Óscar Plano buscará en el Elche CF su tercer ascenso tras haber conseguido dos con el Valladolid. Se encontraba sin equipo tras finalizar su contrato con el club pucelano y llega al Martínez Valero cargado de ilusión y dispuesto a aportar su experiencia en el terreno de juego. Ha firmado por una temporada, con otra prorrogable en caso de subir a Primera División.

¿Cómo ha sido su fichaje por el Elche?

En Valladolid terminé un ciclo y creo en el objetivo claro que tiene el Elche de volver a Primera División. Me gusta y me motiva. En los últimos años he estado luchando por subir a Primera con el Valladolid y quiero lograr otro ascenso. Estoy muy contento de pertenecer a un gran club como el Elche, mi familia está feliz y ahora estoy intentando coger buen ritmo para ayudar al equipo cuanto antes

¿En qué posición del campo se encuentra más cómodo?

Mi posición preferida es la de por detrás del punta. He jugado en la banda derecha y en la izquierda, incluso de carrilero. Depende de lo que quiera el míster. Vengo con la máxima ilusión de ayudar

Después de varios intentos, por fin ha llegado al club ilicitano…

Sí. Hace dos años estuvimos hablando y no se pudo dar. Estoy muy contento y con muchas ganas. He pasado un verano difícil porque no he podido entrenar con un equipo y con compañeros, que es lo que quiere y le gusta a todo futbolistas. Pero ahora ya estoy aquí con mucha ilusión y con ganas de ayudar.

Ha logrado dos ascensos con el Valladolid. ¿Espera conseguir el tercero?

Si el Elche no fuera un candidato a ascender a Primera no hubiera venido. Se ha mantenido el bloque del año pasado y hay compañeros con mucha calidad. Se dan todas las condiciones para estar arriba en la clasificación.

¿Ha sido difícil estar solo entrenando esperando a un equipo?

Es complicado entrenar solo. Es una situación que nunca había vivido. No es lo mismo que estar en la dinámica de un grupo con los compañeros. Me ha ayudado mucho mi familia, mis hijos y mi familia. Cuando surgió el interés del Elche no lo pensé y estoy ya deseando ponerme la camiseta con la franja verde.

¿Se puede asemejar este Elche al Valladolid?

Sí, porque se ha mantenido el bloque de Primera División después del descenso. Eso es importante, porque los jugadores se conocen y han más implicación para devolver al equipo donde se merece. Eso es muy importante y por eso somos aspirantes al ascenso. Además, el equipo se ha reforzado muy bien

Desde su experiencias, ¿cuáles son las claves para lograr el objetivo?

Nos tenemos que acostumbrar a ganar y a hacerlo cuanto antes, porque cuanto antes estemos arriba, luego es difícil bajarte de ahí. Tenemos gente con calidad y somos un claro candidato al ascenso. El primordial el apoyo de la afición y que el estadio se llene. Ya lo he podido comprobar que tenemos el apoyo de nuestros seguidores. Tenemos que intentar ser los más regulares posibles. Vamos a tener algún bache y no va a ser fácil. Pero tenemos que centrarnos partido a partido y acostumbrarnos a ganar, tanto en casa como fuera.

¿Qué puede aportar?

Vengo con la máxima ilusión y con ganas de aportar mi experiencia, tanto al equipo como a la hora de ayudar a los chavales que suban del filial. Quiero volver a jugar en Primera División y ojalá lo pueda hacer con el Elche.