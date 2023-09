El entrenador del Elche CF, Sebastián Beccacece, aseguraba hoy en rueda de Prensa estar “tranquilo”, porque “somos el equipo que más remata a portería en la categoría. Los goles y los resultados llegarán. Esta es una competición de 42 partidos, no siento urgencia”.

El técnico argentino no considera el del domingo (21 horas, en el estadio del Real Valladolid) un partido de necesidad. “Todos los partidos son importantes y siempre son un motivo de ilusión porque nos dan la posibilidad de plasmar todo lo que vamos haciendo durante la semana y el torneo”.

Beccacece cree que “a través del protagonismo con la pelota hemos podido contagiar a nuestra gente y eso nos da el camino por el que transitar. Tenemos esa ilusión”.

A su vez, el preparador piensa que “debemos tener perspectiva. Si no, parece que en cada partido empieza o termina algo. Y esto es una continuidad. Una competición de 42 jornadas. Debemos darle continuidad a lo que está bien. El equipo está siendo protagonista. Somos el equipo de Segunda que más disparos ha tenido al arco y a portería en todo el torneo”. Por ello, “no estoy preocupado ni alarmado. Lo estaría si el equipo no generara ocasiones”. Después, el resultado “es algo circunstancial”. Ponernos en un partido límite o de angustia no es adecuado ahora mismo”.

Valorar lo positivo

Para el entrenador, hay que “valorar el 95% de las cosas buenas que se hicieron en el último partido. El grupo está mostrando el camino en la competición y con el correr de los partidos durante el mes de octubre el equipo va a andar muy bien. Eso me da tranquilidad”.

Preguntado por la opción de alinear de salida a Sergio León, Beccacece remarca que “es una posibilidad como lo son Mourad o Borja (Garcés), porque justamente en la semana es lo que hacemos, probar y darle la posibilidad a la cooperación. Lo vienen haciendo bien. Tienen una gran predisposición en el trabajo. El equipo va entendiendo que es un equipo más allá de los nombres propios que entren”.

El contrario

Sobre el rival, el técnico destaca su capacidad de juego aéreo, pero también que “es un equipo que quiere la pelota y que tiene muy buenos jugadores”. Para el encuentro se espera una gran presión del seguidor rival. Incluso protestas, organizadas por peñas, de la afición hacia su palco. El Valladolid lleva solo 3 de 12 puntos y, teóricamente, como el Elche, es un aspirante obligado a luchar por el ascenso. Pero Beccacece entiende que “tenemos que estar muy unidos, porque no me fío de un mal arranque del rival. Cada vez que uno tiene la posibilidad de competir es una nueva oportunidad para demostrar. Y a veces el hecho de estar pasando un mal momento sirve de revulsivo a los equipos. Por ello, vamos con la guardia bien alta porque nos vamos a enfrentar a un rival muy complicado”.

Beccacece cree poco en el factor psicológico para este encuentro. “Lo concreto acontece en el campo. Allí se determina todo. Cada uno debe demostrar sus fortalezas y posibilidades, su comunión de equipo. Me da la sensación de que el Valladolid nos va a obligar a estar en un estado máximo de atención y competencia. La necesidad siempre te da un poco más. Para nosotros todo lo ajeno no cuenta”.

La semana

Los entrenamientos preparatorios para el encuentro están siendo similares a los de otras jornadas. “Estamos preparando cada partido como lo venimos haciendo anteriormente. Pensando en nosotros para explotar algunos puntos fuertes nuestros, que pueden estar en el juego. Debemos ser protagonistas también como visitantes. Mostrar nuestra personalidad para poder seguir en la línea del último día”.

¿Conforme con los refuerzos?

“Ahora estamos enfocados en el trabajo diario. El tema de los fichajes está cerrado. Cuando hablamos de sueño y de historia y de pasado era un poco lo que pasó en el último partido: que la gente se vaya satisfecha a su casa. La afición, ilusionada con su equipo. Mereceríamos tener más puntos de los que tenemos, pero tocó esto y es lo que es. Debemos fortalecer nuestra creencia. Cuando uno consigue lo que merece es más fácil, pero el otro día en el minuto 100 y con uno menos creamos dos situaciones de peligro… Ese es el camino. Estamos muy convencidos de que estamos creando un buen juego. Ahora aspiramos a cambiar los resultados. Buscamos ir con una línea de coherencia con los futbolistas y que la gente sienta su confianza, lealtad y compañía”.

Las áreas

Preguntado por la falta de contundencia en las áreas, el preparador rosario incide en que “somos el equipo que más ataca, pero el tema de la contundencia es parte del juego y es muy difícil de trabajarla. Eso se da o no se da. Se acierta o se falla. En el momento en el que uno está frente al arco toma decisiones. Y son determinantes. Pero no podemos asumirlo como una carga. En algún momento se va a acabar con la falta de contundencia mientras sigamos atacando. Tenemos jugadores con promedio de gol importante. En todos los partidos hemos tenido situaciones de marcar. Debemos seguir así y ser más contundentes. Si seguimos así, generando ocasiones, los resultados llegarán”.

El técnico rechaza pronunciarse sobre dos nombres concretos: Edgar Badía (silbado por perder tiempo en el último partido) y Raúl Guti (protestado por la afición cada vez que salta al campo y en algunas situaciones del juego). A la pregunta concreta sobre ambos, responde: Tras el último partido, “yo me quedé con la sensación de que teníamos que haber ganado, pero que la afición se marchó satisfecha con lo que vio. Y lo comprobé durante la semana, con gente que se ha acercado y compartido su opinión con nosotros. Las sensaciones son importantes. No nos llevamos los 3 puntos y el día que sí (en el partido ante el Villarreal B) no nos fuimos con tan buenas sensaciones como en el último partido”.

La cantera

Por sus palabras, los canteranos Rodri Mendoza (centrocampista) y Jesús Hernández (delantero) van a tener pocas oportunidades para formar parte del equipo. Sobre Rodri anunciaba que esta semana jugará con el filial. Destacaba su versatilidad: “Puede jugar de punta, interior, por los costados… define muy bien”. Pero también decía que “estoy contento con lo que hay y con la que hace el equipo. Trabajo con mucho compromiso porque me contagio de lo que ellos transmiten. Aquí hay un lindo día a día. Se trabaja en unidad, confianza y con interés por ese sueño. Podrá o no salir, lo veremos, que se trabaja con alegría, pasión y compromiso, eso todos lo saben”.

Sobre Jesús Hernández es aún más claro: “Tuvo una lesión a principio de temporada y también es cierto que no tenemos cupo. Por ello hoy no lo puedo considerar. Hoy tenemos el equipo cubierto”.