menos, dos ofertas sobre la mesa por Lucas Boyé, según ha podido conocer este periódico de fuentes directas de las negociaciones. Getafe y Rayo Vallecano -en el que ya ha desembarcado Francisco, el exentrenador franjiverde- pugnan estos días por el delantero argentino, que tiene muchas novias en Primera División.

El descenso del Elche ha supuesto una considerable rebaja de su cláusula de rescisión, pero ésta sigue siendo elevada, sobre todo para equipos de mitad para abajo en la tabla de la máxima categoría. Antes del descenso del equipo, Boyé costaba 25 millones al que lo quisiera, aunque Bragarnik estuvo dispuesto a dejarlo marchar por 15. De hecho, existió una negociación con el Sevilla el año pasado y el club hispalense ofreció 12 millones de euros más variables, pero el dueño del Elche no aceptó. Pedía 15 y eran 15.

Ahora, la cláusula de Boyé es de 15 millones y, según ha podido conocer este periódico de fuentes de la negociación, la cantidad que podría aceptar el club estaría en torno a los 10 millones. Las ofertas de Getafe y Rayo están muy por debajo todavía, en la mitad. Por ello, parece evidente que el culebrón se va a alargar en pretemporada. Hay numerosas circunstancias que envuelven el caso.

Circunstancias

Por un lado, el delantero ya dijo que sigue siendo jugador del Elche, pero en sus palabras se podía adivinar cierta resignación.

Por otro lado, el propio club ha mostrado en diversas ocasiones, a través de sus portavoces, que Boyé es propiedad del Elche -y lo es durante las dos próximas temporadas-, por lo que hará un esfuerzo para retenerlo.

Un pero

El máximo accionista de la entidad ilicitana lo tiene muy claro. Como lo tuvo el pasado verano e incluso en el mercado de invierno. Boyé no se vende si el interesado en él no se acerca a la cláusula. Pero hay un pero. Hasta mayo el Elche estaba en Primera División. Ahora, en Segunda, Bragarnik sabe que no solo se ha rebajado la cláusula del delantero sino que, además, su capacidad de retenerlo ha disminuido notablemente.

Como es lógico, Lucas Boyé quiere seguir aspirando a jugar con su selección -con la que debutó siendo franjiverde- y para ello debe estar en la élite del fútbol mundial.

Final de temporada en forma

Y existe otra circunstancia importante. Boyé sufrió una lesión muscular el pasado verano que fue arrastrando durante buena parte del campeonato, pero acabó olvidando las molestias que le suponía y realizando el mejor final de temporada desde que llegó a Elche. Gracias a este último empujón, el ariete argentino se convertía en el pichichi del equipo con siete goles, por los seis de Pere Milla y los cuatro de Tete Morente.

Propuestas firmes

Lucas Boyé está en el escaparate. Ahora mismo, el equipo que más ha apostado por él este verano es el Getafe. El Rayo también sería una buena opción para él. Máxime tras la llegada de Francisco al banquillo.

El entrenador almeriense conoce perfectamente a Boyé y su profesionalidad. Lo quiere para su equipo. Con Francisco en el Elche, el atacante realizó la mejor temporada de su carrera hace dos campañas cuando estuvo a un nivel excelente, siendo clave en la permanencia del Elche. La oferta del Sevilla fue firme, pero incluso se habló del interés de clubes como el Atlético de Madrid y el FC Barcelona.

Sacar partido

En estos días, las negociaciones siguen y si no se concreta pronto su marcha, el Elche continuará recibiendo ofertas hasta el cierre del mercado. Con dos años de contrato por delante, el club quiere sacar la máxima tajada posible y Bragarnik no está dispuesto a venderlo por menos de una cantidad que rondaría los 10 millones de euros. El que más se acerque podría hacerse con sus servicios. Lo que sí parece evidente es que la continuidad de Boyé en el Elche está ahora mismo más comprometida que nunca.